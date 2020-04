Vuoden 2020 Teosto-palkinnon ovat voittaneet raadin yksimielisellä päätöksellä räppäri Jesse Markinin ja tuottaja Totte Rautiaisen sanoitukset ja sävellykset Markinin levyllä Folk.

Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto kuuluu Pohjoismaiden suurimpiin taidepalkintoihin. Sen ideana on nostaa esiin rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia kotimaisia sävelteoksia.

”Intensiivisen kuunteluvaiheen jälkeen voittajateoksesta vallitsi kuitenkin täydellinen yksimielisyys: fantastisista yksittäisistä biiseistä koostuva Folk on ehyt ja mietitty kokonaisuus, joka hurmioittaa”, raati perustelee valintaansa.

Voittajan valinneeseen raatiin kuuluivat tänä vuonna Ylen luova johtaja Ville Vilén, kapellimestari Dalia Stasevska ja viime vuoden Teosto-palkinnon voittaneet säveltäjä Sebastian Hilli sekä musiikintekijät Stina Koistinen ja Nicolas ’Leissi’ Rehn. Rehn jääväsi itsensä Folk-levyä koskeneessa keskustelussa, koska on tehnyt levylle sovituksia.

Teosto-palkinnon arvo on 25 000 euroa, kun palkinto jaetaan yhdelle teokselle.

Palkinnon saajaksi oli ehdolla yhteensä seitsemän vuonna 2019 julkaistua tai kantaesitettyä teosta. Markinin levyn lisäksi ehdolla olivat Sur-rur-yhtyeen levy Hattarahiukset, Lehtojärven Hirvenpää -yhtyeen levy Lehtojärven Hirvenpää, M-yhtyeen levy Näytän missä asun, Sami Klemolan sävellys ...on Escher, OK:KO-yhtyeen levy Syrtti ja Signe-yhtyeen levy To Sappho.

Markinin ja Rautiaisen lisäksi Teosto-palkinnon voittajan valinnut raati nostaa kunniamaininnan arvoisesti esille Signe-yhtyeen levyn To Sappho.

”Raati kuuli teoskokonaisuudessa kunniamaininnan arvoista omaperäisyyttä ja oivaltavuutta”, tiedotteessa kerrotaan.

Jesse Markinin saamaa Teosto-palkintoa voi pitää suomalaisessa musiikkikentässä poikkeuksellisena tekona, koska se tarkoittaa sitä, että Markin on kuluneen kevään aikana palkittu niin Emma-, Femma- kuin Teosto-palkinnollakin.

Helmikuussa järjestetty Emma-gaala on suomalaisen musiikkialan suurtapahtuma, jonka televisioidussa osuudessa suurimman huomion ja tärkeimmät palkinnot vievät useimmiten kaupallisesti parhaiten menestyneet artistit ja yhtyeet. Emma-gaalaa on kritisoitu vuosien aikana säännöllisesti siitä, että taiteellisesti tärkeimmät teokset eivät saa siellä ansaitsemaansa tunnustusta.

Markin onnistui voittamaan tämän vuoden Emma-gaalassa Folk-levyllään sekä vuoden tulokkaan palkinnon että Kriitikoiden valinta -palkinnon. Jälkimmäinen palkinto on tuotu Emma-gaalaan nimenomaan siksi, että palkituksi tulisivat myös muuten vähemmän Emma-gaalassa huomiota keränneet artistit. Sen voittajan valitsee erikseen nimetty kriitikkoraati.

Markinin Emma-voittoa pidettiin yllätyksenä, ja vain muutama päivä Emma-gaalan jälkeen Markin palkittiin Femmagaalassa Femma-Femma-palkinnolla. Hän oli valitsijoiden mukaan vuoden 2019 merkittävin artisti.

Femmagaala on vuonna 2004 alkunsa saanut musiikkialan vaihtoehtopalkinto, joka on perustettu nimenomaan Emma-gaalan varjogaalaksi. Femmoissa palkitaan yleensä varsinkin vaihtoehtomusiikkia, ei parhaiten myynyttä musiikkia.

On hyvin harvinaista, että sama muusikko onnistuisi nappaamaan samalla levyllä palkinnon sekä Emma- että Femmagaalassa, puhumattakaan että sen lisäksi hänet palkittaisiin Teosto-palkinnolla.

Ennen Markinia saman tempun on onnistunut vuonna 2008 tekemään räppäri Asa, joka palkittiin Loppuasukas-levyllään Teosto-palkinnolla, Emma-gaalassa vuoden hiphop-albumina ja Femmagaalassa Teos-Femmalla. Lisäksi Paula Vesala voitti yhdessä Mira Luodin ja Jori Sjöroosin kanssa vuonna 2009 Teosto-palkinnon PMMP:n levystä Veden varaan. Samainen levy palkittiin Emma-gaalassa vuoden albumina ja vuoden rock-albumina, ja samana keväänä Vesala palkittiin Femmagaalassa ”Keskustelunavaaja-Femma”-palkinnolla.

Jesse Markin kuvattuna maaliskuussa 2020. Kuva: Sami Kero / HS

HS haastatteli Markinia huhtikuussa ennen Teosto-palkinnon voittajan julkistamista. Tuolloin Markin kommentoi debyyttisooloalbuminsa tuomaa menestystä näin:

”Kyllähän se hyvältä tuntuu, kun kehutaan ja palkitaan. En ole sitä sen kummemmin jäänyt analysoimaan enkä lähtökohtaisesti tee musiikkia palkinnot mielessä. Katse on eteenpäin.”

Lue lisää: Vielä hetki sitten Jesse Markin kuljetti nuudeleita, nyt hän on Suomen kiinnostavin artistitulokas, joka kertoo, miltä rasismi tuntuu

Nyt Markin nauraa hämmentyneen oloisena puhelimen toisessa päässä ja myöntää, että tuorein tunnustus on mykistänyt hänetkin.

”Tämä kokonaisuus on huikein huomionosoitus, mitä olen koskaan saanut. En ole tehnyt musiikkiani palkinnot mielessä, ja kun oma musiikkini on vielä englanninkielistä vaihtoehtomusiikkia, en ikinä ajatellut, että pääsisin kokemaan tällaisten tunnustusten saamista”, Markin sanoo.

Kun hän sai kuulla Teosto-palkinnon voittamisesta, hän ei ollut uskoa asiaa.

”Olin siivonnut ja hakemassa aamupalaa, kun tuntemattomasta numerosta soitettiin minulle. Hetken aikaa ajattelin, että nyt joku vähän vain kiusaa miestä.”

Markin kertoo, että on aiemmin seurannut erityisesti Emma-gaalaa lähinnä kyynisenä etäältä ja ajatellut, ettei koskaan tulisi saamaan siellä palkintoja. Fiilis muuttui täysin, kun hänet palkittiin helmikuun tapahtumassa.

Mutta onko Markin keksinyt syytä sille, että hänen levynsä on saanut niin laajalti tunnustusta?

”Ehkä siinä on jotain tuttua. Levy on fuusio tutuista elementeistä, kuten soulista, funkista ja hiphopista. Se, miten ne sekoittuvat toisiinsa levyllä, on tuoretta ja uutta. Myös kappaleiden aihesisällöt ovat sellaisia, että niitä ei ole totuttu kuulemaan radiossa. Ehkä tämä kaikki on herättänyt mielenkiintoa, mutta nämä ovat vain oletuksia. Hyvä, että on toiminut”, Markin sanoo.

Kun Markin oli kuullut palkinnosta, hän pyysi, että saa itse ilmoittaa siitä tuottajalleen Rautiaiselle. Rautiaisen reaktio oli sama kuin Markinin: hän ei ollut uskoa ensin Markinia ja ajatteli, että tämä pelleilee herkällä asialla.

”Ensimmäisen häkellyksen ja riemun jälkeen on laskeutunut sellaiseen kiitolliseen ja nöyrään fiilikseen. Vähän myös etuoikeutettuun, koska palkintoon liittyy myös rahasumma ja olemme nyt tilanteessa, jossa monilla ihmisillä on nyt vaikeuksia toimeentulon kanssa”, Rautiainen sanoo.

Rautiainen uskoo, että aika oli juuri oikea Folk-levyn menestykselle.

”Jonain toisena ajankohtana tämä levy olisi jäänyt marginaaliin. Aika ja tähdet olivat nyt meidän puolellamme.”