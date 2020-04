Suomipunkin pioneeri Pelle Miljoona täytti helmikuussa 65 vuotta. Elettyihin vuosiin on mahtunut noin 40 studiolevyä ja viitisentoista kirjaa. Voisi luulla, että eläkevuodet Goalla houkuttelevat jo, mutta vielä mitä. Huhtikuun 24. päivä Pelleltä ilmestyy jälleen uusi levy.

Pitäisikö kuulijoita vielä kiinnostaa?

Pelle Miljoona on tehnyt viimeiset neljäkymmentä vuotta musiikkia, joka ei innosta eikä ärsytä. ”Aikuisella maulla” toteutetut, keskivartalolihavalla hölkkävauhdilla etenevät folk-, rock- ja reggae-levyt menestyvät listoilla keskinkertaisesti, ja mediassa vastaanotto on kädenlämpöistä.

Musiikin kiinnostavuudesta kertoo, että Pelleltä kysytään ny­kyään haastatteluissa mielipidettä pääasiassa kaikesta muusta paitsi musiikista.

Pelle teki isoimmat hittinsä niinkin kauan aikaa sitten kuin 1970–1980-lukujen taitteessa. Kappaleilla kuten Olen työtön ja Juokse villi lapsi hän todisti olevansa suomipunkin esitaistelija, uuden aallon runoilija ja nuoruuden tuntojen sanallistaja.

Pelle Miljoona kuvattuna toukokuussa 2019. Kuva: Heikki Saukkomaa

Mutta sitten tapahtui jotain. Pelle halusi ryhtyä Bob Dylanin kaltaiseksi folk-lauluntekijäksi, mitä hän oli tavallaan yrittänyt olla jo punkvuosinaan. Biiseistä kuitenkin puuttui Dylanin syvyys ja kekseliäisyys, ja liian usein ne kompastuivat banaaliin tarinankerrontaan. Jo ensimmäinen soololevy Laulava idiootti (1983) oli heikko, ja sai kriitikot pakenemaan savuavalta leirinuotiolta.

Pelle on kuitenkin jatkanut. Ja jatkanut. Ja jatkanut. Välillä hän on onnistunut tekemään yksittäisiä hyviä lauluja, mutta liian usein levyille on päätynyt sietämätöntä Intia-larppausta – siis löysää reggaeta – joka sopii korkeintaan Alppipuiston lavalle ja joka kuulostaa kovin intohimottomalta.

Omalla kieroutuneella tavallaan tämä on jopa meriitti: into­himoon obsessoituneessa nykymaailmassa on tavallaan hyväkin, että tehdään asioita myös liikoja yrittämättä tai stressaamatta. On hurjaa tinkimättömyyttä tehdä vuodesta toiseen musiikkia, jonka pääasiallista kohderyhmää ovat pajauttelijat, kantoliinaäidit, kehitysmaatutkimuksen opiskelijat ja puistoissa tanssivat hipit, joiden akustiset kitarat moni haluaisi heittää nuotioon.

Pelle Miljoonan eduksi on sanottava, ettei ikääntyminen ole saanut häntä muuttamaan agendaansa tai setääntymään. Kun Pelle laulaa uudella Tanssiva tuli -levyllään esimerkiksi ”alastomista tyttösistä”, kyse ei ole Kauko Röyhkän tapaan baarista pokatuista neidoista vaan Vietnamin sodan uhreista. Toki voi kysyä, kuinka relevanttia on vielä 2020-luvullakin laulaa Vietnamista, mutta julkaiseehan Ilta-Sanomatkin Talvisota- tai Natsi-Saksa-erikoislehden harva se päivä. Menneisyys kiinnostaa monia.

Tavallaan retroilu pukee Pelleä, sillä hän on virkattuine pipoineen ja 1960-luvulta ammentavine kansalaisoikeusteemoineen eräänlainen retrotuote itsekin. Kun hän käsittelee uudella levyllään siirtolaisuutta, sanoissa on uskottavuutta. Mutta kun aihe kääntyy internet-ajan teemoihin kuten tietoturvallisuuteen ja identiteettivarkauksiin, olo menee yhtä vaivaantuneeksi kuin Dingon Facebookissa-biisiä kuunnellessa.