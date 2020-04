Jazz

Verneri Pohjola & Mika Kallio ja Kadi Vija Key Project G Livelabissa 22.4. – April Jazzin ohjelmistoa.

Suomen, Euroopan ja ehkä maailman ensimmäisen vain striimatun jazztapahtuman aloitus osui Helsingissä samaan iltaan, jolloin hallitus suositteli suurten yleisötilaisuuksien perumisen jatkamista heinäkuun loppuun.

Uutinen julkaistiin hetkellä, jolloin Espoon April Jazzin toteuttaman kokonaisuuden toinen suomalainen kokoonpano aloitti osuutensa sanattomalla kappaleellaan Standing Still.

Olisiko verkkoon siirretystä suorasta musiikkitapahtumasta tämän pitkän, konsertit tauolle panneen koronakaranteenin osittaiseksi korvaajaksi, liennyttäjäksi tai lohduttajaksi?

April Jazzin ensimmäinen kolmen tunnin striimi-ilta oli pienistä takelteluista huolimatta lupaava yritys: idea toimi, toteutus toimi, musiikki toimi. Eikä ainutkertainen tilaisuus ole kahlittu edes kellonaikaan, sillä jokainen pääsylipun lunastanut on oikeutettu katsomaan konserttia kaikkiaan kuusi päivää.

Neljälle päivälle jaetun tapahtuman aloitus oli audiovisuaalisesti suorastaan esimerkillinen, sillä trumpetisti Verneri Pohjola ja lyömäsoittaja Mika Kallio esittivät Helsingin G Livelabissa teoksensa, jonka he improvisoivat alkujaan studiossa Perttu Saksan ohjaamaan dokumenttielokuvaan Eläimen kuva (2018).

Pohjola ja Kallio ovat esiintyneet aiemminkin mustavalkoinen elokuva taustallaan. Mutta nyt ”televisiototeutuksen” ristikkäiset kuvat, päällekkäiset kuvat ja tiukat lähikuvat kasvattivat verkkaisesti muuntuvan ja kiireettömän musiikin vaikutusta vielä entisestään.

Tämä neljällä kameralla toteutettu visuaalinen konserttiversio oli jo kirkkaasti enemmän kuin osiensa summa, ehkä peräti paras kaikista tähanastisista.

Toinen Yrjönkadun tyhjässä G Livelabissa esiintynyt yhtye, Kadi Vija Key Project, oli hieman kovemmassa paikassa, sillä kvartetilla ei ollut tukenaan kuvaa, kehystarinaa tai mitään muutakaan ulkopuolista tarttumapintaa.

Tunnin mittaisen konsertin tarpeiksi riitti kuitenkin oikein hyvin oma erottuva soitinmusiikki, jota kannatteli poikkeuksellinen instrumentaatio – bassoklarinetistin, sähkökitaristin ja rumpalin yhdistelmä.

Pelkistetyt kappaleet säveltänyt ja yhtyeen pari vuotta sitten koonnut laulaja-säveltäjä Kadi Vija oli tässä yhteydessä ennen kaikkea yksi muusikoista, yksi instrumentalisti.

Kaikki konsertin sanattomat omat teokset olivat parin viikon kuluttua julkaistavalta yhtyeen erinomaiselta ensialbumilta ­Roaming In The Contemporary Society To Make Peace With It (Flame Jazz).

Vija kertoi sen ja oman musiikkinsa taustoista konserttia ennen esitetyssä, aiemmin keskiviikkona Espoossa kuvatussa haastattelussa. Toimittaja Njassa puhutti samassa tilassa lyhyesti myös Verneri Pohjolaa, vaikka häntäkin englanniksi: April Jazzissa on ajateltu aivan oikein, että striimitapahtumalla voidaan avittaa myös uuden suomalaisen musiikin vientiponnisteluja.