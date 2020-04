Sarjakuvat

Sarjakuva-albumin ensimmäisellä sivulla nuori nainen makaa sängyssä ja selailee Tinderiä. Deittipalvelussa vastaan tulee vain epäkiinnostavia tyyppejä tai pervoja, mutta yhtäkkiä hän saa osuman viisikymppisen tv-julkkiksen kanssa.

Siitä riittää naurunaihetta kavereiden kesken, mutta pienen yllyttämisen jälkeen Moa-niminen päähenkilö päättää suostua treffeille miehen kanssa – tämä kun sattuu juuri olemaan työkeikalla hänen kotikaupungissaan.

Kuten arvata saattaa, kuviosta ei seuraa mitään hyvää.

Moa kärsii valmiiksi masennuksesta ja paniikkihäiriöstä, ja deittailu vain pahentaa tilannetta.

”Suhteemme muuttui kummallisista treffeistä jonkinlaiseksi sugar daddy -suhteeksi. Tai ehkä häntä voisi kutsua mesenaatiksi, taiteelliseksi sponsoriksi. Hän halusi tukea minua taloudellisesti, jotta voisin tehdä taidetta, josta hän väitti olevansa hyvin kiinnostunut,” ruotsalainen Moa Romanova, 28, kertoo sähköpostitse omaelämäkerrallisesta esikoisalbumistaan Paniikkiprinsessa (Sammakko).

”Mutta eiväthän asiat useinkaan ole sitä, miltä aluksi näyttää. Myöhemmin selvisi, että hän olisi halunnut suhteestamme romanttisen. Minä taas en. Siitä tuli paskamainen show, mikä olisi tietenkin pitänyt aavistaa jo alussa. Haha.”

Romanovan juuri suomeksi ilmestynyt albumi kuvaa milleniaalisukupolven arkea vähään samaan tapaan kuin vaikkapa televisiosarjat Girls ja Aikuiset. Kahviloissa notkuvat, selfieitä ottavat ja taukoamatta somettavat 1980- ja 1990-luvulla syntyneet tuntuvat elävän pitkitettyä nuoruutta, mitä vanhemman väen on välillä vaikea tajuta.

Paniikkiprinsessa kertoo paitsi yksinäisyydestä myös ystävyydestä.

Romanovan sarjakuvaromaani näyttää kuitenkin myös synkemmän puolen milleniaalien elämästä, sillä se käsittelee rohkeasti yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia, joiden on väitetty kumpuavan esimerkiksi työuran epävarmuudesta ja silppuisuudesta.

Ilmestyessään Ruotsissa toissa vuonna Paniikkiprinsessa nousi heti arvostelu- ja myyntimenestykseksi. Se on käännetty seitsemälle kielelle, ja mikäli koronaviruksesta selvitään, tuore suomennos tuo Romanovan syksyllä myös Helsingin sarjakuvafestivaaleille.

Juuri nyt se tuntuu kaukaiselta ajatukselta. Romanova kertoo kärsineensä viikkokausia kovasta flunssasta ja eristäytyneensä tukholmalaiseen asuntoonsa yhdessä samaan aikaan sairastuneen ystävänsä kanssa.

”En ole koskaan ennen ollut näin kipeä. Onneksi minulla on ollut seuraa, sillä muuten olisin tullut hulluksi. Nyt olemme koko karanteenin ajan vaan pelanneet Zeldaa ja leiponeet sokerikakkuja ystäväni Åsan kanssa ”, Romanova kertoo.

Viisi vuotta sitten Romanova tuskin olisi pystynyt suhtautumaan koronavirukseen ja elämään eristyksessä yhtä kepeästi. Toki häntä nytkin huolestuttaa toimeentulonsa yrittäjänä ja freelancerina, mutta sarjakuvaromaanin kuvaamana ajanjaksona paniikkihäiriö lamaannutti hänet välillä sängyn pohjalle.

”Se johtui siitä, että poltin liikaa pilveä ja nukuin liian vähän. En ollut kärsinyt paniikkihäiriöstä aiemmin, joten tarina kertoo myös siitä, miten yritän opetella käsittelemään sitä ja hakemaan apua. En varmastikaan spoilaa, jos kerron, että se on vaikeaa.”

Moa Romanovan esikoisteos Paniikkiprinsessa on selviytymistarina, joka käsittelee paniikkihäiriötä ja päihteitä, mutta myös ystävyyttä.

Albumissa päähenkilö käy psykologilla, joka rahastaa 1200 kruunua siitä, että muistuttaa potilastaan hengittämisen tärkeydestä. Lääkäri puolestaan tyytyy kirjoittamaan hänelle Sertralin-masennuslääkereseptin ja kehottaa etsimään Youtubesta buddhalaisuutta käsitteleviä videoita.

”Paniikkihäiriö sai aikaan paljon ahdistusta, sillä pelkäsin koko ajan, että saan paniikkikohtauksen. Mikä tietenkin laukaisi kohtauksen. Se oli lamaannuttavaa.”

”Yhtäkkiä en pystynytkään enää pitämään yllä ystävyyssuhteita enkä tekemään töitä. Halusin vain matkustaa äitini luo Pohjois-Ruotsiin. Tunsin oloni täysin eristyneeksi kaikesta ja kaikista.”

Lopulta Romanova löysi psykologin, jonka kanssa yhteistyö toimi. Tuntui tärkeältä, että kerran viikossa oli pakko varata aikaa omien tunteiden käsittelyyn.

Toipumisessa auttoi aika.

Romanova kertoo aloittaneensa aivan alusta ja tehneensä asioita, jotka saavat hänet yleensä hyvälle tuulelle. Hän tapasi kavereita, siivosi, järjesteli, shoppaili, opetteli meditoimaan ja matkusti pois kotoa.

”Kaikkein tärkeintä oli, että kun olin tehnyt kaiken tuon, päivät olivat vaihtuneet ja olin saanut aikaa kulumaan. Lopulta sitä havahtuu, ja huomaa, että kaikki onkin ihan hyvin, jopa kivasti.”

Itse sarjakuvaromaani syntyi vauhdilla pari vuotta toipumisen jälkeen.

”Omaelämäkerran tekeminen on yksinkertaista, sillä siinähän ei tarvitse käyttää erityisen paljon mielikuvitusta. Kaivoin esiin päiväkirjani vuodelta 2015 ja käänsin ne sarjakuvan muotoon – tietyin vapauksin toki. Se oli todella paskamainen vuosi, jonka aikana tapahtui monia outoja asioita, joten se toimi draamallisesti oikein hyvin”, Romanova kertoo.

Kirja valmistui kymmenessä kuukaudessa.

”Kaikki vaan valui minusta ulos. Hoin koko ajan itselleni mantraa: tästä ei tarvitse tulla hyvää, vaan ainoastaan selkeää minulle itselleni.”

Esikoisteoksensa julkaissut Moa Romanova asuu koiransa Unon kanssa Tukholmassa. Kuva: Kristian Bengtsson

Romanovaa ei pelottanut puhua sekoiluistaan ja mielen­terveys­ongelmistaan, sillä hän oli tuonut samoja teemoja esiin jo blogissaan, joka teki hänestä pieni­muotoisen some­julkkiksen ikäistensä keskuudessa.

”Yksi syy tarinan kertomiseen oli se, että olisin itse halunnut lukea tällaisen teoksen silloin, kun voin huonosti. Ihminen kaipaa aina vertaistukea ja ymmärrystä tunteilleen, mutta se on vaikeaa, jos tuntee, ettei yhteyttä muihin ihmisiin ole.”

Romanova toivoo, että kaiken synkkyyden alta lukija löytää hänen tarinastaan myös huumoria.

”Onhan siinä jotain hauskaakin, kun kaikki menee päin helvettiä. Ennen kaikkea minun piti opetella nauramaan itselleni. Kuten tiedetään, nauru poistaa ahdistusta ja tuskaa. Huumorin ja ystävieni avulla selvisin eteenpäin”, hän sanoo.

Paniikkiprinsessa-sarjakuvaromaania on usein tulkittu myös someajan yksinäisyyden kuvaukseksi. Romanova itse ei usko, että sosiaalinen media eristäisi ihmisiä toisistaan, päinvastoin.

”En ylipäänsä allekirjoita ajatusta siitä, että nuoret tänä päivänä voisivat sen huonommin kuin aikaisemmat sukupolvet. Uskon, että meidän sukupolvemme näyttää enemmän tunteitaan ulospäin ja puhuu myös avoimesti psyykkisistä ongelmistaan.”

Romanova kertoo rakastavansa Instagramia, jonka kautta hän on saanut monia hyviä ystäviä, mutta joka on hänelle myös työtä ja tärkeä markkinointikanava. Hän lopetti bloginsa vuonna 2016 ja siirtyi Instagramiin, jossa kertoo suoraan ja kaunistelematta omasta ja ystäviensä elämästä.

”Mitä enemmän seuraajia minulla on ja mitä useampi kiinnostuu taiteestani, sitä enemmän kirjani myyvät. Ja täytyyhän minulla olla varaa koirani haalareihin ja matkalippuihin vanhempieni luo pohjoiseen”, hän sanoo ja lisää vastaukseensa haha-sanan, joka toistuu hänen meilissään usein. Vaikka emme tapaa kasvotusten, Romanovasta välittyy hauska ja itseensä ironisesti suhtautuva kuva.

”Ja totta kai liika on liikaa kaikessa – myös somessa. Paniikki on kuitenkin liioiteltua. Sosiaalisessa mediassa on hyvät ja huonot puolensa, ja minusta on fantastista, miten internet luo ihan uusia markkinoita pienille tuottajille ja avaa ihan uusia sosiaalisia mahdollisuuksia.”

Alun perin Romanovasta ei pitänyt tulla sarjakuvataiteilijaa. Pienessä Pohjois-Ruotsalaisessa Kramforsin kaupungissa kasvanut tyttö haaveili taidemaalarin urasta, muttei suureksi pettymyksekseen päässyt sisään Uumajan taidekorkeakouluun. Kun taidekoulun ovat eivät auenneet, Romanova aloitti opiskelun Malmön sarjakuvakoulussa, mikä koitui käännekohdaksi hänen urallaan.

Paniikkiprinsessa-sarjakuva kuvaa milleniaalien hengailua ja arkea.

”Sarjakuvat olivat tavallaan minun varasuunnitelmani. Nyt se on ainoa, mitä haluan tehdä”, hän kertoo.

Malmön sarjakuvakoulu on tuottanut Ruotsin sarjakuvakentälle useita arvostettuja tekijöitä. Ennen Romanovaa koulusta ovat valmistuneet muun muassa Suomessakin tunnetut Liv Strömquist, Coco Moodysson ja Nanna Johansson.

Monia ruotsalaisia sarjakuvataitelijoita pidetään feminismin äänitorvina, ja myös Romanovalle on tarjottu tasa-arvotaistelijan roolia. Hän ei kuitenkaan halua olla mikään esikuva.

”Kun yritin aiemmin olla kunnollinen ja esimerkillinen, tein mitäänsanomattominta taidetta ikinä. Ja jos olen ihan rehellinen: tunnen olevani liian vähän perehtynyt feminismiin. En halua, että minut nostetaan esiin jonain poliittisena äänenä, sillä se olisi niiden ihmisten aliarvioimista, jotka todella tekevät poliittista taidetta”, Romanova sanoo.

Hänen kirjansa on kyllä omaelämäkerrallinen tarina tytöstä ja feminististä, muttei hän tiedä riittääkö se tekemään siitä poliittista teosta.

”Haluaisin vaan pyöriä ateljeessani ja tehdä vähän sarjakuvia ja patsaita, niin kuin miehet ovat tehneet kaikkina aikoina. Sen sijaan minun pitää istua tanskalaisessa haastattelussa selittämässä feminismin perusajatuksia, vaikka puhuisin paljon mieluummin taiteestani.”

”Mutta niinhän se menee, että helposti kaiken, mitä nainen tekee, pitäisi olla hemmetin kunnollista ja edustavaa. Kaikella pitäisi olla selvä päämäärä. Se raivostuttaa minua.”

Suurimmaksi inspiraation lähteekseen Romanova mainitsee australialaisen Simon Hanselmannin, joka kertoo masentuneesta noidasta ja tämän kämppäkavereista kissasta ja pöllöstä.

”Suomalainen Ulla Donner on myös mielettömän taitava niin kerronnassa kuin kuvassa, mikä on harvinaista. ”

Jos Romanovalta olisi vuosi sitten kysynyt, mikä tekee hänet onnelliseksi, hän olisi vastannut, että bilettäminen ja jatkuva liike.

”Mutta nykyään olen se tyyppi, joka menee työhuoneelle, juo kahvia työhuonekaverinsa kanssa, tekee pari tuntia hommia, käy koiran kanssa ulkona, venyttelee ja treenaa. Juuri nyt kaipaan hiljaisuutta ja rutiineja elämääni”, hän kertoo.

Romanova työskentelee seuraavan albuminsa kanssa ja tekee tilauksesta kuvituksia sekä muun muassa levynkansia artisteille.

”Olen edelleen laiska ja minun pitää taistella ja tehdä kaikkeni, jotten vaan makaisi sohvalla ja tuijottaisi seitsemää tuntia putkeen jotain metallinetsintävideoita youtubesta.”

Nykyiseen kotikaupunkiinsa Tukholmaan hän muutti töiden takia ja on ennakkoluuloistaan huolimatta sopeutunut mainiosti. Pääkaupunki ei ollut pelkästään kallis eikä yhtään niin vaikeasti lähestyttävä kuin hän pelkäsi.

Italianvinttikoira Unon kanssa asuva taiteilija arvostaa kotinsa luonnonläheisyyttä. Hänen lempipaikkansa on kodin lähellä kasvava niitty, jolla hän istuu ja katselee, kun Uno jahtaa hyönteisiä ja kuvittelee olevansa villi.

”Olen sinkku eikä minulla ole lapsia, joten minulla on kaikki maailman aika pikku lemmikilleni. Hän on minulle kuin laastari kaikkea kipeää ja raskasta vastaan.”

Moa Romanova asuu Tukholmassa. Kuva: Kristian Bengtsson