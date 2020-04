Dominikaanisessa tasavallassa syntynyt Sophie (Octavia Chavez-Richmond) ja guinealaistaustainen Moussa (J. Mallory McCree) yrittävät saada laillisen oleskeluluvan Yhdysvalloista, missä he ovat asuneet pienestä pitäen. Kuva: No Place For Films / Yle

Maattomat ★★★

From Nowhere, USA 2016

Teema klo 21.00 (K12)

Yhdysvalloissa asuu vähän laskijasta riippuen noin 12 miljoonaa laitonta siirtolaista.

Maan lakien mukaan kouluilla ei ole oikeutta tiedustella lasten maahanmuuttajastatusta, vaan kaikki alueen lapset on otettava oppilaitokseen. Voi siis käydä niin, että nuorelle itselleenkin laiton siirtolaisuus paljastuu vasta, kun hän tarvitsee sosiaaliturvatunnusta pyrkiäkseen yliopistoon.

Elokuvassa Maattomat näin on käynyt Moussalle (J. Mallory McCree), joka on saapunut maahan seitsenvuotiaana Länsi-Afrikan Guineasta. Sittemmin isäpuoli on häipynyt takaisin Guineaan ja perhe sinnittelee teini-ikäisten kokoon kaapimilla tuloilla.

Moussa on yksi kolmesta New Yorkin Bronxissa sijaitsevan high schoolin oppilaasta, joiden siirtolaisuusasian Jackie-opettaja (Julianne Nicholson) on ottanut omakseen.

Nelivuotiaana Perusta saapunut Alyssa (Raquel Castro) toivoo, että huippuluokan arvosanat auttaisivat häntä saamaan oleskeluluvan. Sophie (Octavia Chavez-Richmond) puolestaan on kotoisin Dominkaanisesta tasavallasta. Asuttuaan vuosikausia ylimielisten sukulaistensa luona hän on kyynistynyt ja vihamielinen kaikkia paitsi lähimpiä kavereitaan kohtaan.

Jos nuoret joutuvat vaikeuksiin vaikkapa poliisin kanssa, heitä uhkaa karkotus. Taustansa he joutuvat salaamaan myös luokkatovereiltaan, jotka saattaisivat riitatilanteessa käyttää tietoa hyväkseen.

Australialaissyntyisen Matthew Newtonin ohjaus onnistuu oleellisimmassa eli myötätunnon herättämisessä näitä nuoria kohtaan, vaikka näyttelijäkolmikon roolisuorituksia vaivaakin yksiulotteisuus.

Kokeneet ammattilaiset onnistuvat paremmin. Jackie-opettajaa esittävälle Julianne Nicholsonille heti pinnan alla piilevän haurauden näytteleminen tuntuu tulevan luonnostaan.

Kun tämä yhdistetään Jackien idealistiseen päättäväisyyteen ja polleiden teinien opettamiseen, syntyy hedelmällinen kombinaatio.

Oiva roolitusvalinta on myös lakimiestä näyttelevä Denis O’Hare. Roistona usein nähdyn O’Haren näyttelemistavan vuoksi ei voi olla varma, onko tästä juristista nuorille enemmän haittaa vai hyötyä.

Kokemuspohjaista realismia elokuvaan on syöttänyt sen toinen käsikirjoittaja Kate Ballen, joka kymmenen Bronxin-opettajavuoden aikana auttoi lukuisia oppilaita maahanmuutto- ja jatko-opiskeluasioissa.

Elokuvan valmistumisvuoden 2016 jälkeen sen painoarvoa on lisännyt Donald Trumpin nousu presidentiksi. Trump haluaa karkottaa kaikki alle 16-vuotiaana luvatta maahan saapuneet, joille Daca-ohjelma on aiemmin tarjonnut suojaa.

Heistä noin 27 000 muuten torjuu paraikaa koronavirusepidemiaa terveydenhuollon eri ammateissa.