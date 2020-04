Ateneumin julkisivuun on kiinnitetty juliste. Siinä on yksi Helene Schjerfbeckin (1862–1946) tunnetuimmista maalauksista eli Toipilas (1888), joka on myös yksi Ateneumin suosituimmista teoksista. Sitä ei tietenkään nyt pääse näkemään, mutta juliste lohduttaa: Taide odottaa, kunnes jälleen kohdataan.

Ateneumin julkisivuun kiinnitetty juliste viestii toiveikkuutta, kuten siihen kuvattu Helene Schjerfbeckin Toipilas-maalauskin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Voi, kunpa tuo hetki koittaisi pian.

Poikkeusajat pakottavat nyt kulttuuri-instituutioita miettimään uudenlaisia toimintatapoja. Muutama suomalainenkin museo ja galleria on toteuttanut erilaisin ratkaisuin virtuaalikierroksia tiloissaan, ja moni pohtii parhaillaan kuumeisesti, mitä tehdä jos koronavirusepidemian aiheuttamat kiinniolot jatkuvat.

Virtuaalikierrokset ovat laiha lohtu, mutta parhaimmat niistä on toteutettu uskomattoman hienosti. Ja mikäs on ollessa yleisönä, kun voi muutamalla klikkauksella siirtyä ihmettelemään huipputarjontaa vaikka toiselle puolelle maailmaa.

New Yorkissa vuonna 1872 ovensa avannut Metropolitan-museo, yksi maailman suurimmista ja kokoelmiltaan monipuolisimmista museoista, olisi juuri tässä kuussa juhlinut perustamisensa 150-vuotisjuhlia, mistä kertoo punaisena hehkuva lakana museon julkisivussa. Huolella ja pitkään suunnitellut juhlat menivät sivu suun, kun The Met jouduttiin muiden museoiden lailla sulkemaan koronapandemian takia.

Museo on kuitenkin arvolleen sopivasti alan suunnannäyttäjiä myös virtuaalisen tarjonnan suhteen, joten sitä voi juhlia nyt verkossa, kotisohvalta.

The Metin portailla ei 15. huhtikuuta näkynyt jonoja, kuten yleensä aina muulloin. Museon pääoven ul ko puolella oleva 150-lakana juhlistaa perustamispäivää, joka oli 13. 4. 1870. Juhlia ei voitu pitää aiotusti. Kuva: Vanessa Carvalho / ZUMA

Metropolitan eli Met lanseerasi The Met 360° -projektinsa vuonna 2016. Työlään kuvausprojektin ohjaajana toimi Nina Diamond, ja tulos on vaikuttava. Metropolitanin kotisivuilta löytyviä erikoisvideoita on katsottu yli 11 miljoonaa kertaa, mikä on museovideoille vakuuttava luku.

Jos on joskus päässyt tutkimaan Metin yltäkylläisyyttä, ilahtuu monista jälleennäkemisistä. Ensimmäisessä videossa kamera-ajo kuljettaa pääovilta majesteettiseen sisääntuloaulaan, jonka voi hiirtä liikuttamalla kokea ”tavalla jolla kukaan ei ole sitä kokenut aiemmin”, kuten museo mainostaa.

Pitää paikkansa. Richard Morris Hunter suunnitteli uusklassista tyyliä edustavan aulan vuonna 1902. Nykyään sen läpi kulkee kuusi miljoonaa ihmistä vuodessa. Tai kulki, ennen koronaepidemiaa.

Aula ja muutamat muut mu­seon tilat ovat tuttuja myös elokuvista, kuten romanttisesta trilleristä Seikkailija Thomas Crown (1999), jonka miespääosaa esittää Pierce Brosnan, tai dokumentista The First Monday in May (2016), joka kertoo jättimäisestä toukokuisesta hyväntekeväisyysgaalasta.

Metropolitan-museo on näyttävästi läsnä taidemaailmaan sijoittuvassa romanttisessa trillerissä Seikkailija Thomas Crown (The Thomas Crown Affair, 1999). Pääosaa näytteli Pierce Brosnan. Kuva: Imdb

Sitä järjestää museoon kuuluva pukumuotiosasto Costume Institute, ja Vogue-muotiraamatulla on ollut gaalan organisoimisessa keskeinen rooli 1970-luvulta lähtien. Dokumentissa päähenkilönä häärää tiukkana tunnettu päätoimittaja Anna Wintour, ja katsoja pääsee ihastelemaan The Metin tiloja koko rahan edestä.

Seuraava video vie Metin luostareihin, erilliseen rakennukseen, joka sijaitsee Manhattanin pohjoisosassa Fort Tryon -puistossa ja on omistettu keskiaikaisen Euroopan taiteelle ja arkkitehtuurille. Ambientmusiikki on vaihtunut kirkonkellojen hitaaseen kumahteluun.

Luostarin tunnetuimpiin teoksiin kuuluu myyttistä yksisarvista esittävä kuvakudossarja, jota pidetään yhtenä myöhäiskeskiajan suurista taideaarteista. Sitä ei kamera valitettavasti poimi nähtäväksi.

360 asteen videotekniikan efekti on joka tapauksessa tässäkin voittoisa: hiirtä hiukan liikuttamalla näkymät laajenevat yli kaupungin, ohi Hudson-joen ja kauempana siintävien pilvenpiirtäjien. Ikävä New Yorkiin – tai Pariisiin tai Lontooseen tai Tukholmaan – iskee kuin moukari.

Dendurin temppelissä kuvattu seuraava video vie aikamatkalle noin vuoteen 15 eaa, jolloin Rooman keisari Augustus hallitsi Egyptiä. Egypti lahjoitti temppelin Yhdysvalloille 1960-luvun lopulla. Metropolitanin Sackler-siivessä sijaitsevien pylväiden, vesialtaiden ja veistosten valaistus tulee seinänkorkuisista vinoista ikkunoista, joiden takana häämöttää New Yorkin Keskus­puisto.

Vesi solisee, ja ajatus hypähtää puiston toiselle laidalle Guggenheimin museoon. Sekin ilmoitti huhtikuun alkupuolella vakavasta talouskriisistä, lomautuksista ja palkanalennuksista. Guggenheimin sivustolla on muutamia videoita, mutta ne kalpenevat Metin 360-tarjonnan rinnalla.

Tuorein video esittelee (tietenkin suljettua) näyttelyä Countryside, The Future at Guggenheim. Siinä arkkitehti Rem Kolhaas (s. 1944) kertoo kasvavien kaupunkien aiheuttamista muutoksista muun muassa ympäristössä. Viime heinäkuussa ladatulla Concerving Red Lily Pads -videolla kerrotaan Alexander Calderin (1898–1976) suurten mobileiden konservoinnista.

Konservointiin liittyvää videotarjontaa löytyy kiinnostuneille myös The Metin sivustolta, jossa on runsaasti muitakin videoita kuin viimeisintä huutoa olevia VR- eli 360 asteen versioita.

Metin 360-asteisista videoista on vielä muutama jäljellä. Yhdessä niistä päästään kurkistelemaan vuonna 2016 avattuun Met Breuer -rakennukseen, joka esittelee modernia ja nykytaidetta. Unkarilaissyntyisen Marcel Breuerin (1902–1981) betonibrutalistinen rakennus on valmistunut vuonna 1966 ja se sijaitsee Madison Avenuen ja 75:nnen kadun kulmauksessa.

Rakennus pääsee hyvin oikeuksiinsa, mutta taide jää sivu­osaan. Sen sijaan Charles Engelhardin pihaa esittelevällä videol­la hengästyttävät veistokset ovat erinomaisesti edukseen. Hulppea tila sijaitsee Metin amerikkalaisessa siivessä ja pitää sisällään joukon vaikuttavia veistoksia, kuten valtavalla jalustalla kohoavan Dianan.

Kullattu Diana-veistos on yksi Metropolitan-museon tunnetuimmista teoksista. Se on tehty vuosina vuodelta 1893–94. Kuva: The Metropolitan Museum of Art

Amerikkalaisen kuvanveistäjän Augustus Saint-Gaudensin (1848–1907) Dianan mallina on roomalainen metsästyksen jumalatar, joka kultaisena ampuu nuoliaan ja tuo mieleen myös rakkauden jumalan.

Siellä se Dianakin odottaa, kunnes jälleen kohdataan.

Met Cloister on Manhattanin pohjoisosassa sijaitseva erillismuseo, joka tarjoaa keskiaikaista eurooppalaista taidetta. Kuva: Anni Kössi