Ana Mendieta: Meksikon Silueta -työt, 1973–1977. Helsingin taidemuseo Hamin kokoelmat.

Ana Mendieta on painanut vartalonsa rantahiekkaan ja kovertanut sen ääriviivoja myöten esiin. Sisältä punaiseksi värjätyn painauman muoto on vielä selvästi nähtävissä. On kuin hahmo olisi jättänyt jälkeensä verijäljen hetkeä ennen kuin vesi nousee ja pyyhkii muodostelman kokonaan pois.

Ana Mendieta ajoittamattomassa valokuvassa. Kuva: The Estate of Ana Mendieta Collection

Kuubalaissyntyinen, 12-vuotiaana ilman vanhempiaan Yhdysvaltoihin emigroitunut Ana Mendieta (1948–1985) oli 1970-luvulla kansainvälisen taidemaailman kirkas ja omaääninen tähti. Mendieta nousi esiin jo opiskeluaikoina performanssia, kehotaidetta, mytologiaa ja omaelämänkerrallisia aineksia käsittelevällä Silueta-sarjalla.

Silueta-sarja sai alkunsa 70-luvun alussa osana opintoja tehdyllä Meksikon matkalla. Tuolloin Mendieta alkoi tavoitella suhdetta kadotettuun kotimaahan. Meksikon lisäksi taiteilija toteutti siluetteja opiskelukaupungissaan Iowassa.

Mendieta piirsi kehonsa kuvaa käyttäen erilaisia menetelmiä. Mudasta, oksista, hiekasta, heinikosta, kukista ja tulesta muodostuvat siluetit olivat toisinaan vain juuri ja juuri nähtävissä.

Ne toivat alastoman naisen kehon julkiseen tilaan ilman, että se varsinaisesti joutui katseen kohteeksi. Samalla ne merkitsivät intiimillä tavalla taiteilijan suhdetta paikkaan, kuin reviiriä, kotimaata tai juuria. Aavemaisia siluettien valokuvia katsoessa tuntuu kuin paikasta jo poistunut hahmo olisi niiden kautta edelleen läsnä.

Mendieta oli monella tapaa edelläkävijä. Silueta-sarja syntyi feministisen taiteen nousuaikana. 70-luvulla naistaiteilijat alkoivat etsiä keinoja monialaiseen työskentelyyn, ja Mendieta laajensi nousussa olevan taidemuodon, kehotaiteen, ilmaisua valokuvan ohella filmiin.

Mendietan teemat eli sek­suaalisuus, identiteetti, juurettomuus ja ihmisen suhde maahan sekä oikeus kotiin ovat tänä päivänä kansainvälisen taidemaailmaan suuria aiheita.

36-vuotias Mendieta menehtyi vuonna 1985 pudottuaan epäselvissä olosuhteissa 34. kerroksessa sijaitsevan kotinsa ikkunasta. Mendietan taiteilijapuoliso Carl Andre sai syytteen, mutta hänet vapautettiin myöhemmin.

Helsingin taidemuseon kokoelmissa löytyy kaksitoista Silueta-sarjan teosta sekä kolme valokuvaa sarjasta Elämän antamisesta. Valokuvat hankittiin keväällä 1996 Meilahdessa järjestetystä laajasta Mendieta-retrospektiivistä, jossa nähtiin valokuvien lisäksi muun muassa piirustuksia ja filmejä.

Museorakennuksen pihalla toteutettiin myös postuumisti kaksi taiteilijan kehoperformanssia, jotka suoritti Mendietan sisar Raquel Mendieta.

Kuvan takana -sarja esittelee kiinnostavia teoksia suomalaisista kokoelmista.