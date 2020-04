Rockyhtye The Rolling Stones on julkaissut uuden kappaleen Living In A Ghost Town.

Brittiyhtye on viimeksi julkaissut omaa uutta materiaalia yli kahdeksan vuotta sitten. Kappale on Mick Jaggerin ja Keith Richardsin kirjoittama, ja sitä on tehty Los Angelesissa ja Lontoossa, mutta myös koronaeristyksissä.

Levy-yhtiön tiedotteessa Richards sanoo, että kappaletta valmisteltiin jo yli vuosi sitten yhtyeen tulevaa uutta levyä varten. Muusikot saivat nyt koronavirusepidemiasta inspiraation kappaleen viimeistelyyn.

Sanoituksissa leikitellään aavekaupunki-metaforalla. Kappaleessa muun muassa lauletaan hyvin eristyshenkisesti: ”Living in this ghost town / Ain’t having any fun / If I want a party / It’s a party of one.”

Yhtye osallistui viime viikonloppuna supervirtuaalikonserttiin One World: Together at Home.

The Rolling Stonesin viimeisin studioalbumi on talvella 2016 julkaistu cover-albumi Blue & Lonesome. Viimeisin täysin omaa tuotantoa sisältänyt levy on vuonna 2005 julkaistu A Bigger Bang.