Paraikaa jylläävä pandemiajakso koettelee kansaa, varsinkin varttuneempia ihmisiä.

”Olen erittäin ankarassa karanteenissa, en saa avata edes ovea”, kirjoittaa kirjailija Birgitta Boucht vastauksena keskustelupyyntöön. Hän asuu helpotetun asumisen talossa Ruskeasuolla Helsingissä.

Puhelimessa sentään saa puhua.

Birgitta Boucht (o.s. Pihlström) syntyi välirauhan levottomana aikana Helsingissä. Perhe oli ruotsinkielistä keskiluokkaa ja koti Kruununhaassa. Isä työskenteli verovirastossa, äiti oli riikinruotsalaisia, eikä hän suomea taitamattomana käynyt työssä kodin ulkopuolella.

”Meitä oli kolme lasta, veljeni Bengt, siskoni Kerstin ja nuorimpana minä”, Boucht muistelee.

”Suurin suruni oli se, että tätini luokse sotalapseksi mennyt Kerstin jäi pysyvästi Ruotsiin.” Muuten sota ei Pihlströmien perhettä vakavammin kolhaissut.

Lapsuudenkodissa vallitsi lämminhenkinen ilmapiiri. ”Isäni oli aivan upea sadunkertoja, ja hänen repertoaariinsa kuului omia ja Topeliuksen satuja.”

1960-luvulla Birgitta Boucht luki yliopistolla valtio-oppia professorinaan Jan-Magnus Jansson.

”Järin hyvin en niissä ympyröissä viihtynyt – olisin mieluummin halunnut opiskella kirjallisuutta, mutta äitini arveli valtiotieteiden olevan hyödyllisempää.”

Se hyöty tai haitta valtio-opista oli, että samassa opintoryhmässä vaikutti Johan ”Seppi” von Bonsdorff, yksi suomenruotsalaisen uusvasemmiston kärkihahmoista. Birgitta Boucht assosioitui varhain osaksi tätä nuorten älykköjen punaviini­vasemmistoa.

”Jossakin vaiheessa ymmärsin, että olen vasemmistolainen”, Boucht lausahtaa lakonisesti. ”Ja semmoisena olen pysynyt.”

Hedelmällisimmäksi hänelle silti osoittautui tutustuminen vaasalaislähtöiseen kirjailijaan Carita Nyströmiin, kanssasisareen ja hengenheimolaiseen.

”Ystävystyimme vuonna 1975, ja aloimme heti keskustella kaikesta, maailmanrauhasta, naisten asemasta Suomessa ja laajemmin maailmassa.”

Naisten yhteisymmärrys poiki oitis heidän yhdessä kirjoittamansa teoksen Denna värld är vår! Handbok i systerskap. Tiukat feministiset näkökannat olivat Suomessa varsin tuoreita ilmiöitä, kirjasta tuli kohua ja kehua. ”Saimme aikaan hyvän keskustelun feminismistä”, Boucht sanoo.

Boucht kohtasi vastustustakin, myös vasemmalla. Vähättelevät arvostelijat iskivät useimmiten kirveensä kiveen, sillä enkeli­kiharainen vaaleaverikkö oli ennen kaikkea loogisesti pitävä argumentoija.

Bouchtin räväkin porukka oli 1970-luvulla luotu Marxist-feministerna (MF-gruppen), lännen marxilaisia suuntauksia ja naistietoisuutta yhdistelevä fraktio. Esikuvia saatiin pitkälti länsinaapurin kautta, jonka radikaaliryhmiin Boucht ystävineen ylläpiti yhteyksiä. Suomessa aktiiviryhmä toimi toki omin kotimaisin korostuksin.

Toisena yhteiskunta-alueena Boucht sukelsi sitoutumattomaan rauhanliikkeeseen. Hän otti varhain osaa naisten pitkiin rauhanmarsseihin ympäri Euroopan, liikkeeseen, joka tavallaan pyrki tunkeutumaan idän ja lännen väliin. Se oli yksi alkuitu ­pian valtaisaksi paisuneelle ydinaseriisuntaa vaativalle END-liikkeelle.

Mutta Bouchtin päätyö on vapaan kirjailijan työ – on ollut jo 35 vuoden ajan. Julkaisutahti on pysynyt varsin vilkkaana ja genret moniulotteisina. Jos eivät ­aina myynniltään, niin arvostukseltaan hänen teoksensa menestyvät.

Kirjallinen työ jatkuu, mutta ystäväpiiri harvenee.

Haastattelun lopulla Boucht palaa hetkeksi Carita Nyströmiin, viime vuonna kuolleeseen lähikollegaansa.

”Carita oli niin hyvä ystävä kuin olla voi. Kaipaan häntä joka päivä.”

Pysyviä aikaansaannoksia kuitenkin on. Edelläkävijäfeministit ovat nykyään osa huomattavasti laventunutta valtavirtaa, sukupuolten tasa-arvon päämääriä on roimasti lähestytty vaikkei läheskään saavutettu.

Suomalaisen feminismin alkukohdasta on aikaa, puolisen vuosisataa.

”Sen ajan henki elää edelleen, ja melkein kaikki ystäväni ovat 70-luvun feministejä”, Birgitta Boucht toteaa.