Sosiaalinen media kiehahti pohjaan viime tammi­kuussa, kun Face­bookiin vuoti Tampereen Tuomio­kirkonkadulle kaavaillun asuin­rakennuksen havainne­piirros.

Virolaisen arkkitehtitoimisto Allan Strus Oü:n suunnitelmissa 1970-luvun elementtikerrostalo on tarkoitus korvata uudella rakennuksella, jonka julkisivu lainaa uusklassismista ja jugendista.

Somen ensireaktiot olivat suorasanaiset – jokaisella suomalaisella kun tuntuu olevan vankat mielipiteet peruskoulusta, talvisodasta ja arkkitehtuurista.

No nyt on kaunis! Tyylitön pastissi! Aivan mahtavaa! Pikkunäppärää kopiointia!

Keskustelu lähti heti ylikierroksille. Suunnitelman puolustajat leimattiin historiattoman kitschin palvojiksi ja vastustajat DDR-betoniestetiikan faneiksi.

Karkean tyypittelyn mukaan maallikot arvostavat uusvanhaa arkkitehtuuria, kun taas eniten epäilyjä on kuulunut arkkitehtien ja asiantuntijoiden suusta.

Tyhjästä sometylytys ei syntynyt. Uusvanha (eli uustraditionalistinen eli uus­urbaani) arkkitehtuuri on jakanut mieli­piteitä jo 1990-luvulta saakka. Keskustelu Allan Strusin Tampereen-hankkeesta on vain uusi lenkki pitkässä ketjussa.

Arkkitehtuurissa vallitsi takavuosikymmeninä kirjoittamattomia sääntöjä. Taaksepäin ei katsota. Omilla eväillä ja opeilla pärjätään. Kertaustyylit roskikseen.

Sitten tapahtui 1970-luku. Kiivaan kaupungistumisen aikana Suomessa tuotettiin hurjasti rakennuskantaa edellisten vuosikymmenien rationalismin opeilla, mutta huonosti ja halvalla.

Tuon ajan lässähtäneellä arkkitehtuurilla on yhä kolkko maine. Mittakaavan ja kauneuden unohtaneen 1970-luvun modernismin haaksirikkoa pidetään yhtenä keskeisenä taustatekijänä, kun ruoditaan ihmisten kaipuuta uusvanhaan arkkitehtuuriin.

Porvoolainen maisema-arkkitehti Mika Varpio on tiivistänyt uusurbaanin suunnittelun ytimen seuraavasti:

”Uusvanhassa rakentamisessa rakennetaan jotain uutta, joka näyttää ainakin ulkoisesti vanhalta. Vanhat piirteet painottuvat erityisesti julkisivuun”, kirjoittaa Varpio artikkelissaan Uusvanha arkkitehtuuri, kaunista vai kamalaa?.

”Rakennuksessa voidaan hyödyntää klassisia piirteitä, kuten harjakattoja, kaariholvia, ristikkoikkunoita, pylväitä ja muuta koristeellisuutta.”

Uusvanhassa rakennuksessa voi olla moderni sisus, mutta se ei näy ulospäin.

Suomessa uusvanhan arkkitehtuurin lähtölaukaus voidaan ajoittaa vuoteen 1994, kun valmiita talopaketteja rakentava Kannustalo esitteli Pietarsaaren asuntomessuilla Ainola-omakotitalonsa.

Talon mittasuhteiden ja yksityiskohtien esikuvina käytettiin kolmea 1900-luvun alun huvilaa Pohjanlahden rannikolta. ­Ainola voitti messujen asuntomessujen yleisöäänestyksen.

Tunnetuin – ja käytännössä ainoa – uustraditionalistinen asuinalue Suomessa on Vantaan Kartanonkoski, jonka suunnittelu alkoi vuonna 1991. Ruotsalainen arkkitehtitoimisto Djurgårdsstaden Arkitekter voitti arkkitehtikilpailun vuonna 1998. Alue rakennettiin pääosin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Kartanonkosken punatiilisiä kattoja vuonna 2007. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Kartanonkoski poikkeaa suomalaisesta arkkitehtuuritraditiosta monella tavalla. Arkkitehtuuri poimii paljon läheisen Backaksen kartanon tyylistä ja 1920-lukulaisesta klassismista. Taloissa on jyrkät punatiiliset katot ja kapeat pystyikkunat.

Kartanonkosken suunnitelma herätti tuoreeltaan äkäisen keskustelun, jossa oli nykysomesta tuttu jakolinja. Etenkin vanhan polven arkkitehdeille alueen konsepti oli punainen vaate, mutta suurta yleisöä kiinnosti.

”Lähtökohtaisestihan tätä ei ole koskaan suunniteltu arkkitehtilehteen vaan pikemminkin asukkaille”, totesi Vantaan kaupungin arkkitehti Timo Kallaluoto MTV3:n haastattelussa vuonna 2006.

Kartanonkoski ei uusvanhana asuin­alueena ole maailmassa ainoa laatuaan.

Britannia on kuulu Poundburysta, Dorchesterin liepeillä sijaitsevasta pikkukaupungista, jossa on yhdistelty nyky­teknologiaa ja paikallista rakennusperinnettä. Jakriborg puolestaan sijaitsee Etelä-Ruotsissa lähellä Malmön kaupunkia. Se on keskelle peltoa rakennettu asuin­alue, jossa talot näyttävät kaukaa keski­aikaisilta, mutta ovat täynnä modernia talotekniikkaa.

Uusvanhaan arkkitehtuuriin on erikoistunut ranskalais-belgialainen arkkitehtipariskunta Marc ja Nada Breitman. Heidän kädenjälkeään näkyy muun muassa Le Plessis-Robinsonin kaupunginosassa Pariisissa.

Suomen arkkitehtiliiton Safan puheenjohtaja Henna Helander näkee, että monenlaiselle ympäristölle on kysyntää.

”Minusta henkilökohtaisesti Helsingin kaupunki kestäisi oikein hyvin yhden Kartanonkosken vaikka Östersundomin ­alueella, Landbon lähettyvillä. Olisin kuitenkin varovainen siinä, ettei lähdettäisi rakentamaan historiallisia kopioita”, kertoo Helander.

”Suomi on modernismin maa. Olisi outoa, jos nyt alkaisimme tehdä uutta keksittyä historiaa, jotain mitä meillä ei ole koskaan ollutkaan. Siihen vetäisin rajan.”

Helanderin mukaan ihmiset kaipaavat aina asuinympäristöönsä aukioita, oikeata mittakaavaa ja kauneutta. Tämä kuitenkin onnistuu jo inhimillisellä arkkitehtuurilla ilman tarrautumista johonkin menneisyyden tyyliin.

Toki vanhasta saa ja pitää inspiroitua, kunhan suunnittelu ei mene mekaaniseksi kopioimiseksi. ”Esimerkiksi vaikka Anssi Lassilan piirtämä Kärsämäen kirkon malli ja siinä käytetyt rakennusmetodit ovat vanhoja, se on yksi Suomen hienoimmista moderneista rakennuksista.”

Poikkeustilanteissa Helander hyväksyy Hotelli Kämpin ja Vallilantie 20:n kaltaiset kopiot, kunhan niistä ei tule patenttiratkaisua.

”Näin ei saisi ehkä sanoa, mutta joskus olen ajatellut että Suomen eduskunnan vuosina 1911–31 käyttämän Heimolan talon Yliopistonkadulla voisi rakentaa uudestaan. Mutta historiaa ei saa takaisin. Se olisi vain kulissi”, Helander keventää.

Heimolan kulma eli Hallituskadun, Kluuvikadun ja Vuorikadun kulma purkamisen jälkeen talvella 1970. Kuva: Pertti Messo & Lehtikuva

Uusvanha on häilyvä termi, ja siksi kiivailu sen puolesta tai sitä vastaan sosiaalisessa mediassa tuntuu maallikosta hämmentävältä. Voi toki myös olla, että makuasioiden asemasotaa käyvät enää sitkeimmät sissit, kun keskitien kulkijat ovat vetäytyneet sivummalle.

”Arkkitehdit saattavat jo olla vähän väsyneitä siihen, että heidän pitää väitellä 2020-luvulla jostain sellaisesta, johon heillä ei ole osaa eikä arpaa.”

Helander muistuttaa, että asuinympäristöjen suosiossa ratkaisevat viime kädessä ihmisen omat mieltymykset. Yksi rakastaa perinteikästä Ullanlinnaa, toinen rosoista Merihakaa ja kolmas tiivistä Kuninkaantammea.

”Ihmiset ovat erilaisia, ja heillä on erilaisia haluja ja tarpeita. Harva haluaa kaupungin, jossa ei ole mitään särmää.”