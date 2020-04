Kansallisteatterin Willensaunassa 2018 kantaesitetty Tyttö joka käveli -näytelmä on ilmestynyt kuunneltavaksi Kansallisteatterin uudelle kuunnelmakanavalle Soundcloud-palveluun.

Näytelmän ohjasi Michael Baran ja siinä esiintyvät Aksa Korttila, Pirjo Määttä ja Seela Sella.

HS:n kriitikko Laura Kytölä kiitti teosta arvostelussaan ja kirjoitti näytelmän juonen keriytyvän auki intensiivisen dekkarimaisesti:

”Eret (kaunisääninen Aksa Korttila) on nuori opettajaopiskelija, joka on hukassa elämänsä, ihmissuhteidensa ja itsensä kanssa. Eräänä päivänä hän kirjaimellisesti törmää naapurinsa, viisikymppiseen näytelmäkirjailija Edithiin (roolissa keski-ikäistä alistumista hyvin kuvastava Pirjo Määttä). He ystävystyvät. Kolmannen naisen – Ewan, jonka roolissa on ylimaallista vanhan naisen sitkeyttä säkenöivä Seela Sella – tarina keriytyy auki vähitellen.”

Noin kaksituntisen näytelmä on kuunneltavissa ilmaiseksi Kansallisteatterin kuunnelmakanavalla.

Teatterista kerrotaan, että kesän ja syksyn aikana kuunnelmia on tulossa lisää. ”Olemme innoissamme, että poikkeusaika on poikinut jotain uutta ja hyvääkin”, Kansallisteatterin viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen sanoo.