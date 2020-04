Romaani

Tiina Laitila Kälvemark: H2O. WSOY. 265 s.

Useimmat meistä ottavat minänsä annettuna, niin että on vaikea kuvitella erinimisiä henkilöitä keskustelemaan oman mielen sisälle. Lääketieteen dissosiatiivisena persoonallisuus­häiriönä (DID) tuntema tila on vaikea myös kirjailijalle: miten dramatisoida samassa ruumiissa asuvat persoonat niin, että he todella toimivat kerrotussa maailmassa?

Pelkkä päänsisäinen harvoin riittää fiktiossa pitkälle.

Tukholmassa asuva toimittaja-kirjailija Tiina Laitila Kälvemark toteuttaa kolmannessa romaanissaan haastavan skenaarion taiten. Päähenkilöllä, kolmekymppisellä lääketieteen opiskelija Hesterillä on kaksi sivupersoonaa, joiden persoonallisuudet ovat paljon häntä itseään jyrkkärajaisemmat: pelokkaan, nippelitietoa hamstraavan kontrollifriikki Ofelian ja räiskyvän bilehile Hanin dialogi rakentaa romaanin keskeisen jännitteen.

Romaanin nimi H2O viittaa paitsi veden kemialliseen koostumukseen, myös tähän kolmikkoon päähenkilön sisällä. Vettä niin kuin ihmistäkin on helppo pitää itsestäänselvyytenä, vaikka molemmilla on ominaisuuksia, jotka eivät oikein tunnu sopivan vallitseviin maailmanselityksiin. Kumpikin muuttaa sujuvasti muotoaan, pakenee määrittelyitä.

Hani ja Ofelia myös saavat välillä tilaisuuden tulla ”keskelle”, ohjaamaan Hesterin toimintaa. Näistä kerroista Hesterille ei jää muistijälkiä, mikä mahdollistaa romaanin juonen: lapsuudessa on tapahtunut jotain pahaa, mutta mitä? Menneisyys on aukkoinen ja tulkinnat siitä eroavat suuresti. Herää epäilys, että sivupersoonat eivät kerro Hesterille kaikkea.

Monipersoonahäiriössä on melkein aina kyse lapsuuden traumasta, kuten kirjailijakin jälkisanoissaan toteaa. Romaanin Hesteriä vaivaa eräs uudenvuodenaatto kaksikymmentä vuotta takaperin, jolloin hän on jäänyt sisälle ennen puoltayötä ja lukinnut oven, laittanut hanan valumaan ja vajonnut katatoniseen tilaan.

Samalla on alkanut hänen poikkeuksellinen fiksaationsa veteen – Hester kilpailee itsensä kanssa siitä, kuinka kauan pystyy pidättämään hengitystään veden alla. Samalla vesi rauhoittaa, on ainoa ympäristö, jossa hän tuntee itsensä kokonaiseksi.

Päällisin puolin kaikki on ollut hyvin tuona uudenvuodenaattona: vaikka Hesterin vanhemmat ovat eronneet, uusi isäpuoli, puolalainen työmies Jacek on hänen omaa boheemi-isäänsä turvallisempi hahmo.

Hester ei pysty keksimään motivaatiota toiminnalleen, paitsi sen, että hänen sivupersoonansa jostain syystä heräsivät eloon tuona iltana. Niinpä hän alkaa kiertää haastattelemassa asianosaisia – omaa äitiään, sairaalassa kuolinvuoteellaan makaavaa Jacekia, iäkästä mummoaan, parasta ystäväänsä Oliveria ja äitinsä ystävätärtä Metteä. Näistä tapaamisista muodostuu romaanin runko.

Laitila Kälvemark on ajatusleikeistä kiinnostunut kirjailija, tavalla joka tuo mieleen nobelisti J. M. Coetzeen. Tärkeintä hänen kirjoissaan ei ole historiallinen tarkkuus tai tunnistettavat tapahtumapaikat, vaan yksilöllinen tapa etsiä vastauksia suuriin kysymyksiin – yhtä hyvin sisäisiin, identiteettiä koskeviin, kuin omaa aikaamme määrittäviin ongelmiin.

Hänen edellisessä romaanissaan Seitsemäs kevät elettiin Skandinaviassa, johon kesä ei enää tullut, sekaisin menneiden merivirtojen vaikutuksesta. H2O:n nimetön kaupunki puolestaan rakentaa jo monetta vuosikymmentä suoja-aitoja nousevaa merta vastaan. Hesterin isäpuoli Jacek on muuttanut Suomeen juuri tätä työtä tekemään.

Molempien romaanien skenaariot ovat aivan uskottavia mahdollisuuksia, mutta eivät silti täysin tätä päivää. Faktat on tutkittu huolella, mutta niitä käytetään luovasti. Laitila Kälvemark on malliesimerkki realismin perinteestä ponnistavasta tekijästä, joka on ottanut spekulatiivisen fiktion työkalupakkiinsa. Trendi on maailmalla niin suuri, että on perusteltua puhua jopa kapeasti määritellyn realismin kuolemasta.

Vesiteema puolestaan on viime noussut pintaan viime vuosien kotimaisessa runoudessa – ainakin Kaija Rantakari, Auli Särkiö, Katja Seutu, Kristiina Wallin ja Hanna Tuominen ovat julkaisseet vahvoja aihetta sivuavia teoksia.

H2O ei metaforien kehittelyssä ja ajattelun notkeudessa juuri häviä laadultaan joustavammille runoteoksille, mutta juoni­romaanina sitä vaivaa pakotettu asetelmallisuus. Koska sivupersoonat kertovat jo varhaisessa vaiheessa lukijalle sellaista, mitä Hesterille eivät, teos tavallaan spoilaa itse itsensä.

Onneksi voi valita lukea toisin.