Elokuvateattereissa on nyt tyhjää. Kuva Kinopalatsista maaliskuussa 2020. Kuva: Juha-Pekka Laitinen / HS

Suomalaiset elokuvateatterit ovat entistä enemmän huolissaan tulevaisuudestaan koronavirusepidemian jatkuessa.

Suomen elokuvateatteriliitto ilmoitti jo huhtikuun alussa tiedotteessaan, että elokuvateatterit ovat suuremman uhan alla kuin koskaan. Elokuvateatteriliiton toiminnanjohtajan Tero Koistisen mukaan elokuvateatterit ovat vieläkin vaikeamman paikan edessä kuin paljon julkisuudessa esillä olleet ruokaravintolat.

”Elokuvateattereissa liiketoiminta on loppunut sataprosenttisesti. Samalla menot kuitenkin jatkavat juoksemistaan. Riippuu esimerkiksi vuokranantajista, missä määrin elokuvateatterit ovat pystyneet saamaan neuvoteltua helpotuksia vuokraansa”, Koistinen sanoo.

Vaikka kaikki menisi niin hyvin kuin voi toivoa, elokuvateattereiden tulevaisuus ei silti näytä yksinkertaiselta. Auki on paljon kysymyksiä: Milloin lupa teattereiden avaamiseen saadaan? Uskaltavatko ihmiset tulla elokuviin? Mitä elokuvia voidaan edes näyttää?

Käytännössä kaikkien merkittävien elokuvien ensi-illat on siirretty hamaan tulevaisuuteen. Varmaa tietoa ei ole, milloin mitäkin elokuvia päästään esittämään. Todennäköistä on myös, että elokuvateatterit avataan ensin tarkoilla rajoituksilla ja niin, että saleja ei missään tapauksessa myydä täyteen. Ihmiset voivat myös olla varovaisia ylipäänsä menemään suljettuihin sisätiloihin isojen ihmisjoukkojen sekaan.

Tero Koistinen on Suomen elokuvateatteriliiton toiminnanjohtaja. Kuva: Riitta Käppi

Tällä viikolla julkisuudessa on ollut esillä Suomen elokuvateatterikenttää noin 70 prosentin markkinaosuudella hallitsevan Finnkinon tilanne.

Kauppalehti uutisoi maanantaina, että Finnkino ei ole maksanut yli kuukausi sitten erääntyneitä maksujaan Oscar-palkitun Parasite-elokuvan Suomeen tuoneelle levittäjälle Future Filmille. Yhtiön toimitusjohtaja Lars Backlund kertoi Kauppalehdelle, että Finnkinolta on saamatta kuusinumeroinen summa.

Suomen Kuvalehti uutisoi torstaina, että Finnkino on kieltäytynyt maksamasta lipputuloja elokuvien levitysyhtiöille, eikä kerro, milloin aikoo maksaa velkansa. Muut elokuvateatterit eivät ole toimineet samoin.

Suomen Kuvalehden haastattelussa Solar Filmsin tuottaja Markus Selin roimii Finnkinoa kovin sanoin. Selinin mukaan Finnkinon toiminta tappaa suomalaisen elokuvatuotannon. Selin myös sanoo jutussa, että markkinoita ylivoimaisesti hallitsevaa Finnkinoa pelätään niin, ettei sitä uskalleta kritisoida julkisesti.

”Ovatko meille kuuluvat rahat vielä Suomessa? Onko ne siirretty ulkomaille? Kuka tietäisi?” Selin kysyy jutussa.

Tällä hän viittaa siihen, että Finnkino kuuluu nykyisin kansainväliseen AMC-elokuvateatteriketjuun, joka on listattu pörssiin Yhdysvalloissa. Kansainvälisissä medioissa on uutisoitu AMC:n merkittävistä talousvaikeuksista. Sen osakekurssi on pudonnut tammikuusta yli 50 prosenttia.

"Kun lukee uutisia AMC:n tilanteesta, voi kuvitella, että se heijastuu myös Suomeen", Tero Koistinen sanoo HS:lle.

Käytännössä laskujen maksamatta jättäminen levittäjälle katkaisee rahankulun koko elokuvabisneksessä.

Levitysyhtiö osallistuu kotimaisissa tuotannoissa elokuvan tuotantoon jo varhaisessa vaiheessa maksamalla sovitun summan elokuvan tuottajalle.

Ulkomaisissa elokuvissa suomalainen levittäjä maksaa maahantuontioikeuksista. Tämän jälkeen levittäjä käyttää myös rahaa elokuvan jakeluun ja markkinointiin. Elokuvateattereiden kanssa levitysyhtiö neuvottelee prosentin, jonka elokuvateatterit maksavat näytetyistä elokuvista katsojamäärän mukaan. Tästä saadusta summasta levittäjä ottaa osuutensa ja maksaa osan taas tuottajalle.

”Jos tässä ekosysteemissä joku kohta sakkaa, kaikilta jäävät rahat saamatta. Ja silloin jäävät elokuvat tekemättä”, Koistinen sanoo.

Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila ei vastaa HS:n soittopyyntöön, mutta lähettää sähköpostitse näkemyksensä aiheesta. Wolf-Mannilan mukaan koko koronapandemian aiheuttama tilanne on ennennäkemätön, ja Finnkinon tulovirrat ovat loppuneet.

”Tämä tausta huomioiden, vaaditaan huolellista konsernin kassavirran hallintaa ja tästä syystä tilanteella on ollut vaikutusta levittäjien välittömiin maksuihin”, Wolf-Mannila kirjoittaa.

Hänen mukaansa yhtiö on silti täysin sitoutunut maksamaan sovitut summat levittäjille, joiden kanssa maksujen ajankohdasta ”jatketaan avointa vuoropuhelua”.

”Ymmärrämme levittäjien ison merkityksen Suomen elokuva-alalla ja keskitymme omalta osaltamme varmistamaan molempien liiketoiminnan pitkän aikavälin kestävyyden”, Wolf-Mannila kirjoittaa.

Suomen Kuvalehden jutussa Markus Selinin esittämiin kommentteihin siitä, että Finnkinon toiminta tappaa suomalaisen elokuvatuotannon tai että Finnkino ”harrastaa isommalla pelottelua”, Wolf-Mannila vastaa ”torjumalla Finnkinoon kohdistuvat syytökset”.

”Toivomme kaikille toimialallamme terveyttä ja pitkän aikavälin menestystä. Muut tämän käsityksen vastaiset väitteet ovat virheellisiä”, Wolf-Mannila kirjoittaa.

Pienempien ketjujen ja itsenäisten elokuvateattereiden kohdalla ei puhuta Finnkinon kaltaisista vyyhdeistä, vaan yksinkertaisesti siitä, uskovatko he toiminnan jatkuvan koronaepidemian päättymisen jälkeen.

Esimerkiksi Suomeen vuonna 2017 saapuneen virolaisen Cinamon-elokuvateatteriketjun toimitusjohtaja Tatiana Tolstaya sanoo HS:lle, ettei tiedä, kauanko nykytilanteessa voi selvitä.

”Tällä hetkellä odotamme ja yritämme minimoida kulut, mutta menoja tulee koko ajan lisää. Jossain vaiheessa voi olla helpompaa lopettaa toiminta kuin avata teattereita uudestaan”, Tolstaya sanoo.

Tolstaya peräänkuuluttaa Suomen hallitukselta sekä suoraa taloudellista tukea yhtiöiden ylimääräisiin kuluihin että epäsuoraa tukea esimerkiksi elokuvateattereiden markkinointiin, kun teatterit avaavat jälleen ovensa.

Cinamon toimii tällä hetkellä Triplassa ja Redissä. Kuva: Patrik Tamm / Cinamon tripla

Korjaamo Kinon elokuvatoiminnan päällikkö Antti Knuuttila sanoo, että olo on toistaiseksi vielä toiveikas. Korjaamon tilannetta on helpottanut se, että elokuvateatteri toimii Helsingin kaupungilta vuokratussa kiinteistössä, ja kaupunki on tilanteessa antanut vuokralaisilleen vuokrahelpotuksia.

Knuuttilan mukaan Korjaamon pitäisi päästä aloittamaan toimintansa ainakin pienimuotoisesti mahdollisimman aikaisin kesällä. Mikään yritys ei kestä montaa kuukautta nollatuloilla, Knuuttila sanoo.

Hän myös jakaa samat huolet kuin muutkin alan toimijat: Kuinka paljon ihmisiä uskalletaan aluksi ottaa saleihin ja mitä elokuvia teattereilla on näytettävänään?

Knuuttila muistuttaa, että toki esitettävänä on sellaisia elokuvia, jotka saivat ensi-iltansa juuri koronaviruspandemian puhkeamisen alla.

”Sitten kun on mahdollista, avataan maltillisesti eikä oleteta, että kassavirta alkaa heti paukkua. Pääkaupunkiseudulla on onneksi trendi tukea pientä yrittäjää, erityisesti kulttuuripuolella.”

Korjaamo Kinossa odotetaan, milloin sali päästään jälleen avaamaan. Kuva: Korjaamo Kino

Cinema Mondo omistaa Helsingin keskustassa toimivan Kino Engelin, mutta lisäksi se toimii elokuvien levittäjänä. Mika Siltala sanoo, että toistaiseksi yhtiön henki pihisee ”juuri ja juuri” sen ansiosta, ettei sen toiminta ole vain elokuvateatterin varassa. Alan tilannetta hän kuvaa karmeaksi.

Siltala toivoo, että Suomessa elokuvateattereita päästäisiin avaamaan heinäkuun aikana. Jos näin käy, silloin hän ajattelee, että niin elokuvateatterit kuin muutkin alalla toimivat voivat selvitä tilanteesta.

”Olemme kaikki samassa veneessä, ja kaikki venyvät niin paljon kuin voivat. Äskeisessä levittäjien liiton hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta voin sanoa alan yhteisen näkemyksen olevan, että elokuvateatterit on järkevää avata maassa samanaikaisesti sitten, kun se koetaan turvalliseksi”, Siltala sanoo.

Kalliossa toimiva elokuvateatteri Riviera on poikkeus moniin muihin verrattuina siinä, että se ei ole lopettanut liiketoimintaansa koronaepidemian aikana kokonaan. Teatterin omistajiin kuuluva Atte Laurila kertoo, että tällä hetkellä heillä on myynnissä lahjakorttien lisäksi oheistuotteita ja take away -ruokaa.

Laurila toivoo, että Rivierassa päästäisiin aloittamaan jonkinlaisia näytöksiä kesäkuun aikana. Hän sanoo, että ehdotonta takarajaa toiminnan aloittamiselle ei ole. Tällä hetkellä yhtiön liiketoiminta on noin kymmenen prosenttia normaalista. Yhteensä tulonmenetykset ovat todennäköisesti satojatuhansia euroa. Riviera ei ole saanut vuokraansa helpotusta.

Riviera Kallio on poikkeus myös siksi, että sen tilannetta helpottaa Business Finlandilta saatu 100 000 euron tuki kehityshankkeita varten. Summa on noin yritykselle noin yhden kuukauden kulujen veroinen. Laurila huomauttaa, että tuki on tarkoitettu nimenomaan liiketoiminnan kehittämiseen, ei kuukausittaisten kulujen kattamiseen.

Laurila vertaa koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta selviämistä maratonjuoksuun, josta hänellä on kokemus kahdelta kertaa.

”Puolessavälissä maratonia tulee hetki, kun kuvittelee, että tämä on tässä ja en jaksa loppuun. Minulla on käynyt molemmilla kerroilla niin, mutta sitten sitä vain jaksaa maaliin saakka. Samalla tavalla tässä ihmiset löytävät keinot selviämiseen, vaikka se tuntuu mahdottomalta. Meidän porukassa on nyt huomattavissa myös innostusta uudenlaisiin tekemisen tapoihin ja yhteishengen nousua.”

Atte Laurila on yksi Rivieran perustajista. Kuva: Joonas Brandt

Yksi keino selviämiseen olisi saada tukea valtiolta. Elokuvateatteriliiton toiminnanjohtaja Tero Koistinen kertoo, että on kehottanut alan toimijoita hakemaan rahoitusta Business Finlandilta tai ely-keskukselta. Riviera on yksi harvoista, joka on kokeillut onneaan.

”Kuten julkisuudessa on todettu, ne rahat on suunnattu ensisijaisesti kehityshankkeisiin. Meidän alallamme useimmilla toimijoilla ei ole tarvetta panna käyntiin mitään kehityshankkeita, vaan saada kiinteät kulut maksettua”, Koistinen sanoo.

Toivoa silti on, että jonkinlaista tukea elokuvateattereille on luvassa. Taide ja kulttuuri ovat saamassa hallitukselta 40 miljoonaa euroa lisää rahaa koronaepidemian takia syntyneiden taloudellisten menetysten korvaamiseen. Kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) twiittasi 8. huhtikuuta kuvan, jonka mukaan tätä tukea maksettaisiin pienille elokuvateattereille.

Tero Koistisen mukaan tarkempaa tietoa elokuvateattereille tulevasta tuesta ei toistaiseksi ole. Hän sanoo, että alalla odotetaan toukokuun lisätalousarviota. Toivoa on, että rahaa jaettaisiin myös elokuvateattereille, jos sitä annetaan ravintoloillekin, koska molemmat on yhtä lailla määrätty pysymään toistaiseksi kiinni.