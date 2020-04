Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistys on hankkinut omistukseensa ranskalaisen Joseph Vivienin (1657–1735) uudelleenlöytyneen pastellimaalauksen. Se lahjoitetaan lähiaikoina Helsingin Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmiin, yhdistys kertoo tiedotteessaan.

Maalaus on muotokuva naisesta, joka kantaa yllään panssaroitua rintahaarniskaa. Kuva viittaa Minervaan, roomalaisen mytologian viisauden, sodan ja kaupankäynnin jumalattareen. Työn englanninkielinen nimi on Lady Shown in the Guise of Minerva.

Ystäväyhdistys hankki teoksen lontoolaiselta Chiswickin huutokauppakamarilta 17 000 punnalla eli noin 19 400 eurolla. Kaupasta kertovat myös ulkomaiset taidesivustot, kuten Art Daily.

Kun maalaus saapui huutokauppakamariin, sen taiteilija ei ollut tiedossa. Asiantuntijat tunnistivat sen myöhemmin Joseph Vivienin maalaamaksi.

Vivieniä pidetään yhtenä pastellimaalausten mestareista. Tämän aikalainen, taidekriitikko Florent Le Comte, antoi Vivienille lempinimen ”Vandick du siècle pour le pastel” (”Pastellin vuosisadan Van Dyck”), hollantilaiseen Antoon van Dyckiin (1599–1641) viitaten.

Vivienin töitä on esillä muun muassa Louvren taidemuseossa Pariisissa sekä Los Angelesin Getty Museumissa.

Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistyksen hankkima muotokuva oli vuosina 1853–1870 ollut Ranskan keisarinna Eugénien omistuksessa. Yksityinen keräilijä osti työn keisarinnan viimeisen kodin lähettyviltä Englannin Farnborough Hillsista, josta se päätyi Chiswickille ja nyt Suomeen.