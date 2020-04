Niin sanotusti hyvän kasvatuksen seurauksena olin pihan pojista viimeinen, joka tiesi. Kiusaajilleni intin: ”Varmana mun mutsi ja faija ei oo koskaan nussinu.” Niinpä häkellyin, kun parisenkymmentä vuotta myöhemmin veljenpoika kiipesi lastenkirjan kanssa syliin ja sanoi, että ”luetaan tää, tää on kiva”. Häkellyin: siinä tehtiin sitä.

Kuten tehdään myös Anna Fisken uutuudessa Kuinka vauvoja tehdään (Otava). ”Heippa” sanoo isän penis. ”Tervetuloa”, vastaa äidin emätin. Ja onhan se paitsi eri kiva myös täysin asiallinen juttu. Hauska on tietää; varsinkin kun ei ihan pihapiirin viimeisenä. Mielelläni taas kerran yhdelle maailman ymmärtämisen aloittelijalle tuosta tosiasiasta luen.

Hiukan olen kerinnyt jo levittää sanaa Fiskestä ja tiedän, että eräiden alakoululaisten parissa hänen teoksensa on suorastaan hitti.

Naama peruslukemilla

Kolkko baritoni pudottelee kohtalosäkeitä nyt vanhemmiten jo rujonkauniin säestyksen pedillä. Lavalla kyseinen mies mustissaan äityy maallikkosaarnaajaksi, joka on nähnyt helvetin ja ammentaa siitä voimansa kuin kuu auringosta. Olen nauttinut laulaja Nick Caven mysteeristä kohta nelisenkymmentä vuotta ymmärtämättä siitä juuri mitään.

Hänen omituinen valokuvien, muistikirjamerkintöjen, piirrosten, sanoitusten, ja elämäkertapirstaleiden leikekirjansa Stranger Than Kindness (Like) raottaa arvoitusta erään tutkijan esseen alustamana. Hulluuden kaidalla tiellä horjahteleva artisti ottaa Jumalansa haudanvakavasti. Se on vähintään yhtä intensiivinen suhde kuin uskominen.

Muuten olen sitä mieltä, että Caven paras levy on The Boatman’s Call. Ja Let Love in. Sekä No More Shall We Part. Ynnä Push the Sky Away. Kuten myös The Good Son. Ja sanoinko jo, että From Her to Eternity?

Ketkä kaikki haluavat minusta eroon?

Vuonna 1945 kuollut ranskalainen Emmanuel Bove on pikkuklassikko, jonka romaani Hämäys (Faros) nostaa tekijänsä unohduksen yöstä. Ei suurenmoinen teos mutta kiinnostava.

Natseja Algeriaan paennut Bove näyttää, millaiseksi elämä muuttuu, kun vallalla on virallistettu vainoharha: hössötteleeköhän jopa oma vaimo hyväntahtoisuudessaan loppujen lopuksi miehittäjän eduksi? Vai tekeekö oma kultamussukka sen tahallaan?