Yhdysvaltalainen rap-artisti Kanye West on nyt miljardööri, uutisoi talouslehti Forbes perjantaina.

Vaikka 42-vuotias West kuuluu maailman menestyneimpiin muusikoihin, suurin osa hänen tuloistaan on peräisin muilta aloilta. Miljardiluokkaan nousu on Forbesin mukaan pitkälti Westin taiteilijanimeä kantavien kenkien ansiota.

Westin Adidakselle suunnittelemasta Yeezy-mallistosta on tullut menestys. Niitä alettiin myydä vuonna 2015, ja uusia malleja on ilmestynyt sen jälkeen lukuisia. Yeezy-lenkkarit eivät ole halvimmasta päästä: niiden markkinahinta on yleensä reilusti yli 200 euron.

Westin toiseksi tärkein tulonlähde ovat hänen omistamansa kiinteistöt. Forbesin mukaan West on painostanut vuosien ajan lehteä lisäämään hänet maailman rikkaimpien ihmisten listalle, jota se julkaisee vuosittain. Forbesin mukaan Westin miljardeista ei aiemmin kuitenkaan ole ollut riittävästi todisteita.

Nyt Westin omaisuus on arviolta noin 1,3 miljardia dollaria, eli hieman yli miljardi euroa.

West on historian toinen rap-muusikko, joka on päässyt Forbesin ökyrikkaiden listalle. Jay-Z (oik. Shawn Carter) sai nimensä sinne viime vuonna.

Jay-Z ja Kanye West ovat julkaisseet myös musiikkia yhdessä. Kaksikon yhteinen Watch the Throne -albumi ilmestyi 2012.