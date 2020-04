Tom Moore, 99, rikkoi kaksi ennätystä Britanniasta kerätessään varoja koronaviruksen hoitotyöhön. Kuva: EMMA SOHL / Capture The Light Photography / Reuters

Brittiläinen Tom Moore, 99, rikkoi äskettäin kaksi ennätystä kahdessa eri hyväntekeväisyystempauksessa. Toisen maailmansodan veteraani Moore keräsi varoja koronaviruksen hoitoon ensin kävelemällä ja sitten laulamalla.

Moore keräsi hyvätekeväisyysvaroja kävelemällä kotipuutarhansa ympäri yhteensä 100 kertaa, vaikka tarvitsee lonkkamurtuman vuoksi rollaattoria liikkumiseensa. Tempauksesta kertyi lahjoituksia Britannian kansalliselle terveydenhuollolle yli 28,6 miljoonaa puntaa (35,2 miljoonaa euroa).

Heti sen perään hän julkaisi laulaja Michael Ballin kanssa tulkinnan ikivihreästä You Never Walk Alone -laulusta. Se nousi Britannian suosituimpien kappaleiden listan kärkeen.

”Kapteeni Tom” -lempinimellä kotimaassaan tunnettu Moore pääsi molemmilla saavutuksilla Guinnessin ennätysten kirjaan. Hän on nyt kerännyt ”hyväntekeväisyyskävelyllä” suuremman summan kuin edellistä ennätystä 40 vuotta hallussaan pitänyt Terry Fox.

99-vuotiaana Moore on myös vanhin Britannian singlelistan ykköseksi päässyt laulaja. Hän täyttää sata vuotta 30. huhtikuuta.

Mooren ja Ballin esitys syrjäytti listalla kanadalaisen hittiartisti The Weekndin Blinding Lights -kappaleen. Siinä auttoi hieman myös The Weeknd eli Abel Testafye itse. Hän pyysi Twitterissä fanejaan tukemaan Mooren levytystä omansa sijaan.

”Kuinka hienoja uutisia nämä ovatkaan – lapsenlapseni eivät voi uskoa, että olen listaykkönen”, Moore iloitsi BBC Radio 1:n haastattelussa Reutersin mukaan.

Hän kiitti myös lämpimästi kaikkia, jotka olivat lahjoittaneet rahaa hänen kävelytempaukseensa.

”Nämä ovat meidän kaikkien yhteisiä Guinnessin ennätyksiä”, Moore sanoi.