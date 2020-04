Harri Koskisen muotoilijanura sai itunsa, kun hän rakensi setänsä kanssa hirsitaloja. ”Tekemällä on oppinut hurjasti.” Kuva: Kalle Koponen / HS

Lupaavasta nuoresta muotoilijasta maailman tunnetuimmaksi tämänhetkiseksi suomalaiseksi suunnittelijaksi!

Ryhmätyön nimiin vannova Harri Koskinen ei välttämättä innostu tällaisesta jutun aloituksesta.

”Minulle ei ole koskaan ollut mikään prinsiippi, että minä tai minun nimeni ensin. Hyvä duuni on lähtökohta.”

Esimerkkinä Koskinen ottaa musiikkiharrastajien lemmikit eli Genelecin kaiuttimet, joiden kaiutinkoteloita hän on suunnitellut 2000-luvun alusta saakka.

”Niihin tuotteisiin on integroitu valtava määrä osaamista. Se, mitä itse teen, on vain osa kokonaisuutta.”

Tekijyydellä on silti paikkansa tietyissä tuotteissa. Koskinen aikoinaan ehdotti kaiutinfirmalle, että hänen nimeänsä saa käyttää markkinoinnissa, jos se on asiakaskohderyhmälle tärkeä ja oleellinen tieto. Monille on.

Muuten Koskinen puhuu suunnittelutyöstään kautta linjan me-muodossa.

Koskinen teki läpimurron vuonna 1996, kun hänen Taideteollisen korkeakoulun Iittala-harjoittelukurssin aikana syntyneeestä Block-lampustaan tuli iso hitti. Se ei saanut alkuaan suunnittelemalla vaan ”intuitiolla ja tekemällä”.

”Block lähti liikkeelle heittelemällä ideoita, mitä valetun lasikuution sisälle voisi vangita – että se kuutio olisi ikään kuin lahjapakkaus. Sain ajatuksen, että siellä voisi olla hehkulamppu.”

Toteutus oli melkoista hakemista, mutta kun Koskinen sai valmiiksi ensimmäisen version muottiin valettuna, se oli täsmälleen samannäköinen ja -kokoinen kuin millaisena se tänäkin päivänä tunnetaan.

”Kaikki pähkintä loksahti kohdalleen.”

Vuosien varrella Block-lampusta on tullut osa modernin muotoilun peruskuvastoa, ja se kuuluu New Yorkin Museum of Modern Artin kokoelmaan.

Ensikosketuksen suomalaiseen muotoiluun Koskinen sai synnyinkuntansa Karstulan rautakaupan lasiosaston hyllyltä, jossa oli Iittalan ja Arabian tuotteita. Silloin hän ei kiinnittänyt niihin huomiota. Vasta lukiossa hän oivalsi, että joku antaa muodon näillekin esineille.

Pienviljelijäperheen vesa haki ylioppilaskirjoitusten jälkeen yhteishaussa Lahden muotoiluinstituuttiin – tietämättä tarkalleen miksi.

”Olin ollut aiemmin kesäisin töissä setäni kanssa rakentamassa hirsitaloja. Talojen rakentaminen tuntui liian ison mittakaavan työltä, mutta suunnittelun ja tekemisen hybridi vaikutti mielenkiintoiselta.”

Lahdesta matka jatkui Helsingin Taideteolliseen korkeakouluun. Vuonna 1998 hän aloitti muotoilijana Iittalan tehtaalla, jossa hän viihtyi neljä vuotta. Yhteistyö Iittalan kanssa on jatkunut näihin päiviin asti.

Hänen yhtenä klassikkotuotteenaan voi pitää suomalaiselle Woodnotesille suunniteltua, paperinarulla päällystettyä K-tuolia. Näiden lisäksi hän on suunnitellut muun muassa astioita, mökkejä, palovaroittimia, pakkauksia, huonekaluja ja rannekelloja.

Suomalaisten Iittalan ja Marimekon lisäksi Koskisen asiakkaina ovat olleet muun muassa japanilaiset kelloja valmistava Seiko, Issey Miyake, elektroniikkajätti Panasonic ja arkitavaran mekka Muji.

Tällä hetkellä Koskisen toimistolla on työn alla Inarin Siida-museon perusnäyttelyn uudistus, Japanin Kiotoon rakennetun kapselihotellikonseptin jatkohanke sekä Genelecille tuotemuotoilua ja käyttöliittymän suunnittelua.

Lisäksi Koskista työllistää omasta musiikkiharrastuksesta innoituksen saanut yhteistyö itävaltalaisen audiolaitevalmistaja Pro-Ject Audion kanssa. Integroitu audiokaluste on 2020-luvun elegantti päivitys 1970-luvun möhkömäisistä hifi-yhdistelmälaitteista.

Mitään tiettyä muotoilufilosofiaa Koskisella ei ole. Hän pitää työtään pikemmin ongelmanratkaisemisena.

”Suunnittelussa täytyy osata kyseenalaistaa ja tehdä oivaltaen. Se tarkoittaa, että jokaisessa projektissa täytyy miettiä lähestymistapoja uudella tapaa. Se pitää valppaana”, sanoo Koskinen.

”Palkitsevinta on ryhmätyö, kun istuu taitavien ammattilaisten kanssa ja saa sparrausapua. Siinä oppii eniten.”

Koskisen mukaan on vaikea sanoa, mikä tekee käyttötuotteesta viime kädessä merkityksellisen.

”Se on monen tekijän summa. Sen pitää tuntua itselle oikealta ja hyvältä, ja siinä pitää olla tekemisen syitä ja oivallusta.”