Ilkka Mattila:

Ilkka Mattilan Spotify-soittolista

Olen kirjoittanut viimeisen puolentoista vuoden aikana aika vähän musiikista, ja siksi yrittänyt asettua normaalin musiikin käyttäjän rooliin. Nuorempana kammosin nostalgiaa yli kaiken, enkä vieläkään suostu uskomaan, että kaikki ennen tehty musiikki olisi parempaa.

Huomaan silti kuunnelleeni enemmän vanhaa musiikkia ja palanneeni kappaleisiin, jotka löysin jo vuosia sitten, koska se on ihmiselle luonteenomaista.

Nykyisissä oloissa kaipaa musiikkia, jonka tahtiin ihmiset tanssivat. Parhaassa tanssimusiikissa on läsnä samaan aikaan aina suru ja maaninen elämänhalu, mikä tulee mieleen poikkeusoloissa muutenkin.

Listalla on silti enimmäkseen musiikkia, jossa lauletaan joko sykähdyttävistä aiheista tai poikkeuksellisella tavalla. Välillä paukkuu bassorumpu.

Irene Kral: Goin to California

Tšekkiläis-yhdysvaltalainen Irene Kral levytti kappaleen sarkastisesta Kalifornia-unelmasta vuonna 1965. Laulun tekijä David ”Buck” Wheat oli mukana säestäjänä Kingston Triossa, joka tunnetuin kappale on Greenback Dollar, suomeksi Suuret setelit.

Gil Scott-Heron Kuva: Frans Schellekens / Redferns

Gil Scott-Heron: Lady Day and John Coltrane

Loistava Gil Scott-Heron eli raskasta ja kuluttavaa elämää ja kuoli vain 62-vuotiaana, mutta vähemmän masentavassa tilanteessakin on hänen tapaansa hyvä hakea tukea Billie ”Lady Day” Hollidayn ja John Coltranen musiikista.

Moloko: Familiar Feeling

Haastattelin Molokon laulajaa Roisin Murphyä Helsingissä vuosituhannen vaiheessa. Laulaja pyysi saada vastata kysymyksiin sohvalla maaten, koska tunsi itsensä krapulaiseksi, mikä oli kotoisaa ja leppoisaa. Hän myös pyysi laittamaan nimensä vieraslistalle seuraavalla viikolla Lontoossa järjestettävälle keikalle, jonne olin menossa soittamaan. Murphy ei tietenkään tullut paikalle.

Mitski Kuva: Daniel DeSlover / Zuma

Mitski: Nobody

Japanilaisessa popmusiikissa on jo vuosikymmenten ajan osattu paketoida yhteen huoletonta kepeyttä ja surumielistä paatosta. Newyorkilaisen, mutta äidin puolelta japanilaisen Mitskin kahden vuoden takaisessa indiehitissä molemmat elementit ovat mukana.

Koop: Waltz for Koop

2000-luvun nu jazz / downtempo -tyylilajin helmi, joka soi myös Woody Allenin vuonna 2005 ohjaamassa trillerissä Matching Point. Ruotsalaisen Koop-yhtyeen solistina laulava Cecilia Stalin ei ole tiettävästi sukua.

Seinabo Sey: Truth

Ensi kerran tämän kuullessani mietin, kuka amerikkalaisista souldiivoista on uskaltanut tehdä näin yksinkertaisen ja vahvan kappaleen. Se olikin Seinabo Sey Tukholmasta.

Vasas flora och fauna: Rin Tin Tin

Suomenruotsalainen lauluntekijä ja laulaja Mattias Björkas rikkoo rajoja kotimaisen kulttuurin sisällä. Leevi and the Leavingsin tragikoomisen klassikkokappaleen ruotsinkielinen versio on rakkaudella tehty. Alkuperäisen version ”vaikka kaikesta yritin puhua sulle / mä vain häntääni heilutin” rivit ”och jag ville så mycket men gjord ingenting / jag bara vifta på svansen min” soivat runollisesti.

Weeping Willows: Broken Promise Land

Yhtyeen ensialbumin nimikappale on jo 23 vuotta vanha, mutta edelleen hienoimpia tulkintoja Roy Orbisonin ja Righteous Brothersin lanseeraamasta tavasta tehdä pienen ihmisen sydänsurusta maailman suurinta draamaa.

Egotrippi: Tunnoton

Egotrippi teki vuonna 2013 albumin, jossa se esitti omia versioita yhtyeen jäsenten muille laulajille tekemistä kappaleista. Vähäeleinen, mutta väkevä Tunnoton oli Jenni Vartiaisen ensimmäinen soolosingle. Lauluntekijä Knipi Stierncreutz rakensi omaan tulkintaansa unenomaiset laulustemmat.

STINAKO Kuva: Heli Blåfield

STINAKO: Ihoni on pehmeä

Stina Koistisen ensimmäinen soololevy oli viime vuoden parhaita julkaisuja. Henkilökohtaisen albumin hämmentävin ja popmaisin kappale on tämä, jossa Koistinen on muokannut lauluäänensä sukupuolettomaksi ja samalla entistä koskettavammaksi.

Karina: En oo tän enempää

Taakse on jäänyt Karinan eteerinen akustinen folkpop. Nyt pelataan raskaammassa sarjassa. Yhtyeen videoitu esiintyminen koronaviruksen tyhjentämässä Kulttuuritalossa maaliskuun lopussa jää kotimaiseen rockhistoriaan.

M: Puhu mut pyörryksiin

Minja Koski eli M tekee nykyajan elektronista laulelmaa, jossa soivat päällekkäin lempeä takavuosin pop, niukka elektro ja hetkittäin pintaan nouseva tummanpuhuva vaihtoehtorock.

Isaac Sane: Akryyli

Myös Isaac Sane on viime vuosien parhaita kotimaisia tulokkaita. Akryyli on hypnoottinen yhdistelmä modernia r&b:tä, 1980-luvun Talking Headsia ja mystistä hippiromantiikkaa. Hitaasti pyörivää rytmiä on vaikea vastustaa.

Kenny Dope & Raheem DeVaughn feat Rhymefest: Final Call

Afroamerikkalaisessa musiikissa on vahva perinne vanhojen mestarien töiden lainaamisessa ja toistamisessa. Newyorkilaisen house-musiikin mestarina tunnettu Kenny ”Dope” Gonzalez ja taiteilijaperheen vesa ja lauluntekijä Raheem DeVaughn tekivät oman pastissinsa Marvin Gayen poliittisen kauden levyjen innoittamana.

Stevie Wonder Kuva: Mario Anzuoni / Reuters

Stevie Wonder: Another Star

Kesällä 2014 kuuntelin, kun Stevie Wonder esitti tätä kappaletta Tanskassa Roskilden festivaalin päälavalla ja ajattelin, että tämä voisi kestää ikuisesti. Noin 15 minuutin jälkeen se loppui. Tänä kesänä Roskildessa ei ole festivaalia.

Ultra Naté: Found a Cure (Morillo’s Classic Adventure Mix)

Vuosituhannen vaihteessa kaikista pophiteistä tehtiin lukemattomia remix-versioita. Eric Morillo lisäsi house-diiva Ultra Natén voimaannuttamiskappaleeseen vielä entistä vetävämmän bassokuvion. Maton reunaa kannattaa varoa joratessa.

New Order: Blue Monday (Hardfloor Mix)

Olen kasvanut aikuiseksi New Orderin kappaleiden säestyksellä. En aina ymmärrä mistä kaikissa niistä lauletaan, mutta tunnen olevani kotona niiden soidessa. Saksalaisen Hardfloorin version kiivaasti narisevat TB303-syntesoijat alleviivaavat mielikuvaa, jossa sisäänpäin kääntyneet ihmiset kaipaavat toistensa joukkoon rytmin vietäväksi.

Jim Jones & Calexico: Goin’ to Acapulco

Lopuksi on hyvä rauhoittua optimistisella ja vanhanaikaisella musiikilla. Olin juuri olosuhteiden pakosta ensimmäistä kertaa elämässäni Facebook Live -hautajaisissa. Vanha kaverini oli halunnut lähteä tämän rakastettavan Bob Dylan -tulkinnan soidessa. Kiitos, Juha!

Eleonoora Riihinen:

Eleonoora Riihisen Spotify-soittolista

Carole King: I Feel the Earth Move

Maailma järkkyy jalkojen alla ja taivas tuntuu putoavan niskaan, mutta ei rakkauden takia niin kuin tässä kappaleessa. Carole Kingin Tapestry-levystä tulee aina kevyt olo. Kyseessä on upea albumi, jolla ei ole yhtään huonoa kappaletta.

Bill Withers: Grandma’s Hands

Hieno laulaja-lauluntekijä kuoli maaliskuussa 81-vuotiaana. Kappaleessa lauletaan isoäidin käsistä, jotka tarjoilivat karkkia ja lohduttivat: ”If I get to heaven I’ll look for Grandma’s hands.” Miten kaunis ajatus.

Sharon Jones & The Dap-Kings: How Do I Let a Good Man Down?

Kappale, jonka tahtiin ei voi olla heilumatta. Tätä levyä pyöritän soittimessani yleensä viikonloppuaamuisin.

Martha Reeves & The Vandellas: (Love Is Like A) Heat Wave

En olekaan niskajumisena eristyksissä pienessä kerrostaloasunnossa Kalliossa vaan Kalifornian helteessä rullalautailemassa kultaisessa auringonlaskussa. Tekee mieli mansikkapirtelöä.

Kacey Musgraves: Slow Burn

Musgravesin country-pop tuntuu samaan aikaan nostalgiselta että ajattomalta, turvallisen pysyvältä. Kappaleella käsketään pysähtymään ja katsomaan kukkia. Se on klisee, mutta ei tunnu tässä lainkaan kliseeltä.

Kacey Musgraves Kuva: Zuma

Kacey Musgraves: Lonely Weekend

Yksinäinen viikonloppu ilman sinua. Olisipa edes sisko kaupungissa, niin voisimme tehdä yhdessä jotain fantsua. Niinpä! Countryssa suru ja yksinäisyyskin on ilmaistu jotenkin mutkattomasti, mikä tekee siitä helpomman kestää.

Lady Antebellum: Need You Now

Valtava takavuosien hitti, jonka olemassaolon olin täysin unohtanut. Siitä muistutti rakas ystäväni, jonka kanssa haluan laulaa tätä karaokessa heti kuin mahdollista. Kappale jakaa sen nolon peruskokemuksen, kun yrittää päästä exän yli ja sitten humalassa tulee tartuttua puhelimeen keskellä yötä. We’ve all been there.

U.S. Girls: 4 American Dollars

”No matter how much, you get to have / You will still die and that’s the only fact”, tylyttää yhdysvaltalainen kokeellisen popin suunnannäyttäjä Meghan Remy ja laulaa tietenkin rahasta. Koko albumi on silkkaa neroutta jälleen.

The Weeknd: Blinding Lights

The Weekndin megahitti on addiktoiva. Sen kasarirummut on kuin A-Han legendaarisesta kappaleesta Take On Me, ja levy kokonaisuudessaan on modernin suodattimen läpi tungettua Wham!:ia ja Depeche Modea. Olen aivan valmis kasarin paluuseen.

Dua Lipa: Don’t Start Now

Matala bassokuvio, lehmänkello, laser-efektejä! On mukavaa esimerkiksi imuroida Dua Lipan nostalgisesti futuristisen diskopopin tahtiin, mutta rinnassa kaihertaa myös kaipuu tanssilattialle.

Alice Boman: The More I Cry

Ruotsalaisen Alice Bomanin esikoisalbumilla on Lana del Rey -vaikutteita mutta sen ilmaisema suru on suorempaa, puhtaampaa ja raaempaa. The More I Cry -kappaleen voisi kuvitella soivan Twin Peaksin kolmannella kaudella.

Harry Styles: Falling

Ilman koronaa olisi tapahtunut paljon asioita. Olisin esimerkiksi nähnyt Harry Stylesin livenä Ruotsin Globenilla vappuviikonloppuna. Stylesin toinen pitkä albumi on yksinkertaisesti ilo. Aina kun maailma tuntuu sietämättömältä paikalta elää, voi muistuttaa itseään, että sentään meillä on Harry.

Fleetwood Mac: Rumours

Fleetwood Mac: The Chain

Näinä aikoina tuntuu turvalliselta palata perusasioihin eli Fleetwood Maciin ja Rumours-levyyn. ”Damn your love, Damn your lies” ja hiivattiin pimeys, hiivattiin valo! Tässä kappaleessa tiivistyy upeasti legendaarisen erolevyn teema, kun rakkaus ei ole vielä sammunut välinpitämättömyydeksi vaan on kipeää puhdasta vihaa, joka kahlitsee entiseen.

Fiona Apple: Under The Table

Fiona Apple julkaisi kahdeksan vuoden tauon jälkeen täysin omintakeisen, raa’an voimakkaan albumin. Levyllä kuullaan Apple, joka on samaan aikaan tuttu ja uusi. Edelleen hän käsittelee menneitä traumoja, esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa mutta ei käperry vellomaan vaan huutaa ilmoille vaatimuksen vapautua niistä: ”Kick me under the table all you want, I won’t shut up!”

Big Thief: Not

Negaation kautta rakentuva ja salaisuuden ympärillä kieppuva kappale on monumentaalisen hyvä esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia Big Thief tekee.

Weyes Blood: Movies

”This is how it feels to be in love.” Näillä sanoilla alkaa yhdysvaltalaisen artistin Weyes Bloodin rakkauslaulu elokuville. Hitaasti elokuvan magiaan upottautuvaan kappaleeseen kuuluu kokonaistaideteoksena erottamattomasti sen musiikkivideo, jota on näinä aikoina vaikea katsoa silmien kostumatta. Se on kaunis monumentti elokuvateattereille paikkoina, joissa yhteinen rakkaus jaetaan.

Michel Legrand, Itzhak Perlman, John Williams, Pittsburgh Symphony: The Umbrellas of Cherbourg: I Will Wait for You

Elokuvista puheen ollen. Michael Legrandin säveltämän Cherbourgin sateenvarjot -elokuvan johtoteeman melodiassa kuuluu toteutumattomien rakkaustarinoiden kipua ja ikuiseksi venyvää kaihoa. Tässä versiossa on tuotu etualalle ryytyvät viulut.

FKA twigs Kuva: Elena Di Vincenzo / Zuma

FKA twigs: mirrored heart

Kappale nousee siivilleen hitaasti vaikeroiden jostain syvältä maan uumenista. Pinnaltaan se on katkeransuloinen tilitys rakkaudesta pelkkänä pelinä ja pinnallisena eskapismina mutta sisältä se on silkkaa hajonneen sydämen tuskaa. FKA twigsin viime vuonna julkaistuun Magdalene-albumiin ei voi kyllästyä.

Frank Ocean: Dear April

Minimalistinen balladi, joka muistuttaa leijailevalta tunnelmaltaan James Blakea. Laulu kulkee jossain aksenttien väleissä, ja kappale hapuilee päämäärättömästi eteenpäin. Frank Ocean on viime vuosina tiputellut tyyliltään hajanaisia irtobiisejä, ja edellisestä levystä on neljä vuotta. Toivottavasti albumikokonaisuus on tuloillaan.

Susanne Sundfør: Undercover

Norjalaisella laulaja-lauluntekijällä Susanne Sundførilla on lyömätön melodiantaju. Tämä voimakas pianovetoinen balladi on nosto hienolta albumilta Music For People In Trouble. C-osan auringonvalon kirkkauteen puhkeava modulaatio on silkkaa neroutta.

Katri Kallionpää:

Katri Kallionpään Spotify-soittolista

Valitsin soittolistalle jazzklassikoita sekä muutaman tuoreen kotimaisen kappaleen, jotka ovat sopineet viime viikkojen haikeisiin tunnelmiin. Yhtäkään biisiä en valinnut pelkästään nimen perusteella, mutta jotkut saavat kieltämättä koronaviruksesta mustan huumorin sävyttämiä lisäkierroksia.

Miles Davis: I’ll Remember April

Huhtikuu jää historiaan. Trumpetisti Miles Davisin hupakkomainen tulkinta muistuttaa vaihtelevista fiiliksistä, auringosta ja pääsiäisen takatalvesta. Basisti Percy Heathin basso etenee askel askeleelta kuin aika koronakaranteenissa.

Mirja Mäkelä: Blackbird

Kun tyttäreni soittaa videopuhelun Tukholmasta, kuulen mustarastaan laulavan hänen ikkunansa takana. Mustarastas laulaa myös Tähtitorninmäellä, kun käyn koiran kanssa iltalenkillä. Kauanko vielä menee, kunnes saan halata tyttöäni?

Chet Baker Kuva: Licio D'Aloisio / Zuma

Chet Baker: It Could Happen To You

Se voisi tapahtua sinulle, laulaa trumpetisti Chet Baker jäljittelemättömällä, pehmeänkarhealla äänellään. Hän tarkoittaa tietysti rakastumista, mutta koronaeristyksessä mieleen tulee muitakin vaihtoehtoja. Päihderiippuvuudesta kärsinyt Baker kuoli 58-vuotiaana pudottuaan Amsterdamissa hotellin ikkunasta vuonna 1988.

Dexter Gordon: I Guess I’ll Hang My Tears Out to Dry

Jos aika tulee pitkäksi. kannattaa katsoa Yle Areenasta mainio dokumentti Blue Note Records -levy-yhtiöstä, jossa isossa roolissa ovat muun muassa saksofonisti Dexter Gordon sekä äänittäjä Rudy Van Gelder, yksi legendaarisen soundin luojista.

Art Blakey & The Jazz Messengers: So Tired

Tolkuton väsymys on yksi covid-19-taudin oireista. So Tired on myös rumpali Art Blakeyn Jazz Messengers -yhtyeen kappale, jonka on säveltänyt pianisti Bobby Timmons. Myös Art Blakeystä kerrotaan Blue Note -dokumentissa.

Brad Mehldau Kuva: David Redfern / Redferns

Brad Mehldau: It Might as Well Be Spring

Sahaava kuume on niin ikään covid-19-taudin oireita. Tässä kappaleessa laulaja kertoo olevansa levoton kuin paju myrskytuulessa ja epäilee potevansa kevätkuumetta. Balladia ovat laulaneet muun muassa Sarah Vaughan, Frank Sinatra ja Nina Simone, mutta tässä sen esittää vuonna 1970 syntynyt pianisti Brad Mehldau,, jonka pianismi kuvaa levotonta mieltä kuumemittarin herkkyydellä.

Hands and Omens: Spring Ice

Ikkuna on kuin jää, jonka takana tunnen olevani vankina. Vastapäisen talon ikkunasta minua katsoo surullinen nallekarhu. ”Älä sure nalle – joskus tämä jää sulaa”, vakuuttaa Hands and Omensin musiikki.

Brad Mehldau: Friends

Ilman ystäviä en selviäisi. Ja kuulkaapas, minulle kävi juuri niin kuin The Beach Boys -yhtyeen biisissä Friends. Se kertoo kahdesta ystävästä, jotka olivat ajan saatossa kadottaneet yhteyden. Mutta sitten, yhtenä iltana vanha ystävä soittaa. Mehldaun tulkinta kertoo ilosta, jota kertoja tuntee tietäessään ystävänsä voivan hyvin. Jos tässä tilanteessa on jotakin hyvää, se on vanhojen ystävien löytäminen uudelleen.

The Cannonball Adderley Quintet: Mercy, Mercy Mercy

Klubille ei nyt pääse, mutta tunnelmaan pääsee kuuntelemalla tätä armoa anelevaa rumpali Cannonball Adderlyn kvintetin live-esitystä. Tosin biisiä ei ole oikeasti äänitetty klubilla, vaan Hollywoodin studiolla. Kerrotaan, että Adderley halusi kirjata alkuperäisiin kansiteksteihin, että levy olisi äänitetty Chicagon Club DeLisassa, koska klubin omistaja oli hänen ystävänsä. Minusta tarina on sympaattinen ja kuvaa hyvin, miten jazztyypit pyrkivät joka tilanteessa tukemaan toisiaan.

Emmi U. Quintet: Sumu hälvenee

Sumu on sankka ja ehkä muuttuu vieläkin sankemmaksi, mutta tämä biisi saa uskomaan, että se myös hälvenee.

Miles Davis: My Funny Valentine

7-vuotias Miles Davis soitti helmikuussa 1964 hyväntekeväisyyskeikan New Yorkin Philharmonic Hallissa yhdessä 18-vuotiaan rumpalin Tony Williamsin ja 23-vuotiaan pianistin Herbie Hancockin kanssa. Konsertin tarkoitus oli tukea mustien kansalaisoikeusliikettä tulevissa vaaleissa, mutta Miles omisti keikan myös runsas kolme kuukautta aiemmin murhatulle presidentti John F. Kennedylle. Minä omistan tämän kappaleen kaikille koronaviruksen uhreille.

Timo Lassy Kuva: Rio Gandara / HS

Timo Lassy: Elegy for a Free Spirit

Kun ahdistaa, Timo Lassyn kuulas saksofoni tyynnyttää. Ricky Ticky Big Bandin vaskinen sointi tuo avaruutta kotikaranteenin suljetun paikan kammoon.

Clifford Brown, Max Roach Quintet: Joy Spring

Vappu on tulossa ja siitä aion ottaa ilon irti, vaikka pääsisin vappukävelylle vain koirani seurassa. Ilosta ja rakkaudesta kertoo myös tämä trumpetisti Clifford Brownin ja rumpali Max Roachin pitelemätön Joy Spring. Brown kuoli vain 25-vuotiaana auto-onnettomuudessa. Suremaan jäivät alle vuoden ikäinen Clifford Brown junior ja vaimo Larue Anderson, jota Brown kutsui lempinimellä Joy Spring.

Oscar Peterson Trio: Days of Wine and Roses

Ehkä muistamme jälkeenpäin nämä ajat kautena, jolloin pintaliito ja pätemisen tarve antoivat tilaa syventymiselle, läheisyydelle ja kauneudelle. Ehkä muistamme, että ilman materiaa voi selvitä, mutta ilman taidetta ei.

Juuso Määttänen:

Juuso Määttäsen Spotify-soittolista

Päätin koostaa listan kappaleista, jotka mielessäni yhdistyvät kevääseen. Nämä kappaleet ovat sellaisia, joita huomaan normaalina keväänä kuuntelevani ja joista saan energiaa vuoden parhaita kuukausia odottaessa. Noin puolet kappaleista luo seesteistä ja odottavaa tunnelmaa. Noin puolet on enemmän meneviä biisejä. Ja listan lopussa on kaksi kappaletta, jotka ovat lähes jokaisella soittolistallani.

Belle & Sebastian: Step Into My Office, Baby

Maailman suosituimpiin indie-pop-yhtyeisiin kuuluvan Belle & Sebastianin vuoden 2003 levyn avausraita on loistava kevätkappale. Kaunis biisi sopii upeasti aurinkoisen aamun avaavaksi musiikiksi.

Sufjan Stevens: For the Widows in Paradise, For the Fatherless in Ypsilanti

Tutustuin Sufjan Stevensin musiikkiin ensimmäisen kerran O.C.-sarjan ansiosta. Sieltä soittolistoilleni on tarttunut surumielinen kappale, jota huomaan kuuntelevani erityisesti keväisin rauhallisilla kävelyillä.

Florence and the Machine Kuva: Jaroslav Ozana / Zuma

Florence + The Machine: Delilah

Brittiyhtye Florence + The Machinen kappaleet antavat energiaa ja uskoa paremmasta, mistä Delilah on malliesimerkki.

Adele: Water Under the Bridge

Ainutlaatuisesta äänestään tunnetun Adelen uusimman levyn kappaleet yhdistyvät mielessäni edelleen kevääseen neljän vuoden takaisen Tukholman-keikan ansiosta. Keikan ja levyn kohokohtiin kuuluu ehdottomasti menevä Water Under the Bridge.

First Aid Kit: My Silver Lining

Ruotsalaisen folk-pop-yhtye First Aid Kitin uran suurin hittikappale My Silver Lining puhutteli vahvasti heti ensikuulemalla eikä ole sen jälkeen menettänyt tippaakaan hohtoaan.

Judy Kuhn: Colors of the Wind

Pocahontas on mahtava elokuva, ja sen kohokohta on tämä kappale. Sen mahtipontisuudessa on jotain todella puhuttelevaa, ja välillä tuntuu, etten saa laulusta tarpeekseni.

PMMP Kuva: Sabrina Bqain / HS

PMMP: Lautturi

Minulla oli pitkä tauko, etten kuunnellut PMMP:tä ollenkaan, kunnes vähän aikaa sitten törmäsin tähän kappaleeseen. PMMP on edelleen 2000-luvun suurin suomalainen yhtye, ja Lautturi on malliesimerkki kauniista sanankäytöstä.

Fun: We Are Young

Keväällä 2012 Fun-yhtyeen single We Are Young soi kaikkialla, ja tanssin sitä viikoittain ystävieni kanssa yökerhoissa. Tähän biisiin kiteytyvät muistot 2010-luvun alusta.

Daryl Hall & John Oates: You Make My Dreams

(500) Days of Summer on mahtava elokuva, ja tämä klassikkokappale soi elokuvan parhaassa kohtauksessa. Ylitsevuotavan pirteä kappale on ihana avaus aamuille, kun tuntuu, että kaikki menee putkeen.

Hki Crates: Mulla on liikaa

2010-luvun alkupuolella yhden levyn julkaissut suomalaisten räppäreiden muodostama kollektiivi ei koskaan kerännyt valtaisaa huomiota, mikä on sääli. Mulla on liikaa on ensiluokkainen fiilistely-rap-kappale.

Macklemore & Ryan Lewis: Can’t Hold Us

Macklemoren ja Ryan Lewisin isoin hitti Can’t Hold Us ei vanhene, vaikka sitä kuuntelisi kuinka paljon. Biisi on energiapläjäys päiville, jolloin mikään ei tunnu lähtevän käyntiin.

Azealia Banks: 212

Azealia Banksin parin vuoden takainen keikka Suomessa on edelleen karvaimpia pettymyksiä, joita olen livemusiikilta kokenut, mutta räppärin 212-hitti on yhä hämmästyttävän pureva kappale.

Pyhimys: Paranoid #7

Koska kevät ei ole koskaan pelkkää hymistelyä ja leppoista fiilistelyä, Pyhimyksen vuonna 2011 julkaistun Paranoid-levyn seitsemäs kappale on sopivan aggressiivinen välipurkaus.

Kanye West: Stronger

Yrityksestä huolimatta en ole innostunut Kanye Westin viimeaikaisesta tuotannosta, mutta 2000-luvun alun klassikkobiisit ovat osuvia tunnelmanluojia. Ehdoton ykkönen on tietenkin Daft Punkin hittikappaletta hyödyntävä Stronger.

JVG: Tarkenee

Tarkenee-kappaletta voi pitää sanoituksien puolesta kesähittinä, mutta minulle se toimii parhaiten kevään ensimmäisten lämpimien päivien avaajana. Suomalaisesta valtavirtaräpistä ei löydy toista yhtä toimivaa ja menevää hyvän mielen kappaletta.

Atomirotta: Aurinkoon

Atomirotan Aurinkoon jatkaa samalla mahtavien fiilistelykappaleiden tiellä kuin JVG:n Tarkenee.

Jay-Z & Linkin Park: Numb/Encore

Jay-Z:n ja Linkin Parkin mash up -kappale saattaa enemmistön mielestä olla typerä ja kökkö, mutta omilla soittolistoillani se on ollut yli kymmenen vuotta. Erinomainen biisi sekä treenaamiseen että biletykseen.

Matoma & The Notorious B.I.G.: Old Thing Back

Edesmenneen Notorious B.I.G:n vanhan hitin pohjalle tehty Old Thing Back on kesähitti, mutta muistoissani sekin yhdistyy kevääseen, kesän odotukseen ja hyvään tunnelmaan.

Toto: Africa

Oli olotila, tunnelma ja maailmantilanne mikä tahansa, Toton Africa pelastaa aina. Korni klassikkohitti on varma piristysruiske päivään.

The Beatles Kuva: Keystone Press Agency

The Beatles: Here Comes The Sun

Olen vuosien ajan ollut sitä mieltä, että The Beatlesin Here Comes The Sun on yksinkertaisesti täydellinen kappale. Kun tämän laittaa soimaan aamulla, olo ei voi olla parempi.

Samuli Tiikkaja:

Samuli Tiikkajan Spotify-soittolista

Monet vaikuttavimmista taideteoksista ovat kuin ikkunoita, joista näkyy laajoja maisemia. Teoksen varsinaisilla mittasuhteilla ei ole niinkään väliä, sillä taitava taiteilija saa vähäisistäkin materiaaleista avattua näkymän johonkin toiseen todellisuuteen. Tähän listaan valitsin laajakaarisia kappaleita, jotka vaikuttavat varsinaista kestoaan suuremmilta – ja muutaman varsinaiselta kestoltaankin massiivisen teoksen.

Tori Amos Kuva: Igor Vidyashev / Zuma

Tori Amos: Yes, Anastasia

Tori Amosin toisen albumin Under the Pinkin viimeinen kappale Yes, Anastasia on tekstinsä puolesta arvoituksellinen, kuten Amosin tekstit yleensäkin. Ehkä juuri siksi yksittäiset säkeet jäävät helposti pyörimään mieleen. Kappaleen musiikki on rakenteeltaan yhtä ennalta-arvaamaton kuin tekstikin, ja Amosin laulu- ja pianotulkintaa täydentää John Philip Shenalen orkestroima hieno jousiorkesteriosuus.

Anton Bruckner: Sinfonia nro 8

Brucknerin sinfonioissa aika tuntuu etenevän aivan eri nopeudella kuin suurimmassa osassa muiden säveltäjien teoksista – niissä on paljon samaa kuin Richard Wagnerin massiivissa oopperoissa, joita Bruckner ihaili. Kahdeksannen sinfonian runsauteen on helppo uppoutua, unohtua ihmettelemään loppumattomia sointivyöryjä.

Deep Purple: Birds of Prey

Uljaasti eteenpäin lipuva, koko ajan uutta kohti menevä Birds of Prey on heavyveteraanibändi Deep Purplen Infinite-albumin (2017) huippukohta. Kappaleen huipentaa Steve Morsen loistelias kitarasoolo, joka täydentää kappaleen pitkiä linjoja ja kurkottaa ajallisen kestonsa yli.

Edward Elgar: Pomp & Circumstance -marssit, Enigma-variaatiot

Katsellessani viime päivinä Britannian kuningasperheestä kertovia televisiosarjoja, uljasta The Crownia ja räävittömiä Windsoreita, päässäni on usein alkanut soida Edward Elgarin musiikki. Elgarin tuotannossa on paljon tuntemattomiakin helmiä, mutta suurimmista hiteistä on hyvä aloittaa. Pomp & Circumstance -marsseissa on kuninkaallista loistoa, Enigma-muunnelmissa pakahduttavaa tunteellisuutta, joka saavuttaa huippunsa Nimrod-osassa.

Genesis: Driving the Last Spike

Genesiksen tuotannossa yhdistyvät loisteliaalla tavalla taiteellinen kunnianhimo ja hittivainu, jotka ilmenevät eri tyylikausilla erilaisissa sekoitussuhteissa. Genesis jakaa mielipiteitä: jotkut eivät suostu kuuntelemaan alkuvuosien kovimman progekauden jälkeistä tuotantoa, mutta silloin heiltä kyllä huomiotta jää paljon hyvää musiikkia. Myöhäistuotantoon kuuluvan We Can’t Dance -levyn (1991) helmiin kuuluu pitkä, uskaltaisiko sanoa progevaikutteinen Driving the Last Spike, jossa kuuluu biisinkirjoittajien kokemus ja melodiantaju.

Sofia Gubaidulina: Chaconne

Tatarstanissa Neuvostoliitossa vuonna 1931 syntyneen Sofia Gubaidulinan musiikki on modernistista ja usein uskonnollisvaikutteista, joten Gubaidulina joutui 1970-luvulla neuvostoviranomaisten mustalle listalle. Hän onkin sanonut löytäneensä vapauden sisältään ulkoisen painostuksen alla. Varhainen pianoteos Chaconne (1962) todistaa väkevästä sisäisestä äänestä, joka kanavoituu jylhästi chaconnen muunnelmamuotoon.

King Crimson: The Sheltering Sky

Moni pitää King Crimsonin kultakautena 1970-luvun alkua, mutta uusi tuleminen 1980-luvun alussa toi progejätin musiikkiin jännittäviä uudistuksia. Kitaristi Robert Fripp ja rumpali Bill Bruford saivat rinnalleen omaäänisen kitaristin Adrian Belewin ja mahtibasisti Tony Levinin. Paluulevyllä Discipline (1981) on hypnoottista toisteisuutta ja hienoja ajanmukaisia soundeja. Näitä voi kuulla esimerkiksi The Sheltering Sky -kappaleessa.

György Ligeti: Lontano

Unkarilaissäveltäjä György Ligeti sävelsi monia nykymusiikin klassikoita, joiden erityispiirteenä on sävellysideoiden verraton kirkkaus – ja sehän niistä tekeekin klassikoita. Lontano-orkesteriteoksessa (1967) on vaikuttavia asteittaisia etäisyysvaikutelmien ja intensiteetin muutoksia, joiden kaaret kätkevät sisäänsä ligetiläistä ”mikropolyfoniaa”: sävelkuvioiden toistumisia ja kerrostumisia suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Pekka Pohjola: Risto

Pekka Pohjola työsti sävellystensä aiheita usein majesteettisiin mittoihin, kuten Space Waltz -levyn (1985) eeppisessä Risto-kappaleessa. Keskitaitteessa kuullaan Seppo Tynin upea, sydänalaa raastavan surumielinen kitarasoolo.

Robert Schumann Kuva: Wikimedia Commons

Robert Schumann: Toccata

Säveltäjä Robert Schumann oli kovan luokan pianisti, ja hänen säveltämästään Toccatasta sen kyllä kuulee. Tämän teoksen väsymättömiä kuviointeja soittaessa pianistin sormet joutuvat koville. Mutta tekniseen haastavuuteen yhdistyy mahtava musiikin riemu ja melodinen keksintä, mikä tekee tästä teoksesta yhden romanttisen pianokirjallisuuden merkkiteoksista, samoin kuin vaikkapa Chopinin etydeistä.

Mari Koppinen:

Mari Koppisen Spotify-soittolista

Ensin vietiin bänditreenit, keikat ja jamit Helsingin baareissa. Sitten menivät kesän musiikkifestivaalit, jokavuotinen pakopaikkani arkiminästä. Mitä jää jäljelle ihmiselle, jolle musiikki on ennen kaikkea sosiaalisen kanssakäymisen ja viestinnän muoto?

Jää kuuntelu. Nyt saan ja ehdin kuunnella. Nyt on pakko kuunnella. Onneksi.

Joan Baez Kuva: Marisa Rastellini / Zuma

Joan Baez: Diamonds and Rust

Musiikki vie todella tehokkaasti muistoihin, eivätkä ne muistot ole pelkästään hyviä. Kuten Joan Baez tässä vuonna 1975 julkaistussa vahvan tunnelman kappaleessaan lauloi: muistot tuovat tullessaan sekä timantteja että ruostetta.

Frigg: Häkkisen riili

Tänä kesänä en kävele viulukotelo selässäni ja lehtiö kädessäni ympäri Kaustisen raitteja. En istahda Pelimannitalon eteen seuraamaan jotain niistä päivän viidennestäkymmenennestä kohtaamastani puskasoitosta enkä pompi yöllä tasajalkaa satojen Friggin hullaannuttamien ihmisten joukossa. Arvaan, että tämä uutuuslevyn humoristisen väkevä reel olisi siellä soinut.

Markku Lepistö & Mikko Helenius: Sen suven suloisuutta

Osuin eräällä iltakävelylläni Käpylän pienen mutta upean funkiskirkon eteen. Kyltti kutsui menemään sisään, joten tietenkin menin. Salissa istuimme vain minä ja kirkon työntekijä. Katselin punaisena hohtavaa kuoriseinää ja aloin kuvitella, kuinka kirkon rakenteissa on pyörinyt kahden erilaisen soittimen palkeista puhkuva jyhkeä mutta lämmin sointi. Juuri täällä on nauhoitettu kahden hienon muusikon, haitaristi Markku Lepistön ja urkuri Mikko Heleniuksen yhteislevy Bellows and Pipes. Ulkona oli jo kevät, tämä vanha virsi alkoi soida päässäni.

Bill Withers: Lovely Day

Toimittajantyön surullinen, samalla silti mielettömän kiinnostava velvollisuus on kirjoittaa kuolinuutisia. Minun tehtäväkseni osui eräässä korona-ajan etäviikonloppuvuorossa Bill Withersin elämän kutistaminen muutamaan tuhanteen merkkiin. Withers vaikutti tärkeilemättömältä ihmiseltä, joka osasi nauttia tästä lyhyestä pätkästä nimeltä elämä. Surullista musiikkia kyllä riittää, mutta harvaa saa musiikillaan maailman näin hymyilemään.

ABBA Kuva: Keystone Press Agency

ABBA: S.O.S.

Abba ja Ruotsi muistuttavat minua viimeisistä vapauden hetkistäni, jotka vietin kevääseen heränneessä Tukholmassa maaliskuun alussa. Melodifestivalen, karaokekoppi, semloista pullistelevat vitriinit, kirpputorit täynnä Abban levyjä. Solahdin koko minuudeltani siihen huolettomuuden maailmaan. Seuraavalla viikolla kaikki oli toisin. ”Where are those happy days / they seem so hard to find.”

Norah Jones: How I Weep

Ajattelen sitä lämmintä kesäiltaa Porin Kirjurinluodossa, jolloin kuuntelin sensuellilla äänellä siunattua Norah Jonesia. Hän piteli piknikvilteilleen laajalle levittäytynyttä yleisömerta ihmeellisesti hyppysissään. Voi kunpa saisin kuulla livenä joskus myös tämän uunituoreen kappaleen ja tulevan levyn, jossa Jones on ensi kertaa kokeillut myös runoilijankykyjään.

Väsen: Väsenvalsen

Soittelimme soittokavereiden kanssa eräänä talvisena iltana baarissa ruotsalaisen Väsen-yhtyeen musiikkia. Se ilta jäi mieleen erityisen mukavana. Kohdillaan oli niin seura kuin musiikkikin. Olen nyt soittanut tätä avainviulistista, viulistista ja kitaristista koostuvan trion yhtä suurinta hittiä yksikseni. Kappale on hyvä, siinä on eri tunnelmia, tasoja ja ruotsalaismaista hittinenää. Mutta jotain puuttuu…

Ylioppilaskunnan laulajat Kuva: KALLE KOPONEN / HS

Ylioppilaskunnan laulajat: P.J. Hannikainen: Kevätsointuja

Voiko kevättä tulla ilman sitä aamuhetkeä, jolloin kävelemme ystävien kanssa skumppapullot käsissä Tähtitorninmäen viistoon rinteeseen, kuikuilemme valkolakkien yli ja ohi nähdäksemme Ylioppilaskunnan laulajat ja sitten, joka ikinen kerta, liikutumme kyyneliin.

Aili Järvelä Kuva: Ulla Nikula

Aili Järvelä: Roihuvuori

”Kuin tuuli vie lumia jäällä, ollaan me kaikki vain käymässä täällä.” Aina kun tämä laulu tulee radiosta, pysähdyn. Koko maailma ympäriltäni häviää, nieleskelen liikutustani. Kuinka joku osaakaan luoda näin pysäyttävän, intiimin tunnelman. Laulaa kuin itselleen ja silti osoittaa sanat kuin suoraan minulle. Jotta osuisi, musiikki ei tarvitse volyymia ja kerroksia.

Daði Freyr: Think About Things

Euroviisujen tämän vuoden yksi puheenaiheista ja voittajaehdokkaista olisi ollut Islanti. Tiedän, että minäkin olisin heilunut välkkyvaloin koristeltu viisuhattu ruma päässäni Rotterdamin viisukatsomossa varsinkin juuri tämän kevyesti pulputtavan poppipalan tahdissa.

Lisa Mishra: Sajna Ve

Maailmantähtiä vilissyttä virtuaalikonserttia One World: Together at Home on kritisoitu tylsäksi ja vakavaksi. Mutta varsinaista konserttia edeltäneet etkot olivat kaikkea muuta! Näimme muusikoita rennosti omissa kodeissaan Lähi-idässä, Kiinassa, Kolumbiassa… Bollywood-musiikkia tekevä Lisa Mishra säesti itseään kitaralla isoisänsä talossa Intiassa. Hän lupasi kappaleessaan romantiikkaa, minä kiinnitin huomiota lähinnä ääneen. Linnun liverrystä, sitä se oli.

Eurythmics: I Saved the World Today

Samaisilla etkoilla Annie Lennox lauloi niin tyynen rauhallisesti, toisinaan suoraan kameraan katsoen, Eurythmics-duonsa yli 20 vuoden takaisen hitin, että oli helppo uskoa: maailman pelastaminen onnistuu vallan hyvin yhdeltäkin.

Kalevi Suopursu: Mies Saabissa itkee

Voiko tämän suomalaisemmaksi iskelmä enää käydä: Kalevi Suopursun maailmassa mies itkee yksin Saabissa, vaimo ja kissakin ovat menneet ”rajan taa”. Niin melodista, niin apeaa, niin mahtavaa.

Catrin Finch ja Seckou Keita: Bach to Baïsso

Kun kelttiläisen harpun ja senegalilaisen koran soittaja perustavat duon, ei välttämättä arvaisi, että lopputulos on jotain näin täydellisen yhteen solahtavaa, kaunista kielisoitinmannaa. Mutta tämä pätee lähinnä sointiin, ei tapaan tehdä musiikkia. Sen kuulee parhaiten tässä kappaleessa. Länsimaisen säntilliseen Bach-soitantaan alkaa lipua hiljalleen toisenlaista energiaa, ja kohta lähtee sopivasti lapasesta.

Lisa Batiasvili ja Katie Melua: No Better Magic

Lisää kiinnostavia duoja. Mitä saadaan kun kaksi georgialaista muusikkoa yhdistävät voimansa? Ei ainakaan mitään, mikä muistuttaa georgialaisesta moniäänisestä kansanmusiikista. Hämmentävää kyllä saamme nostalgis-romanttisen kappaleen, joka on kuin suoraan 1940-luvun romanttisesta elokuvasta. Loppukuva näyttää suurkaupungin tyhjät, sateen piiskaamat kadut, mutta pääpari kävelee pois käsi kädessä elämään elämäänsä onnellisena.