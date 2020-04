Säveltäjä Uljas Pulkkis säveltää oopperan Tšernobylin ydinvoimalan räjähdyksestä vuonna 1986. Oopperan nimi on All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story ja sen libreton on kirjoittanut Glenda Dawn Goss.

Teoksen esittävät keväällä 2021 Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä University of Southern Californian Thornton School of Music.

Ooppera kantaesitetään maaliskuussa 2021 Musiikkitalossa Helsingissä. Huhtikuussa luvassa on esityksiä Los Angelesissa. Teoksen esittävät oppilaitosten opiskelijat ja se on osa yliopistojen oopperakoulutusta.

Oopperassa käsitellään paitsi ydinvoimalaonnettomuutta, myös ihmisen suhdetta luontoon.

”Itse asiassa suhde luontoon on teoksessa suurempi teema kuin ydinvoimaonnettomuus”, säveltäjä Uljas Pulkkis kertoo. Hänen mukaansa ydinvoimaonnettomuus antaa luontevan mahdollisuuden käsitellä luontoteemaa.

”Ajatus lähti siitä, että luonnonsuojeluun tähtäävä musiikki tuntuu vähän kyseenalaiselta säveltää sen takia, että siinä ei varsinaisesti tehdä mitään luonnon hyväksi – vaan annetaan ihmisille valheellinen kuva siitä, että ikään kuin luontoa suojeltaisiin, kun luontoa ei suojella.”

Säveltäjä Uljas Pulkkis vuonna 2013. Kuva: Sami Kero / HS

Tšernobyl-tarinassa tällaista ongelmaa ei hänen mukaansa ole. Ydinkatastrofista on Pulkkisin mukaan seurannut jotakin hyvääkin alueen luonnolle.

”Sinne on muodostunut oikeastaan luonnonsuojelualue, jossa on lajeja, joita muualla ei esiinny. Tämä teema nousee oopperassa esiin, ja musiikillisesti eläimet saavat tärkeämmän roolin kuin ihmiset.”

Kaksinäytöksinen ooppera kestää kaksi tuntia. Sen ensimmäinen näytös kuvaa ydinvoimaonnettomuutta ja toinen näytös sen jälkimaininkeja, Pulkkis kertoo.

Teoksen ohjaa Thorntonin School of Musicin professori Kenneth Cazan. Kapellimestareina toimivat Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen professori Markus Lehtinen ja Thornton School of Musicin apulaisprofessori Brent McMunn.