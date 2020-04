Runot

T. S. Eliot: Joutomaa (Waste Land). Suom. Markus Jääskeläinen. Parkko Kustannus. 51 s.

Nobelistin kuuluisan runon sitäkin kuuluisampi aloitus kuuluu nyt näin: ”Huhtikuu on julmin kuukausi.”

Englanti­laistuneen amerikkalais­kirjailijan Thomas Stearns Eliotin (1888–1965) runoelma Waste Land (1922) on klassikko, joka kaivetaan esiin aina kriisin koittaessa. Runossa on helppo kuulla profeetallinen ääni, joka puhuu ensimmäisen maailmansodan rau­nioilta suoraan tulevien katastrofien koettelemille sukupolville.

Maailman metropoleissa kaatuvia torneja. Haavojaan nuoleva Lontoo, jossa yhteys Manner-Eurooppaan on katkennut muilta kuin pörssikeinottelijoilta. Nouseva vesi tuolla, kuivuudessa halkeileva maa täällä.

Ja sitten tämä kuukausi keskellä kevättä, joka on kai tänä vuonna ollut erityisen julma:

”Se siittää / syreenejä kuolleesta maasta, sekoittaa / muiston haluun, herättää / hengettömät juuret / kevään sateeseen.”

Markus Jääskeläisen uusi suomennos olisi tuskin voinut saada sattuvampaa ilmestymisaikaa nyt, kun ihmiset ympäri Euroopan kykkivät kotonaan, yhteiskunnat makaavat teholla ja luonto heräilee loistoonsa piittaamatta piirun vertaa.

Ikiaikaiset kuvat kriisin keskelle saapuvasta keväästä ovat lohdullisia, mutta väkivaltaisia. Eliotin viisisäkeistöinen runoelma tavoittaa tunnelman paremmin kuin juuri mikään muu taideteos.

Vertauskuvaa voi hakea musiikin puolelta Igor Stravinskyn Kevätuhri-baletista, joka oli Joutomaan ilmestyessä lähes kymmenen vuotta ravistellut konserttiyleisöjä ja jonka Eliotkin koki Lontoossa teosta viimeistellessään.

Molemmat yhdistävät kevään ikiaikaiset hedelmällisyysriitit modernin suurkaupungin meteliin ja teolliseen kirskuntaan.

Stravinsky ja Eliot ystävystyivät myöhemmällä iällä ja keksivät paljon puhuttavaa.

Eliotin kirjoittaessa runoelmaansa maailma oli espanjantaudin kourissa. Joulukuussa 1918 hän sai itsekin tartunnan, kuten lopulta neljännes Englannin väestöstä. Espanjantautiin kuolleiden määrä maailmassa on arvioitu jopa sadaksi miljoonaksi. Tauti oli tuhoisampi kuin edeltävä maailmansota.

Niinpä Joutomaan epätodellisen kaupunkimaiseman, jossa kuolleet vaeltavat suurina massoina elämästä tyhjenneen London Bridgen yli, voi hyvin nähdä sairauden värittämänä.

Bostonin vanhan yläluokkasuvun vesana Eliot kiersi maailman huippuyliopistot Harvardista Sorbonnen kautta Oxfordiin ennen asettumistaan Lontooseen vuonna 1915.

Britannian runous oli tuolloin taantumuksellisessa tilassa. Kuningas Yrjö V:lta nimensä (Georgian) saaneet runoilijat kirjoittivat nostalgisia oodeja kadotetulle maaseudulle.

Vaikka Eliot oli ikänsä poliittinen konservatiivi, taiteelta hän ei hyväksynyt menneen haikailua.

”Joku on sanonut: ’Kuolleet kirjoittajat ovat kaukana meistä, koska me tiedämme niin paljon enemmän kuin he tiesivät’. Tarkalleen, ja he ovat sitä mitä me tiedämme”, hän kirjoitti esseessään Perinne ja yksilöllinen lahjakkuus (1919, suom. Minna Castrén) tarkoittaen varmaan, että perspektiivi muuttuu ajan myötä vääjäämättä. Menneestä on mahdollista ja toivottavaakin kirjoittaa vain oman aikansa läpi.

Joutomaan taustalla on suuri muinaisten ja kristillisten myyttien synteesi.

Tärkeimpänä esiin nousee kertomus impotentista kalastajakuninkaasta, joka on perinyt Graalin maljan, tuon keskiaikaisen ihmesammon. Hän ei kuitenkaan pysty pitämään kuolevasta valtakunnastaan huolta – ja vähitellen kaikki elävä siellä muuttuu hedelmättömäksi. Vain ritarin esittämä oikea kysymys voisi parantaa kuninkaan.

Joutomaa kuitenkin on se sietämättömän moderni paikka, jossa onnellisen lopun ja ihmeparanemisen haaveista luovutaan. Ehkäpä huhtikuu on julmin juuri siksi, että se herättää ihmisessä toivon.

Eliotin pitkää runoa – uudessa kirjassa sillä on mittaa parisenkymmentä sivua – on pidetty teoksena, joka ilmestyessään sysäsi liikkeelle runouden modernismin.

Erityistä on, että uusi syntyi syväsukelluksella historiaan. Eliot luopui yhtenäisestä kertojanäänestä tuottaakseen sodan jälkeisen, pandemian riivaaman kakofonisen todellisuuden kaltaisen runon, joka olisi kuin ”läjä särkyneitä kuvia paahtavan auringon alla”.

Näkemys Joutomaasta täysin uudenlaisena runoutena on tosin anglokeskeinen ja suurmieskulttia pönkittävä. Eliotin hyvin tuntemassa Pariisissa Guillaume Apollinaire ehti kirjoittaa rakenteellisesti vastaavan runon Vyöhyke jo kymmenen vuotta aiemmin – ja kuolla espanjantautiin vuonna 1918.

Englantilainen naisrunoilija Hope Mirrlees puolestaan oli muutamaa vuotta ennen Joutomaata julkaissut hienon sota-aiheisen fragmentaarisen runoelman Paris. A Poem.

Ainakin eräs syrjäinen kolkka silti löytyy, jossa Eliotin voi väittää aloittaneen modernismin. Suomessa Lauri Viljasen ja Kai Laitisen toimittama valikoima Autio maa (1949) upposi hedelmälliseen maaperään ja paalutti vapaamittaisuuden kerralla uuden sukupolven ihanteeksi. Viljasen ajan patinoima suomennostyö on yhä varsin toimiva, vaikka hiukan teoksen karua sanomaa kaunisteleekin.

Yhtä tärkeältä Markus Jääskeläisen uusi käännös ei tunnu kuin vaikkapa hiljattain uudelle kierrokselle päässeet Rilken Duinon elegioita tai Baudelairen Pahan kukat.

Joutomaa on kuitenkin luettavampi ja lähempänä alkutekstiä nyt, nimeä myöten. Vanha Autio maa oli viittauksena turhan raamatullinen ja ikään kuin tarjosi tulevaa luomistyötä pelastuksekseen. Jääskeläinen vie vanhan käännöksen aloittaman modernismin projektin loogiseen loppuunsa: kieli on kuivaa, toteavaa, lennotonta. Paikoin liiaksikin.

Ehkä annos vanhahtavaa suomea olisi tehnyt hyvää ja korostanut Joutomaan historiallista kerrostuneisuutta. Viljasella esimerkiksi halla turmelee oraan, Jääskeläisellä pikapakkaset tuhoavat kukkapenkin. Vaikka jälkimmäinen ilmaus on käännöksenä tarkempi, jotain kieleen pakkautunutta voimaa siinä menetetään.

Tutkija Pekka Vartiainen mainitsee jälkisanoissaan, että alkujaan Waste Landin nähtiin olevan liian pitkä runoksi, mutta lyhyt kirjaksi. Siksi mukaan liitettiin Eliotin kryptiset selitykset. Onneksi niiden jälkeen tulee Vartiaisen informatiivinen essee.