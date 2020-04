Mikä on tämä?

”Liihottaen kulkee pitkin metsän laitaa, keltainen on väri sen siipien, kannattaa tuuli pientä kulkijaa, jos odottaa hiljaa, voi nähdä sen myös läheltä.”

Arvoituksen asettaa Shed Helsingin teatterikerhon etätreeneissä videon välityksellä Minea Martelius, 14 vuotta.

Palataan arvoituksen ratkaisuun myöhemmin. Kaikille oikein arvanneille on luvassa kymmenen pistettä, dix points, ten points, kuten Euroviisuissa on tapana sanoa.

Sillä meneillään ovat Shed Helsingin ”Metsän Euroviisuiksi” ristityt teatteriharjoitukset.

Kahdeksankymmentä lasta ja nuorta, palava halu tehdä teatteria ja koronan asettamat kokoontumisrajoitukset. Yhtälö ei ole ihan helppo, mutta Shed Helsinki harjoittelee tänäkin keväänä vuoden lopulla Studio Pasilassa esitettävää musikaaliaan.

Se on jo viides Shed Helsingin musikaali.

Shed Helsinki on Elisan vuonna 2017 perustaman säätiön tukemaa ja Helsingin kaupunginteatterin tuottamaa teatteriharrastustoimintaa, johon ovat tervetulleita myös erityislapset ja -nuoret.

Esikuva on Lontoossa jo yli neljäkymmentä vuotta toiminut monimuotoisuutta korostava, suosittu Chickenshed-teatteri. Teatteriharrastustoimintaan pääsee mukaan, vaikka olisi joitain fyysisiä tai psyykkisiä toiminnan rajoitteita tai ei lainkaan aiempaa teatterikokemusta.

”Tanssia ja laulaa voi myös pyörätuolissa”, sanoo musikaalin ohjauksesta vastaava Heikki Sankari.

Shedin harrastustoimintaan otetaan demokraattisesti mukaan kaikki 9–19-vuotiaat ilmoittautumisjärjestyksessä, ja teatteriharrastus maksaa osallistujille kohtuulliset 50 euroa vuodessa.

Harrastus on niin suosittu, että tämän vuoden osallistuja­määrä täyttyi haun alettua tammikuussa vain muutamassa tunnissa.

Perinteisesti joulun alla esitettävän musikaalin harjoituksia varten on virtuaalihuoneeseen huhtikuisena maanantai-iltana kokoontunut toistakymmentä shediläistä.

Alkamassa ovat ”Metsän Euroviisut”.

Kevään kolmansia etätreenejä varten shediläiset ovat saaneet tehtäväkseen käydä metsässä ja etsiä sieltä hahmon, jolle he ovat kirjoittaneet runoja, räppejä ja lauluja.

Jokainen esiintyy vuorollaan muille, eikä ilmassa ole havaittavissa jännitystä.

Ainoa, joka välillä takeltelee, on tekniikka. Tämäkin tuttua oikeista Euroviisuista.

Esimerkiksi esityksen ohjaajan Heikki Sankarin yhteys katkeaa joka kerta, kun tämän kotitiellä oleva työmaa-auto käynnistyy. Onneksi ohjaaja on näissä treeneissä enemmänkin kuuntelu­oppilas.

Esitysten lopussa muut arvailevat, mikä metsän hahmo voisi olla kyseessä. Oikein arvanneille jaetaan auliisti pisteitä.

Hahmoja hyödynnetään myöhemmin yhdessä käsikirjoitettavassa musikaalissa. Mukana on muutamakin lintu, orava ja ­kuusi.

Poikkeusaikana viikoittaisten teatteritreenien merkitys on entisestään korostunut. Sankarin mukaan etätreeneillä on normaalioloihin verrattuna jopa yksi etu.

”Hiljaisemmat ja ujot lapset ovat vähän rohkeampia, kun he saavat esiintyä ja osallistua harjoituksiin oman huoneensa turvasta.”

Toisaalta. ”Täällä kehdataan muutenkin paremmin”, Sankari sanoo.

”Vaikka shediläisten joukko on suuri, ja on haasteita esimerkiksi keskittymisen kanssa, on iso palkinto, kun lapset ja nuoret saavat rohkeutta toinen toisistaan.”

Shedistä tekee erilaisen muihin harrastuksiin verrattuna juuri se, että etukäteiskarsintoja ei ole ja että produktioissa käytetään jokaisen erityisvahvuuksia.

”Täällä jokainen saa olla juuri sellainen kuin on”, Heikki Sankari summaa.

Hänen mukaansa se vapauttaa kaikkia tekemään rohkeasti. ”Jo sen näkeminen kannustaa, että ne, joilla on suuriakin rajoitteita, tekevät rohkeasti ja hienosti.”

Samaa mieltä on tämän vuoden alussa Shedin teatterikerhoon liittynyt Anton Martelius, 10. Hän kiinnostui harrastuksesta nähtyään siskonsa Minean esiintyvän viime vuoden musikaalissa.

Marteliukset ovatkin oikea Shed-perhe. Myös Minean ja Antonin isoveli Samuel, jolla on Downin syndrooma, on osallistunut Shedin teatteritoimintaan aiempina vuosina.

”Siellä on tosi mukavia ihmisiä ja minun kaksi kaveria myös. Esiintyminen on vaan niin kivaa”, summaa Anton Martelius.

Ammattia hän ei kuitenkaan esiintymisestä ehkä toivo.

”En tiedä, jaksaisinko. Onhan se aika rankkaa, kun on usein harjoituksia”, pohtii Shedin lisäksi kitaransoittoa ja jalkapalloa harrastava Martelius.

Palataan lopuksi alun arvoitukseen:

Minea Martelius, mikä tai kuka on tämä pitkin metsän laitaa kulkeva keltainen liihottelija?

”Sitruunaperhonen.”

Tiedot musikaalin esittämispäivistä tarkentuvat ajankohdan lähestyessä Helsingin kaupunginteatterin sivuilla hkt.fi. Lisätietoja toiminnasta www.shedhelsinki.fi/