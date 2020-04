Michelle Obama jakamassa omistuskirjoituksia kirjaansa Becoming Chicagossa marraskuussa 2018. Kuva: Kamil Krzaczynski / Reuters

Netflix julkaisee Michelle Obamasta kertovan dokumentin Becoming. Elokuva seuraa Obamaa kirjakiertueella, jolla hän promotoi vuonna 2018 julkaistua omaelämäkertaansa Becoming (Minun tarinani, suom. Ilkka Rekiaro, Otava).

Dokumentti julkaistaan Netflixillä 6. toukokuuta ja sen on ohjannut Nadia Hallgren.

”Näinä aikoina on vaikeaa tuntea toivoa, mutta toivon, että minun laillani löydät iloa ja hetken hengähdystauon siitä, mitä Nadia on tehnyt”, Michelle Obama sanoo suoratoistopalvelun tiedotteessa. ”Hän on harvinainen lahjakkuus, jonka äly ja myötätunto välittyvät kaikesta, mitä hän kuvaa. Ennen kaikkea hän ymmärtää yhteisön merkityksen ja voiman, ja hän kuvaa sitä työssään taianomaisesti.”

Michelle Obaman kirja ilmestyi maailmanlaajuisesti 13. marraskuuta 2018 ja siitä tuli välitön myyntimenestys ympäri maailman. Yhdysvalloissa se rikkoi vuoden myyntiennätyksen vain 15 päivää ilmestymisensä jälkeen.

Muistelmissaan Michelle Obama kertoo paljon yksityiselämästään ja siitä, miten hän tapasi tulevan miehensä. Michelle Obama arvostelee kirjassa kovin sanoin presidentti Donald Trumpia siitä, että Trump vaaransi Obaman perheen turvallisuuden väittäessään virheellisesti, ettei Barack Obama olisi syntynyt Yhdysvalloissa.

Helsingin Sanomat arvioi kirjan tuoreeltaan heti sen ilmestymisen jälkeen.

Dokumentti on Barack ja Michelle Obaman viimeisin yhteistyö Netflixin kanssa. Pariskunta solmi suoratoistojätin kanssa sopimuksen ohjelmatuotannosta 2018.

Entisen presidenttiparin perustaman Higher Ground -tuotantoyhtiön toimialaan kuuluvat ”käsikirjoitetut ja käsikirjoittamattomat sarjat, dokumenttisarjat, dokumenttielokuvat ja näytelmäelokuvat”.

Viime vuonna Obamat tuottivat Netflixille dokumenttielokuvan Amerikkalainen tehdas. Kiinalaisomistukseen siirtyneestä amerikkalaisesta autotehtaasta kertova elokuva voitti helmikuussa parhaan pitkän dokumenttielokuvan Oscarin.