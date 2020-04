Koronakriisi näkyy ja kuuluu kaikkialla mediassa, ja nyt aiheeseen aikoo tarttua myös televisiopersoona ja kiinteistövälittäjä Jethro Rostedt.

Hän isännöi vappuaattona 30. huhtikuuta ilmestyvää tuoretta ohjelmaa nimeltä Jethro ja koronakevät, jossa hän pureutuu viruksen vaikutuksiin. Ohjelma nähdään Discoveryn suoratoistopalvelu Dplayssa.

Discoveryn tiedotteen mukaan kyseessä on dokumentti. Rostedtin sanotaan selvittävän dokumentissa ”tutkivalla otteella”, miten koronavirus vaikuttaa Suomen talouteen.

Samalla tulee käsitellyksi se, kuinka virus vaikuttaa Rostedtin omiin bisneksiin eli asuntokauppaan, juuri avattuun yökerhoon Turussa sekä Tallinnassa sijaitsevaan kebabravintolaan.

Dokumentissa Rostedt haastattelee koronaan sairastunutta ekonomi Juhana Brotherusta sekä kirkkoherra Kari Kanalaa. Lisäksi Rostedt vierailee maatilalla, liikennöitsijän luona ja käsidesiostoksilla ”hakiessaan näkökulmaa tilanteeseen”.

Rostedt on jo entuudestaan tuttu hahmo Discoveryn kanavilta, sillä hänellä on ollut muun muassa TV5:ssä omaa nimeään kantava viihteellinen Myyntimies Jethro -sarja. Lisäksi hän on toiminut Onnenpyörän juontajana.