Verneri Pohjolan uutuuslevy on hänen tähänastisen soolouransa huippu. Kuva: Perttu Saksa

Albumi, Jazz

Verneri Pohjola: The Dead Don't Dream. Edition Records. ★★★★★

Trumpetisti Verneri Pohjolan piti esiintyä kahden viikon kuluttua Kansallisteatterin suurella näyttämöllä ja esitellä vihdoin uransa toinen albumi The Dead Don’t Dream, jonka hän koonnut kokonaan omista sävellyksistä.

Siitä saattoi iloita jo ennakkoon, siis ennen korona­virusta. Pohjolan edellisen alusta loppuun säveltämän albumin julkaisusta oli viime helmikuussa jo viisi kokonaista vuotta.

Tuo albumi oli kovatasoisen vuotensa Jazz-Emmalla palkittu Bullhorn (2015), joka sisälsi tunnin verran entistä parempaa Pohjolaa: itsevarmempaa, kiteytyneempää, keskittyneempää ja jossain määrin kypsempää. Hän vitsailikin levyn kanteen kirjoittamissaan terveisissä olleensa nuori jazzmuusikko tarpeeksi pitkään, noin kaksikymmentä vuotta.

Klassikoksi korotetun Bullhornin uusi kuuntelukierros sai nyt epäilevälle kannalle: voisiko sen murroksellista ja hurmoksellista tilaa saavuttaa toista kertaa enää millään tasolla. Saati ylittää.

Mutta mitä vielä: perjantaina julkaistava The Dead Don’t Dream on suurella todennäköisyydellä Pohjolan, 42, tähänastisen soolouran huippujen huippu, vaikka varsinaiset yllätykset ovat vähissä.

Ensimmäisen levyn voi tehdä kuitenkin vain kerran – ellei sitten yritä tehdä joka kerta jotain uutta, joka ei ole usein mitään uutta. Pohjola ei ole yrittänyt uudistaa musiikkiaan väkipakolla, vaan vaikuttaa pikemmin sellaiselta sisäistä ääntään kuuntelevalta soittajalta ja säveltäjältä, joka antaa musiikin elää mukanaan ja elää samalla itse musiikkinsa mukana.

Viisi vuotta on pitkä aika odottaa uutta levyä, mutta Pohjolaa ei ole päässyt silti suoranaisesti kaipaamaan. Hän teki Bullhornin jälkeen henkilökohtaisen ja vieläkin laajempaa huomiota herättäneen Pekan (2017), jolla tavallaan tasasi tilit edesmenneen mestari-isänsä, basisti-säveltäjä Pekka Pohjolan kanssa.

Eikä tässä kaikki. Pohjola on soittanut Pekan jälkeen noin tusinalla kotimaisella ja ulkomaisella levytyksellä, joista pitää muistaa ainakin Animal Image (2018) ja katkolla olleen Ilmiliekki Quartetin vuosikymmenellä viivästynyt kolmas Land Of Real Men (2019).

Jälkimmäisen kaikuja voi kuulla jonkin verran myös tällä uudella kvartettilevyllä, sillä tyyli on suunnilleen sama ja instrumentaatio täsmälleen sama.

Ja muusikoistakin on samoja kaksi: kosketinsoittaja Tuomo Prättälä ja kontrabasisti Antti Lötjönen.

Silti saattaa olla, että nykyiseen Pohjolaan on jättänyt merkityksellisemmät musiikilliset jäljet elokuva-albumi Animal Image, jonka hän improvisoi lyömäsoittaja Mika Kallion kanssa ohjaaja Perttu Saksan mustavalkoiseen ja minimalistiseen luontodokumenttiin.

Siksikin vaikuttaa luontevalta, että The Dead Don’t Dreamin neljäs kulma on Kallio, joka soitti myös Pekka-albumilla Prättälän ja Lötjösen kanssa kanssa.

Viime syyskuussa Järvenpään Kallio-Kuninkalassa taltioitu seitsemän uuden kappaleen The Dead Don’t Dream onkin ytimeltään yhden säveltäjän ja yhtyeen levy – ja sellaisena ehein Pohjolan aikaisempiin verrattuna.

Verkkaisen, melodisen ja puoliksi melankolisen albumin ensivaikutelma ei ole silti äkkinäisen tyrmäävä.

Se on eletronisine sävytyksineen pikemminkin hienovaraisen harkittu ja kertautuvaan, huolelliseen kuunteluun kutsuva.

Levyn kantavin muusikko ja keskeisin solisti on luonnollisesti Verneri Pohjola, josta on kehkeytynyt Suomen ihmisäänisin, tunneälyisin trumpetisti.

Edellisen Bullhornin ja sitä edeltäneen Ancient Historyn (2012) tavoin kvartettia täydentää muutamassa kappaleessa vierailija, nyt saksofonisti Pauli Lyytinen ja mukavana soundillisena oivalluksena pedal steeliä soittava Miikka Paatelainen.

Mutta mitä tarkoittaa levyn nimi?

Periaatteessa The Dead Don’t Dream voisi viitata vuonna 1948 valmistuneeseen amerikkalaiseen westerniin, pääosassaan kuvitteellinen cowboy Hopalong Cassidy. Käytännössä oikein mikään ei tue tätä oletusta, vaikka Pohjola on poseerannut viime vuosina ylisuuressa cowboy-hatussa, ehkä vähän itseironisesti.

Tästä ironia lienee kuitenkin kaukana. Idea kai on, että elää kannattaa nyt, koska kuolleet eivät voi unelmoida.

Kriitikko Harri Uusitorpan valinnat: Lonnasta veteraanien vaikerrukseen

Albumi, Jazz

Ateneum 2019 / Lonna 2019:

We Jazz Records.

★★★/★★★

Helsinkiläisen We Jazzin konsertti­sarjoissa tallennetut Ateneum 2019 ja Lonna 2019 ovat ensi­vilkaisulla julkaisijansa käyntikortteja: tätäkin teimme. Ajan kuluessa ne kerännevät arvoa myös ajan, paikan ja tilan dokumentteina. Kesätunnelmiin lokkeineen johdatteleva, kolmen kotimaisen yhtyeen Lonna 2019 sisältää houkutukseksi uutta julkaisematonta musiikkia, harvinaisimpana Oaagaadan kappaleet. Ateneum 2019 on albumina silti täysipainoisempi ja avaa esittäjiinsä toista kuulokulmaa, huippuina viime vuonna levyillään säväyttäneet OK:KO sekä Timo Lassy & Teppo Mäkynen.

Albumi, Progerock

Strandberg Project: X. Seacrest.

★★★

Helsinkiläinen Jan-Olof Strandberg on suomalaisen basso­kitarismin puurtaja, ja puolittain myös basso­kitarasoolojen. Tosin ne kuuluvatkin aika oleellisesti Strandbergin omimpaan, eri tyylejä yhdistelevään sykkivään fuusiomusiikkiin. Kymmenennellä X-levyllä hän summaa hieman näitä tekemisiä ja hakee myös uutta jalansijaa: tenorisaksofonisti Juhani Aaltosen kanssa toteutetut lyhyehköt heittäytymiset ovat ambient-jazzia, jota olisi saanut olla kernaasti lisää. Kestävimpiä ovat silti albumin alkupään pisimmät ja melodisimmat, progesti rockaavat kappaleet, joissa loistaa koko Project-yhtye.

Albumi, Jazz

Orchestra Nazionale della Luna: There’s Still Life on Earth. BMC. ★★★★

Pianisti Kari Ikosen ja saksofonisti Manuel Hermian perustama Orchestra Nazionale della Luna ei ole varsinainen orkesteri, eikä kolmen maan muusikoista koottuna edes kansallinen– paitsi ehkä omassa maailmassa. Kvartetin paikantaminen on toisella albumilla hankalaa muutenkin, ennen kaikkea sen suosimien monien kulttuuristen juonteiden takia. Toisaalta tämä rehevä ja rönsyilevä eriparisuus takaa, että jännitteisesti svengaava There’s Still Life on Earth ei tyhjene useallakaan kerralla. Sävellyksistä yli puolet Ikosen, joka soittaa pianon lisäksi moogia ja kehittämänsä ­maqianon protyyppiä.

Single, Rock

The Rolling Stones: Living in a Ghost Town. Universal.

★★★

Rockin ikiliikkuja The Rolling Stones julkaisi viime perjantaina ensimmäisen oman kappaleen kahdeksaan vuoteen, tosin ilman koronapandemiaa odotus olisi ollut vielä pidempi. Mick Jaggerin ja Keith Richardsin Living in a Ghost Town äänitettiin jo viime vuoden helmikuussa ja se kommentoi maailman tilaa vain pienellä jälkikäteisellä muutoksella. Eläytyminen Jaggerin minäkertojan hahmottelemaan henkilökohtaisesti kurjaan elämäntilanteeseen ei ole varmasti helpointa, mutta rouhea ja rento, yksinäiseen huuliharppusooloon huipentuva bluesrock puolustaa paikkaansa menneisyyden haikailuissa.