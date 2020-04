Dantchev:Domainin esikoislevy Say It alkaa kehtolaulusta ja päättyy kuolemalauluun. Anna Dantchev on säveltänyt ja sanoittanut sen kaikki kappaleet. Hän huomauttaa, että kappaleet piirtävät elämänkaaren.

”Mitä musiikkia teenkin, olen aina tarinankertoja. Tykkään draamasta ja sen kaarista. Levyn kappaleet ovat pitkälti omakohtaisia ja kuvaavat polkuani kahden kulttuurin välissä”, Dantchev sanoo.

Dantchevin kaksi kulttuuria ovat suomalainen ja bulgarialainen. Hän syntyi Haapavedellä vuonna 1976. Hänen isänsä, bulgarialainen muusikko Hristo Dantchev, tuli Suomeen 1960-luvulla jazz-bändin kanssa.

Haapavesi tunnetaan kansanmusiikkipitäjänä. Hristo Dantchev oli oma osuutensa siihen maineeseen.

”Isä on kontrabasisti ja kosketinsoittaja, mutta opiskeli myös etnomusikologiaa. Hän alkoi tallentaa paikallisten pelimannien perinnettä, joka kuulosti hänestä eksoottiselta. Hänet pyydettiin pelimanniyhtyeen vetäjäksi. Elvytetystä pelimannimeiningistä alkoi Haapavesi Folk -festivaalikin.”

Anna Dantchev altistui monenlaiselle musiikille jo lapsena. Kotona oli bulgarialaisia levyjä ja isä opetti laulamaan. Perhe vietti kesiä Bulgariassa ja myös siellä Anna oppi lisää paikallista perinnelaulua.

”Kävimme varsinkin Plovdivissa, joka on Bulgarian toiseksi suurin kaupunki ja isäni koti. Isoäitini oli hyvä laulaja ja hänen äitinsä itkijälaulaja. Yksi opettajistani oli Janka Rupkina, elävä legenda, joka kävi konsertoimassa Haapavesi Folkissa.”

Dantchev onkin yksi Suomen taitavimmista bulgarialaisen laulun osaajista.

Aiemmin hän sovitti bulgarialaisia lauluja Anna Dantchev Bandinsa esitettäväksi. Dantchev:Domainin nimen hän valitsi korostaakseen, että laulut ovat nyt hänen omiaan.

Maailmalla Bulgariasta tunnetaan ehkä parhaiten naiskuoro Mystery of the Bulgarian Voices, joka kävi viime syksynä pitkästä aikaa Helsingissä, Savoy-teatterissa.

Kuoro muodostaa parhaimmillaan huumaavan äänivallin, mutta Dantchevin laulu toimii levyllä soolonakin.

”Kuorojen tausta oli ideologinen. Kommunismin aikaan niihin kerättiin laulajia eri puolilta maata. Kuoroilla korostettiin kansan yhtenäisyyttä ohi yksilön. Sovituksissa on vaikutteita klassisesta musiikista. Nykyään ne ovat kuin merkkituote. Ne ovat yksi polku, mutta minun on erilainen.”

Dantchev sanoo, että Bulgarian eri alueilla ja kylillä on omat musiikkityylinsä samoin kuin Suomessa. Niissä lauletaan yhtyeen säestyksellä tai pienissä ryhmissä. Isot akateemiset kuorot toimivat lähinnä kaupungeissa.

Dantchev on opiskellut arkaaista perinnettä kylissä ja perheissä. Toisaalta hän on opiskellut Jyväskylän yliopistossa musiikkitiedettä ja Sibelius-Akatemiassa globaalia musiikkia.

Hän on laulanut eri yhtyeissä soulia, gospelia, big band -musiikkia ja kokeellista.

Say It -levyn musiikki onkin kaukana puhtaasta perinteestä. Vaikka Dantchev on säveltänyt ja sovittanut kaikki kappaleet, hän sanoo, että yhtyeen muusikot saivat vaikuttaa siihen, miltä ne kuulostavat.

Esimerkiksi Erno Haukkalan puhaltimet (pasuuna ja sousafoni) antavat leimaa levyn svengille. Mukana ovat myös Antti-Pekka Rissanen (rummut), Kenneth Ojutkangas (kitara ja tuuba) ja João Luis (vibrafoni ja lyömäsoittimet).

Parhaiten levy sopii jazzin avaraan lokeroon, jos yksi pitää valita. Mutta mukana on monenlaista, bluesia ja elokuvallisia melodioita. Bulgarialainen perinne kuuluu laulussa. Vähän epämuodikkaaksi kulunut termi maailmanmusiikki sopii moninaiseen fuusioon.

”Tein kappaleita tunne ja tarina edellä. Mutta Bulgarian ­perinne on mukana jokaisessa biisissä ja voin eritellä sen tyylit ja vivahteet, kuten Oh male -kappaleen hevosvibraton. Omin bulgarialainen tyylini tulee Etropolesta Balkanin vuoristosta. Siellä ovat musiikilliset juureni.”

Dantchev:Domainin levy Say It ilmestyy 30.4.