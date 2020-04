Timo Tolkki tunnetaan parhaiten Stratovarius-yhtyeen kitaristina, vaikka yhteinen taival päättyi riitaisasti yli kymmenen vuotta sitten. Nyt Meksikoon muuttaneesta muusikosta on julkaistu elämäkerta.

Julkaistu: 2:00

Muusikko Timo Tolkki ei vastaa puhelimeen.

Perhana.

Vielä kymmenisen minuuttia aiemmin Tolkki on huomannut Whatsapp-viestin ja sanonut olevansa puhelimen ääressä. Nyt puhelin hälyttää hälyttämistään Meksikossa Monterreyn miljoonakaupungissa, jonne muusikko on muuttanut muutamia kuukausia sitten. Kello on sikäläistä aikaa aamukymmenen.