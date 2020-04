Roope Lehtinen siemailee kuudennen kerroksen toimistossa kahvia mukista, jonka kylkeen painetun englanninkielisen moton mukaan ”epäonnistuminen ei ole vaihtoehto”.

”Se tarttui joltain matkalta”, Lehtinen sanoo hymyillen mutta ei tarkenna, valitsiko mukin tähän haastatteluun huomaamatta vai tositarkoituksella.

Totta silti toinen puoli. Lehtisen televisiouralla on onnistumisia selvästi enemmän kuin epäonnistumisia. Hän ollut kehittäjänä ja tuottajana sarjoissa, jotka ovat hänen laskujensa mukaan keränneet 25 Venlaa, televisioalan keskeisintä palkintoa.

Työuralle tasaisesti jaettuna se tarkoittaa, että hän on saanut yhden melkein joka vuosi. Palkituista tunnetuimpia ovat Isänmaan toivot, Uudisraivaaja, Koukussa, Helppo elämä ja Mustat lesket, joista kaksi viimeistä ovat menestyneet hyvin myös vientituotteina, uusina versioina.

Lehtinen on pitäytynyt silti kulisseissa. Hänen nimensä tunnistavat todennäköisesti vain televisioalan ammattilaiset ja tarkkaavaisimmat seuraajat, eivätkä poikamaiset kasvotkaan ole kuluneet julkisuudessa.

”Se ei ole tuntunut luontevalta tai tarpeelliselta, ei yksityisesti eikä ammatillisesti”, Lehtinen toteaa. Osansa toimittajien kiinnostuksesta hän tosin sai heti uransa alussa. Olihan se jännää, että kaksikymppinen pääsi lähes kylmiltään televisiotuottajaksi ja veti vain kahden vuoden kokemuksella Media-Active-yhtiötä.

Nuoren tuottajan läpilyönti oli elokuussa 1994 alkanut ajankohtainen Mediapeli, jota MTV3 esitti arki-iltapäivisin kolmisen vuotta. Alalle Lehtisen johdatti toinen sarja, puolisen miljoonaa katsojaa samalle kanavalle kerännyt Frank Pappa Show. Lehtistä pyydettiin sen kirjoittajaksi 1992, juuri 22 vuotta täyttäneenä.

Mistä moinen urasuunnittelu ja sen päämäärätietoinen toteutus? Ei mistään, Lehtinen vastaa.

”Minua televisio ei kiinnostanut ennen Frank Pappaa juuri lainkaan. Eikä varsinkaan suomalainen todella pienen piirin todella paikallinen televisioviihde ja televisiodraama.”

Taiteista laajasti innostuneena ja kirjoittamista harrastaneena Lehtinen oli päätynyt kirjallisuustieteen ja journalismin opiskelijaksi. Sitten opinnot katkaissut vuoden pesti Tampereen City-lehden tekijänä käänsi pään: ehkä kirjoittavan toimittajan yksinäinen työ ei ole sopivinta hänen mielenlaadulleen.

”Yllätyin, että löysin televi­siosta ja tuottamisesta nopeasti oman juttuni.”

Myös kauppakorkeakoulun kesken jättäneenä Lehtinen vitsaileekin olevansa ”ylipätevä entreprenööri”.

Menestyneenä yrittäjänä hänellä on itseironiaan toki varaa. Lehtisen itse vuonna 1999 perustaman Moskito-yhtiön ympärille kasvoi erilaisten kauppojen ja järjestelyjen myötä merkittävä pohjoismainen toimija, jonka liikevaihto oli hänen johtajakautensa päättyessä noin sata miljoonaa euroa.

Moskito-vuosina mullistui myös toimintaympäristö: kanavien, jakelijoiden ja tuottajien määrä moninkertaistui, draamasarjojen ja pohjoismaisen sarjojen arvostus kasvoi, primetime menetti suoratoiston myötä merkityksensä ja televisio irrottautui televisiolaitteesta. Muun muassa.

”Meille tekijöille viime ajat ovat olleet kiitollisia: on enemmän tilaajia ja tilaisuuksia sekä tilaa hyvinkin erilaisille ohjelmille. Olen tyytyväinen, että televisiomaailma on paljon lähempänä sitä, miksi sen viisitoista vuotta sitten kuvittelin.”

Nyt Lehtinen on palannut itsenäisenä yrittäjänä tekemään taas sitä, mistä pitää eniten. Vuonna 2016 perustettu Fire Monkey -yhtiö keskittyy kehittämään draamasarjoja, joissa olisi myös kansainvälistä vetovoimaa. Tuorein on Suomessa kuvattu poikkeuksellisen kallis suomalais-ruotsalainen White Wall, joka ensi-ilta on syksyllä.

Se perustuu Fire Monkeyn omaan, yhteistyössä kehitettyyn käsikirjoitukseen. Tuottajana Lehtinen ei ole koskaan ollut innostunut kirjoihin perustuvista sarjoista eikä muutenkaan liian valmiista toisten tarinoista.

”Omasta on helpompi työstää oman näköistä, vaikka omakaan innostuminen ei takaa vielä onnistumista”, Lehtinen sanoo ja hakee Kennedy Space Centeristä ostamaansa mukiin lisää kahvia.

Epäonnistuminen on siis yksi vaihtoehto, paitsi avaruuslennoilla.