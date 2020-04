Hannu Mäkelä: Herra Huu ja Unen valtakunta, kuvitus tekijän, 148 s. Tammi.

Ensireaktio uusimman Hannu Mäkelän Herra Huu -kirjan äärellä: Onko tämä edes luvallista? Saako kirjailija noin vain siirtää lapsuuteni tärkeän lastenkirjan päähenkilön niin sanotusti ajasta ikuisuuteen?

Herra Huu Hannu Mäkelän piirroskuvituksena ensimmäisestä Herra Huu -kirjasta vuodelta 1973.

Ensimmäinen Herra Huu ilmestyi vuonna 1973. Huun matkassa on päästy seuraamaan suoma­laisen yhteis­kunnan murrosta, kun tämä on joutunut muuttamaan grynderien kaavoitus­hankkeiden takia (Herra Huu muuttaa, 1975) ja kokeillut myös kykyjään kahvilayrittäjänä (Herra Huu pitää ravintolaa, 2011). Yllättävin veto erakkona viihtyvältä Huulta oli äkkipikaistuksissa solmittu, joskin pikainen parisuhde (Herra Huu, rouva Huu ja vauva Huu, 2006).

”Jokaisella asialla ja ihmisellä on aikansa. Niin herra Huullakin”, Mäkelä sanoo.

”Kirjallisena hahmona hän syntyi jo liki 50 vuotta sitten, mikä on pitkä ikä varsinkin niin pienelle mustalle miehelle. Päästin hänet nyt viimein vapauteen tekemään, mitä suinkin tahtoo. Myös kuvitusta tehdessäni tunsin, että tämä riittää. Joskus loppu voi siis todella olla lopullinen.”

Monien rakastettujen lastenkirjojen tavoin Herra Huu sai alkunsa lähipiirin lapsille ja omalle pojalle ääneen kerrotuista tarinoista. Yhtymäkohtia muihin klassikoihin riittää myös hahmogalleriassa: Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossun tapaan herra Huun itsellinen elämä on mahdollista isoisän kultakolikkovaraston ansiosta. Ristiriitainen viehtymys pelotella lapsia yhdistää hänet Tove Janssonin Mörköön.

Lastenkirjailijana Mäkelä ei ole koskaan myötäillyt vallitsevia trendejä. 1970-luvulla miesten kirjoittamat lastenkirjat olivat harvinaisia, ja niinpä Otavan kirjallinen johtaja Paavo Haavikko varoitti aloittelevaa kirjailijaa pilaamasta mainettaan lastenkirjalla.

”Sittemmin lastenkirjallisuuden arvostus on kasvanut ja miestenkin kiinnostus alaan on jopa suotavaa. Mielestäni lastenkirjallisuus on kirjallisuudenlajeista jopa tärkein – onhan sen tehtävänä tavoittaa uusia lukijoita, avata kirjallisuuden maailmaa. Lukeminen on ajattelua, kuten kirjoittaminenkin – maailman hahmottamista ja jäsentämistä”, Mäkelä sanoo.

1970-luvun varhaisten Herra Huu -kirjojen omintakeinen fantasia oli uutta ja erikoista: niissä matkattiin jopa hiidenkirnulla maan alle originellin kylähullun, amiraali Kaljamahan, kanssa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa kauhu ja kummitukset ovat nykyisin suosittuja, mutta Herra Huu -kirjojen filosofinen ja kirjallinen arvo on ennen muuta niiden meditatiivisessa kerronnassa ja elämän perusasioiden lapsenomaisessa ihmettelyssä. Kiireettömästi ääneen luettuina niiden vivahteikas ilmaisu pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

Herra Huun maine lienee tunnetuin 1970-luvun ensilukijoiden keskuudessa. Suomen rajojen ulkopuolella suosio oli suurta varsinkin entisen itäblokin maissa:

”Tšekissä, Puolassa ja Unkarissa herra Huu oli aikanaan pidetty. Virossa kirjat ylsivät jopa 40 000 kappaleen painoksiin. Silloisessa Neuvostoliitossa painokset ovat olleet maan kokoon suhteutettuna vaatimattomammat, noin 100 000 kappaleen luokkaa, mutta jatkokertomuksina Murzilka-lastenlehden miljoonapainosten kautta herra Huu saavutti valtavan levikin. Venäjällä kolme ensimmäistä kirjaa ilmestyvät yhä uusina painoksina ja teatteridramatisoinnit tunnetaan ympäri maan, mistä kiitos kuuluu myös Eduard Uspenskin hyvälle pohjatyölle. Ystäväni Bo Carpelan käänsi ensimmäisen Herra Huu -kirjan ruotsiksi ja suorastaan pakotti Bonniersin sen julkaisemaan. Ruotsalaiset eivät sanottavasti siitä innostuneet.”

Hannu Mäkelä arveleekin, että Huun olemuksessa on ikiugrilaista perimää, joka juontaa kaukaa Intiasta asti.

Herra Huu ja Unen valtakunta siis päättää tämän omapäisen, kitukasvuisen erakon ja oman tiensä kulkijan maallisen vaelluksen.

Unettomuudesta kärsinyt Huu tekee kolmesti matkan Danten Jumalaisen näytelmän tavoin tuonpuoleiseen ja ikään kuin totuttautuu näin vähitellen ajatukseen. Siellä Huu kohtaa muiden muassa isoisänsä, noita Ernestiinan ja kauhean kissan.

Kotimökissä ympyrä kiertyy vielä kauniisti vanhan lapsiystävän, Rimman, ja tämän omien lasten kohtaamiseen.