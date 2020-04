Tanskalainen hittisarja Vallan linnake (Borgen) palaa uusin jaksoin, kertoo sarjaa tuottava Tanskan yleisradio DR. Uusi, neljäs tuotantokausi saa ensi-iltansa Tanskassa vuonna 2022.

Alun perin sarjaa tehtiin kolme tuotantokautta, jotka esitettiin vuosina 2010–13. Adam Pricen luomassa draamasarjassa seurataan fiktiivisen puolueen uutena puheenjohtajana aloittavaa Brigitte Nyborgia (Sidse Babett Knudsen).

Kansainväliseksi ilmiöksi ja televisiotuotantojen suunnannäyttäjäksi osoittautunut sarja perustuu Jesper Malmosen samannimiseen romaaniin.

Sidse Babett Knudsen näyttelee Brigitte Nyborgia myös neljännellä tuotantokaudella, samoin kuin toimittaja Katrine Fønsmarkia esittänyt Birgitte Hjort Sørensen.

Sen sijaan aiemmin sarjassa suuressa roolissa ollutta näyttelijä Pilou Asbækia ei uudella kaudella nähdä. Hän näytteli aiemmin Tanskan pääministerin neuvonantajaa Kasper Juulia.

Uusi kausi ei ole suoraa jatkoa kolmannen kauden tapahtumille, kertoo DR:n tuotantopäällikkö Christian Rank.

Samoin kuin tosielämässä, on sarjassakin kulunut välissä lähes kymmenen vuotta. Uudella kaudella Brigitte Nyborg on juuri nimetty uudeksi ulkoministeriksi pidemmän oppositiossa vietetyn kauden jälkeen.

Uutta on myös se, että kausi on tehty yhteistyössä Netflixin kanssa. Kausi tulee nähtäväksi suoratoistopalvelussa sen jälkeen, kun se on ensin näytetty DR1:llä.

Sarja on saavuttanut suurta suosiota myös Tanskan ulkopuolella. Esimerkiksi vuonna 2012 Britannian elokuva- ja televisioakatemia BAFTA nimesi Vallan linnakkeen parhaaksi ulkomaiseksi tv-sarjaksi.

Suomessa sarjaa on esittänyt Yle.