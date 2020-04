Keijo Kallunki osti toukokuussa 2018 kesäautokseen pienen, keltaisen Daihatsu Sirionin vuosimallia 1999. Tästä inspiroituneena sarjakuvataiteilija Pertti Jarla teki Finger­pori-stripin tekstillä ”Myydään Stalin-henkilöauto. Jalopuusisustus.”

Lisäkierrettä vitsiin tuli siitä, että strippi julkaistiin vahingossa ilman tekstejä.

”Myydään Stalin-henkilöauto. Jalopuusisustus.” Lukijat äänestivät tekstittömän Fingerpori-stripin vuoden parhaaksi 2018. Kuva: Pertti Jarla

Tästä huolimatta – tai juuri siksi – HS:n lukijat äänestivät stripin vuoden 2018 parhaaksi.

”Tämä hieno valinta osoittaa, että suomalaisyleisö pitää vaihtelusta, yllätyksistä ja tykkää naljailla”, kommentoi Jarla tuolloin yleisöäänestyksen voittajaa.

Nyt Jarla ja viisi muuta humoristia kertovat, minkälainen huumori heihin uppoaa.

1 Millaisesta huumorista pidät?

2 Mikä sinua huvitti ­viimeksi?

Pertti Jarla

Sarjakuvapiirtäjä tunnetaan erityisesti useissa sanomalehdissä ilmestyvästä Fingerpori-sarjakuvastaan.

Pertti Jarla Kuva: Juhani Niiranen / HS

1. ”Pidän sellaisesta huumorista, joka ei niin sanotusti tule itselleen mieleen. Voi herranjumala sentään, kyllä se on tärkeätä. Uusien mahdollisuuksien avaaminen antaa farssia ja jännitystä. Sellainen miljoonaan kertaan nähty ei tietenkään toimi huumorissakaan. Ei huumoria tarvitse aina keksiä kokonaan uudelleen, sillä perinteisenkin huumorin tyylilläkin voi kehittää tuoreita ideoita.”

2. ”Minua on huvittanut Markus Kajon aktivoituminen Twitterissä. Aivan loistavia twiittejä! Varmaan paras, mitä olen koskaan sieltä lukenut on Kajon Twitterin puitteissa yllättävän pitkä pähkäily käkikellon sisäisestä maailmasta. Eli siis: kun me näemme, että käki tulee aina välillä kukkumaan, niin mitä kaikkia muita eläimiä siellä on, ja mitkä ovat niiden keskinäiset suhteet? Millaisia unelmia niillä on? Olin pitkän aikaa ällikällä lyöty tästä. Eipä olisi tullut mieleen.”

Paula Noronen

Radiojuontaja ja kirjailija on va­kiojäsen televi­sion Hyvät ja huonot uutiset -sarjassa ja Supermarsu-lastenkirjasarjan tekijä. Uudessa Räkkärimarketin kassa -kirjassa seikkailee Radiomafiasta tuttu Norosen sketsihahmo Tarja Kulho.

Paula Noronen Kuva: Kimmo Penttinen

1. ”Usein käytetyn mustan huumorin sijaan sanoisin mustahko tai mustan sävyinen huumori. Sellaisesta pidän. Sen pitää olla hyvin arkista ja samaistuttavaa, henkilöiden ja heidän reaktioidensa tuntua aidoilta. Epäuskottavat hahmot vain ärsyttävät ja tappavat huumorin. Vaan kun on aito henkilö aidossa tilanteessa, ja kun se tilanne rikotaan sanomalla jotakin siihen kuulumatonta tai sopimatonta, minä sytyn! Jos nauratukseen löydetään vielä yksi kierros lisää, päästään täydelliseen huumoriin.”

2. ”Esimerkki mieleisestäni mustan sävystä on After Life -sarja, jonka toinen kausi on juuri tullut Netflixiin. Siinä Ricky Gervais on toimittajahahmo, jonka vaimo kuolee syöpään. Se on kauheaa, ja hän haluaisi päättää päivänsä. Vaan ei voi, koska hänellä on koira, jonka pelkkä katse pysäytti aikeet ensimmäisellä kaudella. Kuolemisen sijaan hän päättää ruveta puhumaan suoraan, rangaista tylyydellä koko maailmaa, koska hyvyys ei pelasta mitään. Hän kehittää kusipäisyydestä super­voiman – joka ei kuitenkaan toimi, sillä ympäristö on lempeä meille kaikille, halusimme tai emme. Samaan aikaan sarjassa on kohtauksia, jotka liikuttavat kyyneliin saakka.”

Ricky Gervais esittää toimittajaa sarjassa After Life. Kuva: Natalie Seery / Netflix

Henriikka Rönkkönen

Helsinkiläinen kirjailija on kirjoittanut kaksi sinkkuutta ja deittailua humoristisesti käsittelevää teosta Mielikuvituspoikaystävä ja muita sinkkuelämän perusasioita (2016) ja Bikinirajatapaus ja muita sinkkuelämän iloja (2018). Hänen kolmas teoksensa Määmatka ja muita sinkkuelämän ihmeitä ilmestyy kesäkuussa.

Henriikka Rönkkönen Kuva: Rio Gandara / HS

1. ”Yleensä minua huvittaa sellainen yllätyksellinen huumori, jossa on joku käänne, jota en osaa odottaa ja joka voi olla ihan absurdikin. Toisaalta aina ei tarvitse edes tätäkään aspektia. Esimerkiksi suomalaisista huumorin tekijöistä minua naurattaa tietynlaisella vakavuudellaan Pirjo Heikkilä. Kun hän kertoo rauhallisesti ja tyynesti jotain juttua, joka menee ihan kummallisuuksiin, niin se up­poaa minuun täysin. Oma huumorini on sellaista ronskin rehellistä arkihuumoria. Kirjoittajana siihen liittyy sellainen vapauttava efekti, että omia ongelmia ja haasteita voi käsitellä naurun kautta. Huumorilla pyrin poistamaan tiettyihin asioihin kiinnittyvää häpeää, joka on usein turha ja jumittava tunne. Käsittelen esimerkiksi paljon seksuaalisuuteen liittyviä juttuja, ja haluan herätellä ihmisiä ajattelemaan, että mitä he siinä häpeävät ja ovatko ne lopulta edes niin hirveitä asioita.”

2. ”Netflixin sketsisarja I Think You Should Leave menee ihan kummallisille raiteille. Se oli todella piristävä katselukokemus. Katsoin joitain kohtauksia uudestaan ja uudestaan. Siinä on täysin uudenlaista, totutusta poikkeavaa huumoria. Samoin Netflixissä oleva Simpsonien luojien animaatiosarja Dis­enchantment oli yllättävällä tavalla hauska. Ja viime aikoina olen kyllä naureskellut ihan TikTok-videoille. Saatan uppoutua katselemaan niitä tuntikausiksi.”

I Think You Should Leave -sketsisarjassa asiat menevät oudoille raiteille. Kuva: Netflix

Joonas Nordman

Koomikko, näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja tunnetaan muun muassa tv-sarjoista Joonas Nordman Show, Siskonpeti, Putous ja Pelimies.

Joonas Nordman Kuva: Anne Björninen

1. ”Huumorintajuni on aika laaja, monenlaiset asiat naurattavat. Se on tietty hyvän huumorintajun piirrekin ymmärtää monenlaisia huumorin lajeja. Itseäni on aina viehättänyt oikeaa maailmaa ja yhteiskuntaa peilaava huumori. Se on länsimaisen demokratian tärkeä osa. Kun vaaleilla valitut ihmiset tekevät päätöksiä, niitä pitää voida avoimessa yhteiskunnassa käsitellä vapaasti, lehdistö omalla tavallaan, humoristit omalla tavallaan. On terveen yhteiskunnan merkki, että on paljon huumoria ajankohtaisista aiheista ja poliittisista ilmiöistä. Yhdysvalloissa poliittisella huumorilla on pitkät perinteet, ja siellä on aina viljelty kaikenlaista huumoria presidenteistä ja puoluekannasta riippumatta. Nyt siellä on ensimmäistä kertaa ihminen, joka ei tällaista huumoria kestä eikä ymmärrä ollenkaan. Sitä vastaan hyökätään ja sitä tukahdutetaan, mikä on epäterveen kulttuurin merkki.”

2. ”Näin korona-aikana hauskinta katsottavaa on ollut Donald Trumpin tiedotustilaisuudet. Niissä toden ja epätoden rajat menevät sekaisin. Viimeksi minulla oli hetki, jolloin luulin etten ymmärtänyt, mitä sanat ’heat’ ja ’sun’ tarkoittavat, että eihän hän voi tarkoittaa auringonvaloa ja lämpöä, kunnes ymmärsin, että jumalauta. Eihän sellaista voi kukaan käsikirjoittaa, ne terveysviranomaisten aidot reaktiot ja kylähullut kysymykset! Trump aikoo nyt ilmeisesti kieltää tiedotus­tilaisuudet itse itseltään, koska häneltä kysytään liian vaikeita ja vastaukset kirjoitetaan ylös juuri niin kuin hän on ne sanonut. Joskus todellisuus itsessään on niin älytöntä, että huumorintekijöiden on vaikea pistää paremmaksi.”

Joonas Nordman pitää Donald Trumpin infotilaisuuksista, joissa tosi ja epätosi menevät sekaisin. Kuva: Al Drago / ZUMA

Jyrki Lehtola

Pisteliäästä satiiristaan tunnetun vapaan kirjoittajan, ”Suomen ilkeimmäksi ihmiseksi” kutsutun Lehtolan kolumneja julkaistaan viikoittain Ilta-Sanomissa. Hän kirjoittaa säännöllisesti myös Imageen, on tehnyt kirjoja ja käsikirjoittanut ajankohtaissatiireja.

1. ”Pidän huumorista, joka vähän kuin huomaamatta menee väärillä raiteilla väärään suuntaan väärällä nopeudella. Kun huumorissa havainto muuttuu ajatukseksi, joka muuttuu lauseeksi, nuo kaikki ovat vinossa sekä suhteessa toisiinsa että ympäröivään maailmaan. Näin huumori synnyttää hetki ennen naurua kysymyksen siis häh? ­eikä tunnetta, että ite just samaa ajattelin eilen saunassa.”

2. ”Viimeksi taisin naurahtaa jollekin esseelle, jossa kirjoittaja teki kovasti töitä päätelläkseen aika latteista neurooseistaan sen, että maailma on virheellinen. Tarkoituksellista hauskuutta on ollut ainakin Larry Davidin Curb Your Enthu­siasm -sarjassa, jossa sisällämme asuva pienuus tungetaan ylpeänä kaiken muun eteen.”

Larry David sarjassa Curb Your Enthusiasm. Kuva: HBO Nordic

Lotta Kaihua

Näyttelijä tunnetaan rooleistaan Q-teatterissa ja useissa viime vuosien komediasarjoissa. Tällä hetkellä hän näyttelee toista pääosaa C More -suoratoistopalvelun Paras vuosi ikinä -komediasarjassa.

Lotta Kaihua Kuva: C More

1. ”Huomaan, että minuun eniten iskee sellainen huumori, jota ammennetaan elämän tummemmista sävyistä, jopa tragedioista. Minulle koominen henkilö saattaa olla vaikka sellainen, joka tekee toistuvasti kaameita virheitä, muttei itse näe sitä. Oleellisinta on se, että hauskuus luodaan tekemällä tarkkoja ja mahdollisimman tosia havaintoja oikeasta elämästä, eikä esimerkiksi jäljittelemällä toista fiktiota. Komedia syntyy kuin sivutuotteena, jos tehdyt havainnot ovat mahdollisimman tarkkoja. Q-teatterissa tehdyissä Jani Volasen kome­dioissa käytetään käsikirjoitusvaiheessa paljon aikaa näytelmän tilanteiden metsästämiseen, jotta pohja on varmasti tarpeeksi ruokkiva.”

2. ”HBO:n satiirinen draamakomedia Succession on ollut itselleni viime aikoina suurimpia kulttuurielämyksiä. Sarja purkaa riipaisevasti vallan tematiikkaa, rakkauden kaipuuta ja perheen sisäistä hyväksynnän hakemista upporikkaassa ympäristössä. Parasta on hulvaton ­dialogi, ja se, miten kammottavalla tavalla hahmot puhuvat toisilleen. Succession on käsikirjoituksellisesti vahvinta, mitä olen nähnyt pitkään aikaan.”