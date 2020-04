Festivaalit

Tampereen teatterikesää ei järjestetä tänä vuonna koronavirustilanteen takia. Järjestäjät ilmoittivat asiasta keskiviikkona.

Festivaali järjestetään seuraavan kerran ensi vuonna 2.–8. elokuuta.

”Vaikka päätös festivaalin perumisesta on raskas, on se meidän tapauksessa ainoa vastuullinen ratkaisu. Vallitsevassa tilanteessa on ennen kaikkea ajateltava ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Päätöksellä voimme myös taata festivaalin jatkuvuuden tulevaisuudessa”, Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl sanoo tiedotteessa.

Teatterikesän siirtäminen myöhempään ajankohtaan ei ole mahdollista, sillä Suomen teatterit käynnistävät kautensa syksyllä.

Rosendahlin mukaan festivaalin pääohjelmiston kansainväliset esitykset tullaan näkemään ensi vuonna, mahdollisesti myös Ohjelmateltan esitykset. Sen sijaan kotimaista pääohjelmistoa festivaali ei pysty sellaisenaan siirtämään seuraavalle vuodelle.

Kunnianosoituksena valituille kotimaisille ryhmille festivaali on halunnut julkaista verkkosivuillaan tiedot esityksistä. Pääohjelmistoon oli valittu tänä vuonna seuraavat näytelmät: Arktiset leikit, Hitler ja Blondi, Kvaretto, Life as We Know It, Riistapolku, Sinä päivänä kun Luoja teki isän, Valehtelijan peruukki sekä Musta, mustempi, romani.

Festivaali pyrkii julkaisemaan vuoden 2021 festivaalin kansainvälisiä vierailuesityksiä vielä tämän vuoden puolella.