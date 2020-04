Kulttuuri | Elokuvat

Ilmastotutkijat kauhistuivat Michael Mooren tuottamasta dokumentista ja vaativat: Virheitä pursuava ”lahja öljy-yhtiöille” on poistettava nähtäviltä

Tutkijoiden mukaan Jeff Gibbsin ohjaama Planet of the Humans on täynnä virheellistä tietoa ja tekee karhunpalveluksen planeetalle.