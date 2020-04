Joukko Suomen eturivin musiikkiteatterinäyttelijöitä ja -muusikoita tekivät yhdessä mash up -videon, jolla he esittävät ”lohtulauluja”. Kuva: Kuvakaappaus videolta.

”Tämä oli täsmäase meitä vastaan”, sanoo teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen.

Helsinkiläisen tunnetun revyyteatterin Uuden iloisen teatterin (UIT) johtaja ei ole viime viikkoina oikein tiennyt, pitäisikö hänen itkeä vai nauraa. Molempia on tullut tehtyä.

Juuri kevät ja kesä ovat UIT:n sesonkiaikaa, ja sen jokavuotinen revyy on ollut vakiintunut kevätperinne jo yli neljäkymmentä vuotta. Koronavirusepidemian vuoksi tämän vuoden show Kupla vai Uitti on jouduttu siirtämään vuodella eteen päin.

Nyt tilanne on se, että vuonna 1978 perustettu Uusi iloinen teatteri taistelee olemassaolonsa puolesta. Siksi se toivoisi yhteiskunnalta edes pientä apua.

”Kyllähän koronalla on ollut meille kovin dramaattiset vaikutukset. Olemme teatteri, joka perustuu kokonaan lipunmyynnille. Kun lipunmyynnin osuus on normaalisti muilla ammattiteattereilla 20–40 prosenttia budjeteista, meillä se on kutakuinkin sata prosenttia”, Kärkkäinen sanoo.

”Minkäänlaista selkänojaa meillä ei ole olemassa muuta kuin vahva brändi, kova osaaminen sekä sitoutunut porukka ja yleisö.”

UIT:lla on kevätrevyynsä lisäksi kolme eri kesäteatteriesitystä neljällä eri paikkakunnalla, ja niiden kohtaloa odotellaan siihen asti, kunnes hallitus ilmoittaa loppukesän linjauksistaan.

”Jos käy niin, että kaikki peruuntuvat, niin liikevaihdosta jää sellaiset 2,2, miljoonaa saamatta. Meidän produktioiden siirtymisten myötä alalta häviää 150 työpaikkaa.”

UIT:n uusin revyy Kupla vai Uitti esitetään koronaviruspandemian vuoksi vasta ensi vuonna. Sen esiintyjiin kuuluvat muun muassa Sinikka Sokka, Risto Kaskilahti, Pihla Penttinen, Sami Hintsanen ja Anu Sinisalo. Kuva: JANNE MIKKILÄ

Tänä keväänä Helsingissä oli tarkoitus myös nauttia Queenin musiikista ennennäkemättömällä tavalla. Lontoon West Endissä suurta suosiota nauttinutta We Will Rock You -musikaalia oltiin tekemässä suomenkielisenä, ja ensi-illan piti olla 17. huhtikuuta Messukeskuksen jättimäisessä Amfi-teatterissa.

Maria Sidin ohjaama musikaali tullaan näillä näkymin esittämään koronatilanteen vuoksi vasta ensi keväänä huhti–toukokuun aikana.

Esitysten peruuntuminen viime metreillä on iso harmi tekijöille.

”Tämä on tosi raskas tilanne, koska olimme puolivälissä harjoituksia, kun päätös yli 500 hengen yleisötapahtumien peruuntumisesta tuli”, kertoo musikaalin tuottajiin kuuluva Johan Storgård.

Storgård kertoo valtion päätöksen olleen heidän pelastuksensa, koska se tarkoittaa, että he itse eivät ole peruuttaneet toimintaa. Siten tilanne vastaa force majeure -tilannetta, joka antaa Storgårdin mukaan tiettyä turvaa jatkoneuvottelujen suhteen.

”Olemme tehneet siitä asti hartiavoimin töitä. Hoitaneet ensin kaikkien sopimusten mukaisesti kuntoon ne osat, jotka sen osalta piti hoitaa eli että kaikki saivat tehdystä työstä korvauksen. Ilmoitimme myös kaikille osapuolille, että etsimme uusia aikoja esittää musikaalia ja tehdä se valmiiksi. Myös kaikki oikeudet siirtyivät eteenpäin.”

Storgårdin mukaan esitys haluttiin siirtää vuodella eteenpäin siksi, että kukaan ei tiedä, miten koronavirustilanne etenee ja vaikuttaa lähikuukausina. Parhaillaan musikaalille yritetään löytää tarkat esityspäivämäärät.

”Jos esityksen toteutuminen ei jostain syystä onnistuisi, niin sehän olisi täysi katastrofi. Siinä tilanteessa joutuisimme maksamaan kaikki lunastetut liput takaisin. Se koko investointi olisi täysi menetys”, Storgård sanoo.

Messukeskuksen Amfi-teatteriin mahtuu enimmillään 3 000 katsojaa. Storgård ei halua kertoa, millaiset tappiosummat olisivat, jos koko produktio jäisi tekemättä.

Teattereiden sulkeutuminen ja kesäteatteriesitysten peruuntuminen on luonnollisesti jättänyt työttömäksi ison joukon musiikkiteatterin ammattilaisia. Suomessa julkaistiin muutama päivä sitten uusi mash-up-kappale, musiikkivideo, jossa lukuisa joukko nimekkäitä kotimaisia musikaaliartisteja ja -muusikoita esittää useita ”lohtulauluja”.

Don’t stop believing, I believe, We’re all in this together ja Waving through a window -kappaleita laulavat muun muassa Saara Aalto, Anna Victoria Eriksson, Maria Ylipää, Jonas Saari ja Petrus Kähkönen.

Yksi Tuukka Raitalan tuottaman suomalaisvideon esiintyjistä on näyttelijä Lauri Mikkola.

”Meillä kaikilla on sama tilanne, että työt ovat lähteneet aika äkillisesti alta. Jotenkin sekin toi tähän juttuun ihan omanlaisensa arvon, että kaikki olemme samassa veneessä. Kun ei oikeastaan muita hommia ole, oli helppo sanoa kyllä. Hieno idea”, Mikkola sanoo.

Erilaisia uusia suurella joukolla tehtyjä musiikkivideoesityksiä putkahtelee nyt esiin Facebookissa ja Youtubessa tiuhaan tahtiin. Myös yhdysvalloissa musikaaliartistit yhdistivät sunnuntaina voimansa ja kokoontuivat viettämään virtuaalisesti tunnetun musikaalikäsikirjoittajan, sanoittajan ja säveltäjän Stephen Sondheimin 90-vuotispäivää. Take Me to the World -konsertti kesti lähes kaksi tuntia ja oli täynnä erilaisia ohjelmanumeroja, joissa nähtiin myös muun muassa näyttelijä Meryl Streep.

Lauri Mikkola tunnetaan Helsingin kaupunginteatterin Kinky Boots -musikaalista sekä Tampereen Työväen Teatterin Poikabändi-musikaalista. Sen lisäksi hän tekee laulukeikkoja eri bändien kanssa, joten myös ne työt ovat nyt koronaepidemian takia jäissä. Ensimmäiset viikot täysstopin jälkeen menivät Mikkolalta pienessä šokissa.

”Viimeiset kolme vuotta olen paahtanut menemään, enkä ole yhtään ehtinyt pysähtyä. Siksi kesti hetken ennen kuin tajusin, että oikeasti ei ole töitä tarjolla.”

Näyttelijä ja laulaja Lauri Mikkola (kesk.) laulaa uudella mash-up-videolla, jossa nähdään iso joukko musiikkiteatterin ammattilaisia. Mikkola aikoo omistautua nyt perheelleen: ”Seuraavat puoli vuotta olen todella tiiviisti tyttärieni kanssa. Se tuo minulle tosi paljon lohtua tämän kaiken keskellä.” Kuva: Kuvakaappaus videolta

Mikkola on mukana myös ensi kevääseen siirretyssä We Will Rock You -musikaalissa. Sitä ennen hänen on tarkoitus vetää päärooli syksyllä ensi-iltaan tulevassa TTT:n Kinky Boots -produktiossa.

Mikkola ei näe mitään syytä sille, miksi hän ei pystyisi esiintymään We Will Rock You -musikaalissa myös ensi keväänä.

”Kinky Bootsin kevään 2021 esityksistä en vielä tiedä, mutta luotan kovasti siihen, että kaikki teatterit puhaltavat yhteen hiileen ja tekevät töitä sen eteen, että saadaan aikataulut kaikille soviteltua juuri näiden produktion siirtymisten takia.”, Mikkola sanoo.

”Ettei sen takia menettäisi työmahdollisuuksia ja musikaaliteatteriesityksiä. Uskon ja toivon, että siihen ei ole mitään esteitä.”

Monet suomalaiset teatterit ovat perinteisesti aloittaneet syksynsä musikaalituotannolla, niin tänäkin vuonna. Esimerkiksi Helsingin kaupunginteatteri aikoo antaa tämän kauden suurtuotannolleen Pienelle merenneidolle lisäesityksiä vielä syksyllä.

Myös UIT:ssa pohditaan parhaillaan mahdollista toimintaa syksyksi ja talveksi sen varalle, jos pahin tapahtuu, ja kaikki tuotannot kesältä peruuntuvat.

Vaikka tilanne on vakava, Timo Kärkkäinen uskoo silti, ettei UIT:n taru lopu koronaviruskriisiin.

”Ei, kyllä UIT on niin vahva brändi, että sitä ei yksi korona nujerra. Ihan varmasti tavalla tai toisella ensi vuonna UIT järjestää näytökset. Me olemme myös tottuneet selviämään omillamme”, Kärkkäinen sanoo.

”Meillä on niin loistava yleisö ja heidän tukensa takana, että kyllä tästä selviämme. Ei tämän suon yli mennä niin, että heilahtaa, mutta varmasti mennään.”

On myös selvää, että jos We Will Rock You -musikaali jouduttaisiin peruuttamaan ensi keväältäkin, olisi se katastrofi myös Storgårdin johtamalle, kaupallisesti toimivalle AMFI Musicals oy:lle, joka musikaalin tuottaa.

We Will Rock You -musikaalin tähtiä ovat Jussu Pöyhönen (vas.), Lauri Mikkola, Laura Voutilainen, Mikael Saari, Saara Aalto, Jennie Storbacka ja Matti Leino. Kuva: Björn Fagerholm

”En halua ajatella sellaisia. Olen kehitysoptimisti ja luulen, että saamme musikaalin esitettyä. Meillä on hirveän hyvä ryhmä, hienoja artisteja. He sanoivat heti, että tietysti ovat mukana, jos pystyvät, kunhan vain uudet esitysajat selviävät”, Storgård sanoo.

Lauri Mikkolan lisäksi musikaalissa on mukana tukku Suomen eturivin musiikki- ja musikaalitaitajia, muun muassa Saara Aalto, Laura Voutilainen, Mikael Saari, Matti Leino ja Jennie Storbacka.