Kirjallisuus

Ruotsalainen kirjailija Maj Sjöwall on kuollut pitkäaikaiseen sairauteen, kertoo Dagens Nyheter. Hän oli 84-vuotias.

Sjöwall loi yhdessä miehensä Per Wahlöön kanssa rikoskomisario Martin Beckin hahmon, ja heitä pidetään nordic noir -tyylilajin luojina. Beck seikkaili pariskunnan kirjoittamassa kymmenosaisessa rikosromaanisarjassa vuosina 1965–75.

”He olivat pioneereja”, sanoo Sjöwallin ja Wahlöön teoksia julkaisevan Piratforlagetin kustannuspäällikkö Ann-Marie Skarp. ”He kuvasivat 1960-lukua, suurta poliittista vuosikymmentä, ja sen vaihtumista 70-luvuksi. Heillä oli taito rakentaa sen ympärille jännityskertomus ja saada mukaan poliittinen sanoma.”

Beck-kirjoja on käännetty 40 kielelle, ja niistä on tehty elokuvia sekä Ruotsissa että muualla. Yle on esittänyt Suomessa sekä elokuvia että Sjöwallista ja Wahlööstä kertovaa dokumenttia.

Maj Sjöwallin ja Per Wahlöön luomaa rikoskomisariota Martin Beckiä on nähty myös elokuvissa ja tv-sarjassa. Kuvassa Beckin näyttelijä Peter Haber (vas.) ja Gunvald Larssonin näyttelijä Mikael Persbrandt elokuvassa Beck: Kasvoton mies. Kuva: BENGT WANSELIUS

Per Wahlöö kuoli heinäkuussa 1975, jonka jälkeen Sjöwall työskenteli enimmäkseen kääntäjänä sekä kustantamon esilukijana. Hän kirjoitti lisäksi yhdessä Bjarne Nielsenin kanssa novellikokoelman Danskt intermezzo (1989) sekä Tomas Rossin kanssa rikosromaanin Nainen joka muistutti Greta Garboa (Kvinnan som liknade Greta Garbo, suom. Tarmo Haarala, 1990).

Maj Sjöwall oli syntynyt Tukholmassa 25. syyskuuta 1935. Viimeiset vuotensa hän vietti Venin saarella, jossa hänen tyttärensä asuu.