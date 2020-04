Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Pari viime kuukautta ovat muuttaneet käsityksemme keikoista – ja ylipäänsä musiikin nauttimisesta.

Ei ole toki mitään uutta, että konsertteja esitetään myös televisiossa ja nettilähetyksinä tai että ihmiset kerääntyvät televisioiden äärelle katsomaan tv-ohjelmaa varten tehtyjä musiikkiesityksiä.

Esimerkiksi SuomiLove ja Vain elämää ovat opettaneet suomalaiset tähän tapaan. Musiikkiohjelmia on nykyisin niin paljon, että niille on oma kategoriansa televisioalan Kultainen Venla -gaalassa.

Tästä huolimatta kukaan tuskin olisi osannut vuoden alussa aavistaa, miten läpikotaisin erilaista on yrittää ottaa ilo irti musiikista, kun konserttiin ei voi mennä paikan päälle.

Korvaavat vaihtoehdot ovat olleet parhaimmillaan erinomaisia. Ylen Olohuone -ohjelmasarjassa on nähty useita koskettavia keikkoja Paula Vesalan kaltaisilta artisteilta.

Viime viikkoina sosiaalisen median kuplassani on ihasteltu muun muassa Mikko Joensuun ja Samuli Putron Facebook-live-keikkaa.

Muusikot ovat osoittaneet kykynsä tehdä ihan jotain uutta tässä ajassa. Olipa kyse sitten Lady Gagan järjestämän hyväntekeväisyyskonsertin tapaisista massiivista tempauksista tai Jukka Nousiaisen kaltaisen indie-artistin omantapaisesta Facebook-live-keikasta, livemusiikki ei ole kadonnut korona-aikana. Se on tärkeä tunne.

Noloa tai ei, itselleni yksi parhaiten mieleen jääneistä kokemuksista on Backstreet Boys -yhtyeen jäsenten etänä esittämä I Want It That Way -tulkinta. Täydellistä hömppää.

Olettaa sopii, että eilen vappu­aattona JVG on villinnyt monituhatpäistä etäyleisöä ainutlaatuisella virtuaalikeikalla. Tätä kirjoittaessa keikka ei ole vielä alkanut, mutta aion ”olla paikalla” torstai-iltana.

Silti paraskaan etäkonsertti ei ole sama asia kuin oikea keikka.

Huomaan kaipaavani ihmisten ilmoille intiimille klubikeikalle tai massiiviseen jättikonserttiin koko ajan enemmän. Tunne voimistuu, kun tältä kesältä peruttu festarikausi lähestyy.

Kaikkia muusikoita etäkeikkailu ei innosta. ”Samalla kun monet artistit tekevät minikonsertteja kotoaan, ajattelin tehdä teille kaikille palveluksen ja olla tekemättä niin”, kuivasta huumoristaan tunnettu brittimuusikko James Blunt kirjoitti Twitterissä maaliskuussa.

Olen 2010-luvun aikana ravannut festareilla sen verran paljon, että jotkut viime kerroista ovat alkaneet tuntua lähes pakkopullalta. Vuoden tauko tuo siis ehkä kaipaamani herätyksen. Kun keikalle jossain vaiheessa pääsee pitkästä aikaa, siitä taatusti osaa nauttia aivan uudella tavalla.