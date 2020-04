Björn Ulvaeus listattiin viime vuonna Ruotsin rikkaimpien ihmisten listalla sijalle 163. Vaikka Abba myikin urallaan yli 400 miljoonaa levyä, Ulvaeus itse on tienannut paljon enemmän yhtyeen hajoamisen jälkeen säveltämällään musiikilla. Hän on ollut tekemässä muun muassa menestyksekkäitä musikaaleja. Kuva vuodelta 2014. Kuva: Magnus Laupa

”Kyllä, olin alkoholisti, tai: olen raitis alkoholisti”, sanoo Abba-yhtyeestä tunnettu Björn Ulvaeus Dagens Nyheterin haastattelussa.

Abba-yhtyeen jäsenet ovat aina olleet tarkkoja yksityisyydestään, mutta torstaiaamuna julkaistussa haastattelussa pian 75 vuotta täyttävä Ulvaeus on päättänyt kertoa ”kaiken”.

Yksi niistä asioista, joista hän on vuosikymmenten jälkeen valmis puhumaan, on alkoholismi.

Juominen alkoi riistäytyä käsistä Abba-vuosina. ”Ala on niin salliva; siksi monelle artistille ja muusikolle tulee ongelmia sen kanssa.”

Ulvaeus lopetti alkoholinkäytön kokonaan kaksitoista tai kolmetoista vuotta sitten.

”Olin juonut tarpeeksi. Se vaikutti elämääni liikaa.”

”Se oli valinta. Tätä en ole kertonut kenellekään, mutta valinnan tehdessäni luulin, että siitä eteenpäin elämäni tulisi olemaan harmaata ja ikävää. Ajattelin, että se olisi silti parempi kuin jatkaa entiseen malliin.”

Lopettaminen ei ollut Ulvaeukselle helppoa, mutta nyt hän kutsuu sitä ”elämänsä parhaaksi päätökseksi”.

Ulvaeus puhuu myös huonosta itsetunnostaan, jota hän käsittelee psykoterapeutin avulla viikoittain. Hän kertoo valvovansa öitä itseinhon kourissa.

Vähäinen usko omiin kykyihin on Ulvaeuksen mukaan peräisin lapsuudenkodista, jota varjostivat isän juominen, köyhyys ja vanhempien tulehtunut avioliitto.

”Se ei ollut onnellinen avioliitto. Isäni, samoin kuin hänen veljensä ja kaikki sukulaisensa, joi liikaa. Kuulin isän ja äidin riitelevän paljon.”

Poispääsy kodin ahdistavien seinien sisältä tuli musiikin kautta. 1960-luvun alussa Ulvaeus kuului Hootenanny Singersiin, josta tuli 1960-luvun suosituimpia yhtyeitä Ruotsissa.

Ulvaeus tutustui Abban toiseen B:hen, Benny Anderssoniin, vuonna 1966. Pian sen jälkeen kuvioihin astuivat myös Agnetha Fältskog ja Anderssonin tyttöystävä Anni-Frid ”Frida” Lyngstad.

Nelikko esiintyi yhdessä jo vuonna 1970 nimellä Festfolk, ja parin vuoden päästä julkaistiin yhtyeen ensimmäinen single Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Nimi Abba otettiin käyttöön 1974, jolloin yhtye myös pääsi Ruotsin edustajaksi Euroviisuihin kappaleella Waterloo.

Ulvaeus kertoo rakastuneensa Fältskogiin ensisilmäyksellä.

”En tiedä rakastuiko hän, mutta minä kyllä rakastuin. Siitä ei ollut epäilystäkään.”

Pariskunta meni naimisiin 1971. Esikoinen Linda syntyi 1973 ja toinen lapsi Christian neljä vuotta myöhemmin.

Kiertue-elämä oli perhe-elämän kannalta raskasta. Ulvaeus ja Fältskog erosivat 1979, samoin kuin Andersson ja Lyngstad hieman myöhemmin. Ulvaeuksen mukaan ero oli yhteinen päätös.

”Kumpikaan meistä ei ollut erityisen pahoillaan. Se oli toki epäonnistuminen, ja sellaisestahan tulee surulliseksi, mutta olimme yhtä mieltä siitä, että meidän oli paras lähteä omille teillemme. Olimme kasvaneet erillemme, kuten usein tapahtuu kun menee nuorena naimisiin.”

Abba kuitenkin jatkoi erojen jälkeen vielä kolmen ja puolen vuoden ajan ja teki sellaisia hittejä kuin The Winner Takes It All ja Super Trouper.

Vuonna 2000 Abballe tarjottiin miljardin dollarin palkkiota paluukiertueesta, johon olisi kuulunut yhteensä 250 konserttia sadassa kaupungissa. Ulvaeus, Andersson, Fältskog ja Lyngstad kuitenkin kieltäytyivät yksimielisesti.

”Olisi kiusallista palata ja antaa ihmisten nähdä, ettei se ole niin hyvää kuin he ovat olettaneet. Mutta se, että palaa todella pitkältä tauolta vanhempana kopiona jostain, joka oli paljon eläväisempää ja energisempää – sitäkin minä pelkäsin”, Ulvaeus kertoo DN:lle.

Julkisuudessa on useaan otteeseen spekuloitu Abban entisten jäsenten olevan tavalla tai toisella riidoissa keskenään. Ulvaeus kuitenkin kiistää huhut ja kertoo heidän tapaavan toisiaan säännöllisesti.

”Meillä on toisiimme hyvin erityiset siteet ”, hän sanoo. ”Tapasimme viimeksi muutama kuukausi sitten ja sanoimme silloin toisillemme, että: ’Meillähän on jotain hyvin erityistä siinä, että me neljä voimme luottaa toisiimme sataprosenttisesti’. Se on jotain todella hienoa.”