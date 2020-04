Francis Bacon: Kaksoistutkielma George Dyerin muotokuvaa varten, 1968, öljy kankaalle. Sara Hil­dénin taidemuseon kokoelmat.

Mikä tahansa Francis Baconin teos on taidemuseolle hyvä asia, mutta erinomainen Baconin teos on suoranainen aarre. Sara Hildénin taidemuseo voi ylpeillä tällaisella aarteella.

Francis Bacon näyttelynsä avajaisissa Pariisissa vuonna 1984. Kuva: Ulf Andersen / Getty Images

Irlannissa syntynyt Bacon (1909–1992) on yksi 1900-luvun merkittävimmistä taidemaalareista, jonka nuoruutta leimasivat ensimmäisen maailmansodan kauhut ja kotimaan poliittinen epävakaus. Maalauksissaan hän muutti kuviksi käsityksensä elämän raakuudesta ja ihmisen osan lohduttomuudesta.

Bacon kuvaa usein kidutettuja ja ruhjoutuneita ihmishahmoja vangittuina häkkeihin ja klaus­tro­fobisiin huoneisiin. Vääristyneet kasvot rinnastuvat taustan tasaisiin, kammottavan tyhjiin väripintoihin. Latautunutta tunnelmaa leimaa väkivallan läsnäolo, eikä ulospääsyä ole.

Kaikki nämä tunnusmerkit löytyvät myös Hildénin kokoelmaan kuuluvasta maalauksesta Kaksoistutkielma George Dyerin muotokuvaa varten.

Teos esittää kaksi puolta Baconin rakastajasta, pikkurikollisena itsensä elättäneestä George Dyerista, josta Bacon löysi odottamattoman muusan. Teos on yksi lukuisista Dyerin muotokuvista, joita Bacon maalasi 1960-luvulla ja vielä senkin jälkeen, kun pahasti alkoholisoitunut Dyer teki itsemurhan vuonna 1971.

Kaksoistutkielma kuvaa Dyerin toisaalta siistiin pukuun ­puettuna, toisaalta alasti naulattuna seinään kuin perhonen. Masennuksesta ja syvästä epävarmuudesta kärsinyt Dyer näyttäytyy surullisena hahmona, joka sai Baconin kautta janoamansa sosiaalisen statuksen samalla kun hänen rikkinäisyytensä tuli muotokuvissa kaiken maailman nähtäville.

Lattialle sijoitettu tuhkakuppi toimii ketjupolttajana tunnetun Dyerin tunnuksena. Sammuneet tupakat voi nähdä elämän katoavaisuuden symbolina kuin kynttilät hollantilaisissa asetelmamaalauksissa.

Sara Hildén hankki maalauksen Lontoon Marlborough Gallerysta lokakuussa 1968. Alun perin tarkoituksena oli ostaa Baconin varhaisempi maalaus Van Gogh Going to Work (1957), mutta se oli jo myyty. Tätä voi pitää onnenpotkuna, sillä tilalle tarjottu Kaksoistutkielma on huomattavasti edustavampi näyte Baconin tuotannosta.

Nykyisin maalaus on museonjohtaja Päivi Loimaalan mukaan Hildénin kokoelmien eniten matkustanut teos. Ensi vuonna se matkaa takaisin Lontooseen Royal Academyssa järjestettävään Bacon -näyttelyyn.

Kuvan takana -sarja esittelee kiinnostavia teoksia suomalaisista kokoelmista.