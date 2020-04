Tämän vuoden todennäköisesti näyttävin vapputervehdys tulee Kainuun pohjoisosasta Suomussalmelta. Sen lähettää Suomen kenties tunnetuin ulkoilmainstallaatio, Käpylän pellolla nököttävä Hiljainen kansa, joka on juuri valjastettu sadoilla ilmapalloilla.

Hiljainen kansa on tanssitaiteilija Reijo Kelan (s. 1952) tilataideteos, joka muodostuu noin tuhannesta turvepäisestä hahmosta, ja se on seissyt samalla paikallaan jo vuodesta 1994.

Satojen vappupallojen kiinnittäminen ei ihan pieni urakka ollutkaan, sillä sää Suomussalmella on ollut kinkkinen. Tuuli on ollut navakkaa, ja lunta pellolla on yhä lähes metri. Pallojentäyttö- ja kiinnitysurakka alkoi varhain vappuaattoaamuna ja kesti noin seitsemän tuntia.

Suomussalmen Hiljainen kansa -teoksen vappuversiota tehtiin kymmenen hengen työryhmän kanssa. Työ alkoi varhain vappuaattoaamuna. Kuva: Nakke Rannikko

Torstaina kahdeltatoista päivällä urakka oli lähes valmis. Silloin vielä 50 ilmapalloa oli täyttämättä ja kiinnittämättä.

Kela vastaa puhelimeen yllättävän pirteän kuuloisena ja nauravaisena.

”Täällä oli aamulla pakkasta, joten sehän oli pelastus, koska hanki kestää. Sen takia aloitettiin viiden maissa, koska hanki kantaa silloin. Jos upottaisi, niin olisimme olleet kusessa”, Kela sanoo suoraan.

”Mutta kyllä kainuulainen selviää.”

Reijo Kela on haaveillut vapputervehdyksestä jo kauan, ja nyt sille oli oikea aika. Kuva: Nakke Rannikko

Ilmapallon sai kaikkiaan noin viisisataa Hiljaisen kansan jäsentä. Etukäteen Kela murehti sitä, miten he saavat pallot pysymään ilmassa. Edellisenä päivänä testikiinnityksissä vajaan kymmenen hengen työryhmä huomasi, että ilmapallon naru ei saa olla liian pitkä. Jos tuulee kovaa, käy helposti niin, että pallot valahtavat lumen pintaan siitä huolimatta, että ne on täytetty heliumilla.

Siksi työryhmä joutui keksimään yllättävään ongelmaan ratkaisun.

”Kaikkiin piti laittaa kepit. Se oli eilisen ja viime yön urakka tehdä viisisataa keppiä ilmapalloille.”

Talkooväellä riitti tekemistä, kun 500:aa palloa yritettiin pitää aisoissa. Kuva: Nakke Rannikko

Kela kertoo vuosien saatossa tehneensä erilaisia esityksiä Hiljaisen kansansa seassa aina silloin tällöin.

Vapputervehdyksen tekeminen on itse asiassa muhinut Kelan mielessä jo pidempään. Alkuperäiseen ideaan vapputervehdyksestä olisi kuulunut erilaisia poliittisia iskulauseita ja banderolleja.

”Minulla on ollut sellainen haave aikoinaan, kun vappujuhlat ja vappumarssit alkoivat loppua, että olisi hauska järjestää tällainen tapahtuma, mutta se ei ole saanut täällä paikkakunnalla kauhean voimakasta vastakaikua”, Kela kertoo.

Mutta nyt tälle idealle tuli pakottava tarve. Ja silloin kun sellainen Kelaan iskee, taiteilijan on toimittava.

”Nyt kun on erilaista kokoontumiskieltoa, se avasi mahdollisuuden. Hiljainen kansa haluaa lähettää maailmalle vapputervehdyksen, että täällä me nyt on joukossa seisottu, eikä se ketään haittaa”, Kela selittää.

”Ei siinä sen kummempaa.”

Kela kertoo, että hän aikoo tehdä Hiljaisen kansan vapputervehdyksen työstämisestä myös lyhytelokuvan.

Pallot piti kiinnittää ensin keppeihin. Kuva: Nakke Rannikko

Reijo Kela tunnetaan monista näyttävistä ja tavanomaisesta poikkeavista tanssiteoksistaan ja performansseistaan. Viimeksi Kelasta kuultiin aiemmin keväällä, kun hän yllätti lämmittämällä uudestaan lähes 40 vuotta vanhan teoksensa Taulumannekiinin. Se esitettiin helmikuussa Helsingissä.

Tämän viikon maanantaina synnyinpaikkakunnalleen Suomussalmelle matkustaneen Kelan elämää korona-aika ei ole liiemmin sekoittanut.

”Minähän saan vielä liikkua, kun en ole 70”, hän letkauttaa.

Muutamia työkeikkoja häneltä on kuitenkin poikkeusajan vuoksi peruuntunut.

”Mutta eläkeläiselle se ei ole niin iso taloudellinen kolaus. Voi olla, että Taulumannekiinin myötä kehooni ja mieleeni ilmestyi vähän energiaa ja se ehkä pakotti tämän tehtävän suorittamiseen.”