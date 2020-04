Kasper Strömman on tunnettu suomalainen graafikko. Kuva: Mikko Kelloniemi/Parad Media

Suomen tunnetuimpiin graafikoihin lukeutuva Kasper Strömman onnistui tällä viikolla hermostuttamaan Lidl-kauppaketjun. Syynä on hänen suunnittelemansa humoristinen bagel-logopaitansa, jonka sinikeltapunainen väritys tuo mieleen Lidlin logon.

Strömmanin logossa on bagel, jonka yli on vedetty punainen viiva. Kuva muistuttaa kieltomerkkiä sen merkiksi, että Lidlin paistopisteestä ei saa enää tuoreita bageleita.

”Olen leikkimielisesti kaivannut Lidlin bageleita takaisin jo pidemmän aikaa. Se on ollut toistuva huumorin aihe Instagramissani viimeisen kahden vuoden aikana”, Strömman kertoo.

Hän sanoo saaneensa innoituksen bagel-paidan tekemiseen Lidlin lenkkarihysteriasta.

Lidlin logolla ja väreillä varustetut halvat lenkkikengät tulivat Suomessa myyntiin viime viikolla. Ihmiset jonottivat lenkkareita ja ne myytiin nopeasti loppuun.

”Ajattelin, että nythän minä teen tällaisen huumoriversion juuri meille, jotka haluamme bageleita takaisin.”

Strömman julkaisi kuvan paidasta sekä Instagramissa että omassa nettikaupassaan, josta sitä on voinut ostaa.

Keskiviikkona Strömmaniin oltiin Suomen Lidlistä yhteydessä ja pyydettiin vetämään paita pois myynnistä.

”Sinänsä hirveän mukava ihminen soitti Lidlistä ja pyyteli anteeksi ja sanoi, että Saksassa ei ole tykätty tästä. Koska kyseessä on kansainvälinen yritys, he eivät katso asiaa hyvällä ja tämän voi tulkita niin, että minä tienaan rahaa heidän logollaan”, Strömman kertoo.

Strömman sanoo olleensa todella tarkka siinä, että hän ei käytä samaa fonttia eikä samaa logoa.

”Totta kai siinä on samat värit, koska se on parodiaa. Graafikkona tiedän, että parodia on sallittua.”

Strömman muistuttaa, että perusvärejä ei voi suojata.

”Kaikki serpentiinipakkauksetkin pitäisi tuhota, koska niissä on samat värit kuin Lidlissä”, hän sanoo.

”Seuraamme logomme käyttöä tarkasti, koska se on brändimme ytimessä ja kaikki tuntevat sen. On ilahduttavaa, että ihmiset puhuvat meistä ja antavat logomme näkyä arjessaan ja somepostauksissaan. Kasper Strömmanin vuosien varrella tekemät Lidl-parodiat ovat tästä hieno esimerkki ja olemme seuranneet niitä hymyssä suin”, Suomen Lidlin viestintäpäällikkö Pilvi-Sisko Riikonen sanoo Helsingin Sanomille välitetyssä sähköpostiviestissä.

Lidlistä viestitetään, että heidän logonsa käyttämisen suhteen raja kulkee tuotteen myymisessä.

”Lidlin logon käyttäminen edes muokattuna ei ole ok, kun sen avulla myydään tuotetta ja mahdollisesti saadaan taloudellista hyötyä. Yrityksen aineettoman omaisuuden, kuten sen tavaramerkin, suojaaminen on kaikkien yritysten toiminnassa tärkeää”, Riikonen sanoo.

”Tästä syystä olemme pyytäneet Kasper Strömmania poistamaan BAGL-logolla varustetut tuotteet myynnistä. Halusimme keskustella asiasta Strömmanin kanssa rakentavasti ja näin olemme tehneetkin. Mihinkään oikeustoimiin emme ole ryhtyneet, koska uskomme, että voimme selvittää asian keskustelemalla.”

Strömman on tullut tunnetuksi juuri humoristisista sarjakuvistaan ja blogistaan.

Strömmanin mukaan Lidlin markkinoinnista yhteyttä ottanut henkilö sanoi, että hänellä on maanantaihin asti aikaa ottaa paita pois myynnistä, muuten asiaa ryhdytään käsittelemään oikeusteitse.

”Ajattelin, että totta kai joudun ottamaan sen pois, koska en voi mitään saksalaiselle lakiarmeijalle, vaikka olen omasta mielestäni oikeassa. Ja niitä paitoja on myyty tasan kaksi kappaletta”, Strömman sanoo.

”Eihän minun olisi mitään järkeä ruveta oikeusteitse taistelemaan, koska tämä on alusta asti ollut vain hauska asia, ja kyllä ne tietävät sen siellä Suomen Lidlissäkin.”

Strömman kertoo, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hänelle tapahtuu vastaavaa.

”Siinä mielessä tämä on kyllä viihdyttävää. En tiedä, onko se kauhean tyylikästä, koska en tiedä, olisiko kukaan välittänyt siitä, jos en olisi saanut tuota puhelua. Se olisi mennyt ohi vain olankohautuksella.”