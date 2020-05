Ensimmäinen Syksyn sävel -kilpailu nosti vuonna 1968 pinnalle monta nuorta laulajaa. Kilpailun voittajasta Kristianista tuli tähti, mutta myös Arto Vilkko nousi julkisuuteen tv-ohjelman myötä.

Kaikki kävi hiukan vahingossa. Vilkko oli lukiota käynyt Beatles-fani, joka oli aikaisemmin laulanut lähinnä kotonaan.

”Olin tehnyt muutaman keikan ja sen jälkeen menin suoraan telkkariin. Jännitys oli kova, mutta lähetys oli onneksi playback. Tulin kilpailussa kolmanneksi ja olin sen jälkeen viisi kertaa televisiossa lyhyen ajan sisään”, Vilkko kertoo.

Uusia laulajia ei yleensä tulla hakemaan kotoa, mutta Vilkko oli poikkeus. Hän teki kotona nauhoituksia, jotka veljen luokkatoveri Henry Haapalainen vei levy-yhtiöön. Sieltä tuli kutsu koelauluun ja ehdotus Syksyn säveleen osallistumisesta.

Tv-suosion myötä Vilkko alkoi levyttää ja keikkailla. Ura iskelmätähtenä jäi kuitenkin lyhyeksi.

Hän joutui kiertämään keikkapaikoilla yksin, eivätkä säestämään palkatut paikalliset bändit tunteneet hänen laulujaan. Keikkakesä 1969 katkesi kesken.

”Ohjelmatoimisto jätti maksamatta keikkani. Minulla oli kesäkuussa 15 keikkaa, joista en saanut rahoja silloin enkä myöhemminkään. Mutta nämähän ovat tuttuja kokemuksia varmaan kaikille muusikoille.”

Rahasotkujen jälkeen laulu-ura oli helppo jättää. Vilkko lähti opiskelemaan ja työskenteli kesäisin Yleisradiossa musiikkitoimittajana.

Toimituksessa hän esittäytyi 21-vuotiaana entisenä iskelmälaulajana. Keikkailu jatkui, mutta bändien jäsenenä ja rauhallisempaan tahtiin.

Vilkko viihtyi Ylen aikaisen toimittajana parikymmentä vuotta, kunnes hän siirtyi Radio Novan ensimmäiseksi musiikkipäälliköksi.

Työura johti myös väitöskirjaan radion soittolistoista. Sen myötä Vilkko ymmärsi, mistä oma elämänmittainen kiinnostus musiikkia kohtaan johtui.

”Musiikilla on valtavan iso rooli ihmisten elämässä. Ihmettelin aikaisemmin, miksi pitää huutaa ja kinata, kun puhutaan musiikista. Mutta kun puhut musiikista, puhut tunteista. Kun puhutaan mielimusiikistasi, puhutaan tunteistasi, ja ne ovat sinulle tärkeä asia.”

Tunteita on herättänyt myös Vilkon tutkimusaihe. Hän vertaa radioiden soittolistoja puihin, jotka varjostavat muuta musiikkia ja estävät sen esilletulon. Ne eivät kuitenkaan tapa sitä, ja monet artistit pärjäävät ilman soittolistojen tukea.

”Ihmiset antavat kaupallisille asemille vallan olla olemassa, kun niitä kuunnellaan. Mediavaltaa on niillä radioasemilla, jotka hallitsevat soittolistan biisit eli symbolit, jotka ihmiset hyväksyvät. Maailma pyörii symbolien ympärillä, ja symbolinen valta on mahdollista vain ihmisten hyväksynnän ansiosta”, Vilkko sanoo.

”Ei soittolistaa voi puolustaa, mutta se on välttämätön radion kilpailutilanteessa. Pitää tehdä päätöksiä, valita kohderyhmä ja miellyttää sitä. Jos ei ole yleisöä, ei ole valtaa. Soittolistahan on olemassa sitä varten, että radioasema tulisi taloudellisesti toimeen.”

Musiikkiuraansa Vilkko vertaa pakkoliikkeisiin. Tarve laulaa ja soittaa on jatkunut läpi elämän. Viimeiset viisitoista vuotta hän on tehnyt musiikkia erityisesti Kari Kuivalaisen kanssa.

Yhtyeistä aktiivisin on viime vuosina ollut The Scaffolds, jonka juuret juontavat 1960-luvun alkuun. Rautalanka-ajan suosikkibändissä ovat alkuperäisjäseninä mukana Bergholmin veljekset Kicke ja Harry. Vilkko ja Kuivalainen täydentävät kokoonpanon.

1960-luvun musiikin tapahtumia järjestävän Back To The Sixties -yhdistyksen puheenjohtajana Vilkko vaalii ja edistää aikakauden bändiperinnettä.

”Kaikenikäiset ihmiset tykkäävät 1960-luvun popista. Se on selkeää, melodista ja helppoa. Toivon, että voisimme edistää koko sukupolven yhteisöllisyyttä.”

Vilkko on tehnyt 1960-luvun poppia tunnetuksi myös tietämättään. Muutama vuosi sitten hän ihmetteli, miksi hänen aikuiset lapsensa tuntevat Beatlesin tuotannon niin hyvin.

”He sanoivat, että he kuuntelivat joka ilta nukkumaan mentyään, kun lauloin sitä. En tajunnut että he kuulevat, kun olin pannut oven kiinni ja ajatellut, etteivät lapset häiriinny. He olivat nukahtaneet siihen, kun faija laulaa Beatlesia.”