Soundtrack kuulostaa lainasanana uudelta, mutta elokuvien ja musiikin kytkös ulottuu kauas. Näin sanoo Juha Seitajärvi, joka on toimittanut yhdeksänosaisen cd-sarjan suomaisesta elokuvamusiikista.

”Suomalaisen elokuvamusiikin historia liittyy saumattomasti äänilevyteollisuuden ja iskelmien syntyyn. Se alkoi heti äänielokuvan syntymisen myötä”, Juha Seitajärvi sanoo.

Georg Malmstén löi läpi levymarkkinoilla 1920-luvun lopussa. Hänet pestattiin elokuvaan Sano se suomeksi (1931), jota aikalaiset mainostivat ensimmäisenä kotimaisena 100-prosenttisena äänielokuvarevyynä.

Siihen Malmstén teki myös Suomen ensimmäisen elokuvaiskelmän Tui tui Tuulikki. Juuri siitä kappaleesta alkaa myös Seitajärven toimittama cd-sarja Suomalainen elokuvamusiikki. Varhaiset kappaleet julkaistiin savikiekkoina, joita Artie Music -levy-yhtiö on etsinyt kivien ja kantojen alta.

”Vanhoja äänilevyjä on julkaistu uudelleen vähemmän kuin elokuvia dvd:llä. Savikiekoista vain 40 prosenttia on yleisön ulottuvilla. Ei niitä ole Spotifyssa eikä missään. Kun kymmenosainen levysarja valmistuu, siinä on 300 kappaletta, joita ei kuule muualta”, Seitajärvi sanoo.

Myös musiikin entisöinti on teettänyt työtä. Usein on pitänyt etsiä parhaiten soiva yksilö savikiekoista. Sarjan yhdeksäs osa, Suomi-Filmin satavuotistupla ilmestyy syksyllä.

”30 vuotta elokuvien ja äänilevyjen kanssa käsi kädessä kulki ihmeen tiiviisti myös nuottien painaminen. Ajatus levysarjasta syntyi, kun luetteloin nuotteja Kavissa ja isännöin elokuva­musiikki-iltoja. Aiemmin suosittujen nuottien julkaiseminen alkoi jäädä 60-luvulla.”

Seitajärvi ihmettelee, ettei yhdestäkään menestyksekkään Käpy selän alla -elokuvan (1966) kappaleesta painettu nuotteja. Spede-komedian Noin 7 veljestä (1968) hitistä Seitsemän kertaa seitsemän nuotit sen sijaan vielä julkaistiin.

Kappaleiden valitseminen ja tausta-artikkelien kirjoittaminen levysarjaan on Seitajärven harrastus. Hänen työpaikkansa on Kavi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Kun Seitajärvi aloitti siellä 20 vuotta sitten, laitoksen nimi oli vielä Suomen elokuva-arkisto.

Seitajärvi tuli taloon tekemään Kansallisfilmografiaa, 12-osaista tyylikästä kirjasarjaa, joka kävi läpi suomalaiset elokuvat yksi kerrallaan. Nykyisin Seitajärvi jatkaa Kari Uusitalon ja Sakari Toiviaisen työtä, joka on siirtynyt internetiin Elonet-sivustolle.

Verkon etuja on, että siellä voi myös näyttää elokuvia. Elonetissä on jo paljon kotimaisia, joita on koottu teemasarjoiksi. Elonetissä voi myös täydentää ja korjata tietoja. Seitajärvi on kerännyt tietoja viimeiset kymmenen vuotta.

Kadonneiden käsikirjoitusten jäljittäminen ja kuvauspaikkojen tunnistaminen muistuttaa usein salapoliisityötä. Tulokset eivät jää aina vain elokuva-alan sisälle.

”Kun olen käynyt läpi kuvauspaikkoja vuodesta 1907 alkaen, on tullut valtavasti tietoa muun muassa Helsingin kadonneista puutaloalueista. Elokuva on usein valokuvaakin parempi muistin jatke”, Seitajärvi huomauttaa.

”Käsikirjoitukset ovat erillisiä teoksia. Kaikki niissä suunniteltu ei toteudu. Ne voivat kertoa vaikka millainen nero Spede oli.”

Speden käsikirjoitus Viu-hah hah-taja -elokuvaan (1974) onkin löytynyt äskettäin. Samoin Teuvo Tulion Nuorena nukkuneen (1937) käsikirjoitus, mikä ilahduttaa Seitajärveä erityisesti.

Avaramieliset vanhemmat antoivat hänen katsoa Tulion hurjia melodraamoja jo 1970-luvulla, alle kymmenvuotiaana. Ne sytyttivät Seitavuoren intohimon kotimaiseen elokuvaan.

”En saanut Tulion elokuvista painajaisia, mutta ne kiehtoivat ja jäivät kummittelemaan mieleen pitkäksi aikaa.”

Seitajärvi opiskeli elokuvateoriaa Turun yliopistossa, mutta myös musiikkia. Hän tutki Tulion elokuvien musiikkia ja äänimaailmaa ja pääsi haastattelemaan klassisen musiikin säveltäjää Tauno Marttista, joka sävelsi useisiin Tulion elokuviin.

”Aikoinaan elokuvaa ei arvostettu ja jouduin houkuttelemaan Marttista haastateltavaksi. Sittemmin on tullut muitakin suosikkeja, Valentin Vaala, Aki Kaurismäki, mutta kyllä Tulio taitaa olla yhä tärkein.”