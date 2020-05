Kamera seuraa, kuinka partasuu häärii hitsausmaski päässään moottoripyörän rungon ympärillä. Samaan aikaan rauhallinen miesääni kertoo: ”Tämä on taidetta, siinä missä joku veistoksen tekeminen tai mikä tahansa muu, mikä liittyy luomiseen. Elän ja hengitän moottoripyöriä.”

Kuin tv-mainoksista tuttu juhlamokkahetki, vain kupillinen kuumaa kahvia puuttuu. Mutta ilmassa voi kyllä kuvitella leijuvan moottoriöljyn tuoksun.

Tosi-tv-sarjassa Garage Kings Suomi (2020) seurataan auto- ja prätkärakentajia, jotka kasaavat kustomoituja ajopelejä omissa talleissaan. Sama asetelma on nähty aiemminkin: kaveriporukka tai sellaista muistuttava työyhteisö ahertaa yhteisen päämäärän eteen.

Henkilökavalkadin perusteella rassausrealityt ovat miesten maailmoja. Hommia paiskitaan äijissä, ja korostetun karski läppä lentää. Varmuuden vuoksi raskaan rockin säestämänä, sillä sehän se on äijien musiikkia.

Vaikka sarjoissa kuvataan ennen kaikkea auto- ja prätkäharrastajien elämäntapaa, on perheet ja puolisot rajattu pois. Siksi Garage Kings Suomen avausjakso vähän yllättää: yhdellä pajalla hommia lopetellaan vähän kiusaantuneena, kun perhevelvollisuudet kutsuvat.

Samalla tullaan toki vahvistaneeksi sarjojen perusasetelmaa, jossa kaiken keskipiste on oman pajan porukka, ja sitten on se muu elämä jossain kuplan ulkopuolella. Kuten Garage Kings Suomen eräs päähenkilö puoliksi vitsillä toteaa: vielä hoidetaan yksi homma ja sitten lähdetään kotiin leikkimään iskää.

Moottoriajoneuvoihin on niiden ensipäivistä asti liitetty mielikuva vapaudesta, ja sitä on varioitu lukemattomat kerrat varsinkin populaarikulttuurin puolella. Moottori hyristen saavutettu vapaus on useimmiten maskuliinista sorttia, ajatellaan sitten Easy Rideria, automainoksia tai tosi-tv-sarjoja.

Autotalli on näille miehille velvollisuuksista vapaa vyöhyke. Se on isojen miesten leikkikenttä ja vapauden tyyssija, jossa taiteilijasielut voivat toteuttaa it­seään. Kyse on myös käsityöläisyydestä ja kauneuden palvonnasta. Kamera kuvaa läheltä, kun metallia työstetään ja moottoria puretaan atomeiksi. Katsoja ymmärtää, että rassaajahan se on lopulta koneen herra.

Kustomoija kulkee omia polkujaan, ja tosi-tv:ssä matka tehdään aina kelloa vastaan. Kiire on haaste, joka päihitetään lihasvoimin. Sen avulla rakennetaan tietysti tv-ohjelmaan tarvittava koukku, nautintoon päättyvä odotus.

Rassaaminen on pitkitetty esileikki, joka huipentuu totaaliseen kliimaksiin, hetkeen, jolloin moottori käynnistetään ja koko komeus rullataan muidenkin ihmeteltäväksi.

Garage Kings Suomi, Dplay.