Afrikkalaisen maailmanmusiikin tunnetuimpiin nimiin lukeutuva nigerialainen rumpali Tony Allen on kuollut, kertoo uutistoimisto AFP. Allenin kerrotaan kuolleen torstaina yllättäen. Pariisissa asunut Allen oli kuollessaan 79-vuotias.

Allenin managerin mukaan muusikon tarkka kuolinsyy ei ole tiedossa, mutta ilmeisesti kyse ei ole koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta.

”Hän oli loistavassa kunnossa, kuolema tuli yllättäen. Kaksi tuntia sen jälkeen kun olin puhunut hänen kanssaan viimeksi, hän tuli sairaaksi ja hänet vietiin Pompidoun sairaalaan, missä hän kuoli”, rumpalin manageri Eric Trosset kertoo.

Tony Allen oli afrobeatin pioneereja. Hän perusti Fela Kutin kanssa 1970-luvun taitteessa Africa ’70-yhtyeen, jossa hän vaikutti rumpalina ja musiikillisena johtajana. Kaksikko teki yhdessä noin 40 albumia.

Allen oli hyvin arvostettu muusikko. Muun muassa brittiläisen muusikon ja tuottajan Brian Enon kerrotaan kutsuneen Allenia ”ehkä suurimmaksi koskaan eläneeksi rumpaliksi.”

Myös soolouraa tehnyt Allen tunnetaan hyvin myös Suomessa. Hän esiintyi Suomessa useaan otteeseen muun muassa Funky Elephant -festivaalilla ja Maailma kylässä -festivaalilla. Vuonna 2009 hän julkaisi Jimi Tenorin kanssa levyn nimeltä Inspiration Information, Vol 4.

Hänen yhdessä Damon Albarnin, Paul Simononin ja Simon Tongin kanssa perustama yhtye julkaisi vuonna 2007 levyn The Good, the Bad & the Queen. Kokoonpanon toinen levy Merrie Land julkaistiin vuonna 2018.

Tony Allen Kaustisen kansanmusiikkifestivaalilla vuonna 2009. Kuva: Johannes Tervo

Tony Allenin ja Jimi Tenorin yhtye esiintyi Maailma kylässä -festivaalilla Helsingin Kaisaniemessä toukokuussa 2011. Kuva: Judith Burrows / Getty Images

Tony Allen keikalla Amsterdamissa vuonna 1988. Kuva: Frans Schellekens / Redferns