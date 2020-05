Konsertti

JVG virtuaalisella Senaatintorilla vappuaattona

Edessä oli itkuinen vappu, mutta sitten Helsinki pyysi ja JVG vastasi.

”Eihän JVG voinut jättää Suomen kansaa roikkumaan vappuna”, Jare Brand spiikkasi.

JVG:n virtuaalikeikka Senaatintorilla oli jopa liikuttavan hyvä, ainakin jos sitä katsoi televisiokokoisella kuvalla ja tuuttasi musiikkia stereoilla niin kovaa, että jokunen desibeli meni vapun piikkiin. Lasissa saattoi olla kuoharia, kiljua, mitä vain.

Ikuinen vappu tuli sittenkin.

Kun koronakriisi puhkesi, artistit rynnivät joukolla nettiin. Kamera olisi kannattanut pitää yleensä kiinni.

Olohuonestriimaajilta tuntui unohtuneen, että keikat ovat ensisijassa fyysisiä kokemuksia: äänenpaine tuntuu, ihmispaine tuntuu, alkoholi tuntuu. Niitä on vaikea tunkea uuteen putkeen.

Kunnes viikko sitten räppäri Travis Scott lanseerasi Fortnite-pelissä uuden biisinsä Astronomicalin. Sen yhteydessä hän veti kymmenen minuutin keikan, tai siis ”keikan”, joka nosti riman kerralla astronomisille tasoille. Jättiläismäinen Scott talsi pelimaailmassa, maalla, merellä ja ilmassa. Oh my god, oh my god, oh my god, pelitubettajat huusivat kuulokemikkeihinsä. Parhaimmillaan Scottia katsoi samanaikaisesti yli 12 miljoonaa ihmistä, Fortniten ennätys.

Pelien päälle tehtyjä keikkoja tulee varmasti lisää. Infrastruktuuri on valmiina, sen kuin koodailee päälle. Epidemiologeja kuunnellessa ei enää murehdi menetettyä festarikesää, vaan alkaa toivoa parasta ensi vuoden puolesta.

JVG:n esikuva oli EDM-tähti Marshmellon vuodentakainen konsertti juuri Fortnitessä. Zoan-yhtiön luoma virtuaali-Senaatintori käytti samaa pelimoottoriakin.

Scottin megapläjäyksen jälkeen Marshmellon keikka ei tuntunut oikein miltään. Dj-hahmo kykki pöytiensä takana: napinpainelumusiikkia napinpainelupelissä. Tässäkö tää oli?

JVG teki päinvastoin, onneksi. Toisin kuin olisi odottanut, duon virtuaalikeikalla oli ylilennot ja ilotulitukset, mutta paino kuuluu sanalle keikka.

Jare ja VillegGalle mallinnettiin Senaatintorille.

Tarjolla ei ollut napista liikkeelle painettava 3d-mallinnusdemo, vaan Jare ja VilleGalle esiintyivät livenä jossakin teollisuusrakennuksessa, josta heidät mallinnettiin Senaatintorille. Se oli pelastuksellista, sillä niin tärkeä osa bändin keikkoja ovat vaikkapa VilleGallen hallitsemattoman innokkaat huudahdukset kertosäkeessä toisensa jälkeen.

Areenakiertueen suunnitelmissa oli vieläpä aiempaa suurempi bändi, joka kuului sovituksissa. Ylipäänsä taustabändeillä on valtava riski kuulostaa räppikeikoilla kauhealta, mutta kotioloihin välittyi juuri oikealla tavalla turpea bassonvärinä.

Liki kymmenessä vuodessa bändi on rakentanut järjettömän ja järkyttävän hittiputken, ja kappaleet tuskin olivat koskaan kuulostaneet paremmilta kuin nyt. Biittejä oli höystetty äänisoossein juuri oikeista paikoista, kuten Hehkuun soul-juustossa tai Häissä-klassikon c-osan Grandmaster Flash -yllätyssämplessä.

Lavalla oli stadionbändi, paitsi että sitä katsoi olohuoneessa, jossa sitä oikeastaan halusikin katsoa, sillä kaikki musiikki kuulosti liian suurelta ja tunteikkaalta kotioloihin.

Muut virtuaaliasiat olivat vähän habbohotelia. Lähikuvat puuttuivat. Ohjauksessa ei ollut vähäistäkään rytmiä. Efektit tasoa ihan kiva plus.

Yleisön pikseliukot saattoivat klikkauksesta ”heiluttaa räppikättä”, mutta kaikki todellinen interaktiivisuus oli olematonta. Laimeutta korosti tuore muisto Fortnite-ukosta, joka singahtaa Travis Scottin nostattamasta paineaallosta taivaisiin.

Periaatteessa kaikkea olisi voinut olla. Vain koodi oli lopulta rajana – ehkä osin myös raha ja aika – mutta eivät esimerkiksi fysiikan lait.

Virtuaalisella Senaatintorilla oli väljän näköistä.

Missä oli taivaalle heijastettu Jan Vapaavuoren naama tai edes mahdollisuus jammailla yleisössä muina ”janneina?” Missä oli ikonisia Häissä-laineja räppäävä Märkä-Simon pää – vähintään diktaattorikokoluokkaa, kiitos – Helsingin empire-keskustan yläpuolelta? Miksi tyytyä yhteen Suurkirkon julkisivusta lentävään Deloreaniin, jos niitä voisi olla sata?

Överisektorille osui vain Kello tikittää -biisin aikana kirkon päälle laskeutunut jättimäinen Rolex.

Senaatintorin keikasta tullee kuitenkin JVG:lle samankaltainen merkkipaalu kuin stadion oli Cheekille, spektaakkeli, joka muistetaan. Areenakiertueelta tuskin olisi irronnut yhtä kimaltavaa meriittiä.

Youtubessa keikkaa katsoi parhaimmillaan selvästi yli 70 000 ihmistä. Puolivälissä VilleGallen spiikin mukaan eri kanavien yhteenlaskettuja katsojia oli lähes 200 000.

Virtuaalitorilla pikseleilläkin oli turvavälit, eikä minkäänlaista illuusiota megatapahtumasta syntynyt, mutta ei oikeastaan tarvinnutkaan. Keikan luoma yhteisyys oli intensiivisen henkilökohtaista. Halusi sen myöntää tai ei, poikkeusolot saavat poikkeusasiat tuntumaan poikkeuksellisilta. Vaikka sen, miten Vesala laulaa Hombren kertosäkeessä: ”Nyt on ollut vähän huono keli.”

Nyt noidenkin lauseiden ja musiikin kanssa sai olla poikkeuksellisella tavalla kahden. Korkeintaan naapuri kuulee huutosi, eikä heiluntaakaan ole pakko kuvata Instagramiin.

Vappu on pakkojuhla pahimmasta päästä, ja aattoiltapäivänä fomo kouraisi varmaan yhtä jos toista – menettääkö kuitenkin jotakin, jos ei lähde mihinkään.

Keikka on nähtävissä vielä huomiseen, mutta livenä sen kokeneet pääsivät voitolla yöhön. I was there, minä olin kotona.