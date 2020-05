Korona-aikana erilaisiin karaokekaranteeniyhteisöihin on liittynyt somessa satojatuhansia ihmisiä ympäri maailman. Siitä ilmiöstä suomalaisyritys Singan toimitusjohtaja Atte Hujanen toivoo yritykselleen pelastajaa.

Vanhahko chicagolaisnainen laulaa Love me Tenderiä silmät kyynelissä.

Pieni japanilaistyttö laulaa Like a Prayerin.

Suomalaismies tulkitsee Kaiken kauniin rinnalla -kappaleen ääni hienosti väristen.

”Kaiken kaaoksen keskeltä tie luokses tuo”, siinä lauletaan.

Yleisö kannustaa esiintyjiä raivokkaasti. Kehuvien sanojen lisäksi ruudulla pomppivat taputtavat emojit ja sydämet.

Korona-aikana erilaisiin karaokekaranteeniyhteisöihin on liittynyt satojatuhansia ihmisiä ympäri maailman. Videoita esiintymisistä jaetaan Facebook-ryhmissä, Instagramissa ja Youtubessa.

Siitä ilmiöstä suomalaisyritys Singan toimitusjohtaja Atte Hujanen toivoo yritykselleen pelastajaa.

Kolmisen vuotta sitten Hujanen eli elämänsä kevättä. Hänen johtamansa Singa-karaokeyritys oli juuri päättänyt rahoituskierroksensa, ja mukaan oli lähtenyt tukku brittiläisiä ja suomalaisia pääomasijoitusyhtiöitä.

Yritys oli tuolloin tuonut laulamisen riemun suomalaisten olohuoneisiin, ja tarkoitus oli kasvaa voimakkaasti. Sijoittajat vakuuttuivat, ja kaikkiaan rahaa tuli 1,75 miljoonaa euroa. Suurimman sijoituksen teki brittiläinen pääomasijoitusyhtiö Initial Capital, joka rahoitti alkuvaiheessa myös suomalaista peliyritystä Supercelliä.

”Singalla on ainutlaatuinen mahdollisuus kasvaa kategoriansa maailmanlaajuiseksi johtajaksi”, arveli Initial Capitalin osakas Shakeeb Alireza tuolloin tiedotteessa.

Nyt on erilainen kevät. Maailma käy läpi pandemian aiheuttamaa talouskriisiä tulevaisuutta tuntematta, ja karaokebaarit ovat tyhjillään kaikkialla.

Hujasella on kuitenkin suunnitelma.

Hujanen matkailee työnsä puolesta paljon. Jos maailma pysyy kiinni, hän aikoo viettää kesällä aikaa muun muassa Suomenlinnassa. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Karaokebisneksen pariin Hujasen toi hänen kilpailuhenkinen isänsä parikymmentä vuotta sitten. Karaokea harrastanut Kari Hujanen pettyi tuolloin eräiden laulukilpailujen järjestelyihin ja päätti käynnistää oman tapahtuman.

Historian ensimmäiset karaoken maailmanmestaruuskisat Hujasten perhe järjesti kotikaupungissaan Heinolassa vuonna 2003, missä niitä järjestettiin parin vuoden ajan. Siitä siirryttiin lisenssimalliin, jossa voittajan kotipaikka sai mahdollisuuden järjestää kisat.

Pian kansainvälisten suhteiden hoitaminen siirtyi 17-vuotiaan Aten käsiin.

”Olihan se hienoa, että pääsi alaikäisenä pojankloppina neuvottelemaan kansainvälisiä diilejä ja tuottamaan tapahtumia toisella puolella maapalloa”, hän sanoo. ”Ilman sitä kokemusta en olisi myöskään pystynyt kontribuoimaan Slushia.”

Kontiribuointi eli yksinkertaisesti osallistuminen on tavallinen termi Hujaselle, jonka puheessa kuuluu menneisyys startup-yrittäjänä. Hänen puheessaan ”softa syö maailman”, ”vanhainkotisektori tarttee apua” ja ”Singa tekee digitaalisen paradigmanmuutoksen karaokearvoketjuun”.

Pääosin puhe on kuitenkin selvää suomea.

Hujanen johti kasvuyritystapahtuma Slushia yhdessä Miki Kuusen kanssa vuoteen 2014. Samoihin aikoihin perhe myi yli 30 maahan levittäytyneiden MM-kisojen oikeudet karaokekustantaja KSF Entertainmentille, ja Hujaselle jäi aikaa muihin bisneksiin.

Hän keskittyi karaokesovellus Singaan, joka mahdollisti laulamisen missä vain kännykän, tabletin, pöytäkoneen tai television kautta.

Vielä kesällä 2017 kaikki näytti sujuvan. Saamansa 1,75 miljoonan lisäksi Hujasen tiimi oli aiemmin kerännyt puoli miljoonaa riskirahaa, ja oli aika kasvaa. Ensin päätettiin keskittyä lähialueisiin: Suomeen, Ruotsiin ja Britanniaan.

Hujanen sanoo Singan olevan markkinajohtaja kaikissa näissä maissa, kun kohderyhmänä ovat nimenomaan karaokeen keskittyneet ravintolat. Pitkään Singaa mainostettiin karaoken Spotifyna, mutta viime vuosina sovellusta on keskitytty myymään entistä enemmän karaokebaarien ammattilaiskäyttöön.

Luonnollinen suunta karaokesovellukselle olisi tietysti myös Aasia, mutta siellä vastustajat oli havaittu liian voimakkaiksi. Kiinassa ja Japanissa on useita satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa pyörittäviä karaokeyrityksiä, ja esimerkiksi We Sing väittää, että sillä on yli 400 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää.

”Vähän siihen voi suhtautua varauksella”, Hujanen toteaa.

Maailman suurimmassa Quarantine Karaoke -ryhmässä Facebookissa on liki 700 000 jäsentä, singalaisten käynnistämässä Karanteenikaraoke-ryhmässä niitä on nelisentuhatta.

Tunnelma Facebook-karaokessa on samalla tavoin arkinen kuin perinteisessä baarissakin. Ihmiset esittävät kappaleissa arkivaatteissa, näkyypä joku turhapuropaitakin. Suomalaiseen karaokegenreen kotikaraoke uppoaa hienosti, sillä täällä laulaminen on yksityinen tapahtuma, toisin kuin aasialaisille, jotka etsivät karaokebaarista tarpeeksi suurta tilaa järjestää bileet.

Luksuskaraokebaareja suosivat ruotsalaiset taas haluavat paitsi kuulostaa myös näyttää hyvältä laulaessaan.

Suomalaisille ja brtiteille kalsaribileet toimivat kuitenkin loistavasti. Suosikkikappaleet vaikuttavat kotona olevan samat kuin baareissakin. Albatrossi. Bensaa suonissa. Surujen kitara.

Ollaan lähekkäin.

Ilta-Sanomilla on parhaillaan käynnissä karenteenikaraokekilpailu. Videolla joitain esimerkkejä finalisteista.

Karaokemaailman kilpailu on rajua. Samaan aikaan, kun Singa sai riskirahaa vajaat kaksi miljoonaa euroa, sanfranciscolainen Smule keräsi rahoitusta lähes 140 miljoonan euron edestä.

”Sijoittajalle karaokebisnes ei välttämättä ole ollut kaikkein seksikkäin liiketoiminta-alue”, Hujanen sanoo ”Ja kun ei ole satoja miljoonia, niin ei voi ostaa itseään ihmisten tietoisuuteen.”

Täytyy edetä perinteisemmin keinoin: lähinnä puurtamisella.

”Varmaan voi sanoa, että breikkaaminen on ollut vaikeampaa kuin ajattelin, mutta toisaalta startup-yrittäjät on aina hallusinoivia optimisteja”, Hujanen sanoo.

Sparraajina hänellä on ollut Slushin hallituksesta tuttuja tyyppejä. Sellaisia kuin Miki Kuusi, Ilkka Kivimäki, Riku Mäkelä ja Marianne Vikkula, jotka pyörittävät ruoankuljetusfirma Woltia.

Ruuankuljetus vaikuttaa olevan karaokea seksikkäämpi ala, sillä Wolt on kerännyt sijoittajilta noin 150 miljoonaa euroa, ja nyt korona-aikana lähettejä näkee yhä enemmän katukuvassa.

Singa puolestaan on koronakriisin seurauksena historiansa vakavimman paikan edessä.

Vaihtoehtona on selviytyä tai tuhoutua.

Juuri ennen koronakriisin laukeamista Singa lanseerattiin Australiassa, ja haastatteluhetkellä Hujasen pitäisi olla lämmittelemässä sopimuskumppaneita Yhdysvalloissa.

Niin ei käynyt, ja tätä haastattelua hän antaa puhelimitse kotonaan Helsingissä.

Yhdysvalloissa tapaamisia ja messuja oli sovittu kolmen viikon ajaksi neljään eri kaupunkiin.

”Se on ihan selvä, ettei siellä tarvitse tehdä kauppaa vähään aikaan. Kun baarit ovat kiinni, niin eipä kannata käydä ovella koputtelemassa.”

Muutakin epäonnea on ollut. Ennen koronaviruspandemian alkua Hujanen allekirjoitti Singan tähän asti suurimman yksittäisen sopimuksen yhdysvaltalaisen risteilyvarustamo Norwegian Cruise Linen kanssa. Singan tiimi kehitti yhtiön koko laivastolle karaokejärjestelmän. Hulppeimmat risteilyaluksista kuuluvat maailman suurimpiin.

Mahdotonta sanoa, milloin maailman merillä taas toden teolla risteillään.

Lähiaikojen sopimuksia oli myös yhteistyökuvio Triplan Fame-musiikkimuseon kanssa. Museon karaokessa laulaja pääsee esiintymään kolmiulotteiset lasit päässä Musiikkitalon lavalla tai vaikka Olympiastadionilla.

Myös Fame on nyt kiinni.

Kun yritys on keskittynyt karaokebaarien valloitukseen, Singan kotikäyttäjien määrä on pysynyt useamman vuoden 50 000 käyttäjässä.

”Tähän mennessä me ei olla haluttu taistella TikTokia ja muita miljardirahoitusta nauttivia firmoja vastaan”, Hujanen sanoo.

Nyt kotikaraoke on Hujasen sanoin ”onni onnettomuudessa”: ihmiset etsivät korviketta suljetuille karaokebaareille, ja se on saanut Singankin asiakasmäärät kasvuun.

Ilmiötä yritetään kasvattaa entisestään karanteenikaraoken avulla. Vappuna Karanteenikaraoke-ryhmässä esimerkiksi vierailee laulava talonmies Sepi Kumpulainen, jonka kappaleita kuka tahansa pystyy esittämään vaatimattomallakin nuottikorvalla

Itse Hujanen muistelee esittäneen ensimmäisen karaokekappaleensa nuorena poikana Heinolassa perheyrityksen pikkujouluissa.

Kappale oli Katupoikien laulu, ja hän lauloi sen isänsä kanssa duettona.

Singa tähyää yhä merten taakse, vaikka juuri nyt Amerikan-valloitus on ongelmissa. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Karaoken maailmanvalloituksessa riittää haasteita ilman koronavirustakin. Vuonna 2018 Singa teki tappiota 1,3 miljoonaa euroa runsaan 600 000 euron liikevaihdolla, mitä ei voi pitää kauniina lukuna.

Hujanen kuitenkin sanoo tappion pienentyneen suunnitelman mukaisesti.

Singa nostaa tällä hetkellä riskirahaa, jolla katetaan tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehityksen tappioita. Oleellinen kysymys on, kuinka kauan sijoittajat kasvun mahdollisuuksiin uskovat.

”Viikko kerrallaan katsotaan tilannetta. Juuri nyt ei voi sanoa, mitä esimerkiksi vuoden päästä tapahtuu.”

Hujanen myöntää, että pitkittyessään koronapandemia voisi tappaa koko yrityksen.

”Olen varma, että koko meidän tiimille on selvää, mitä pitää tehdä, että selvitään toiselle puolelle.”

Parempia aikoja odottaessaan Hujanen turvautuu elämänmottoonsa. Se kuuluu ”When the going gets weird, the weird turn pro”, ja tarkoittaa sitä, että oudot ajat tuottavat uusia mahdollisuuksia.

Lause on kulttijournalisti Hunter S. Thompsonin käsialaa. Pelon valtakunta -teoksessaan Thompson kertoo ajatuksiaan musiikin voimasta. Hän sanoo joinain öinä uskovansa, että auto kulkee pidemmälle tankki tyhjänä, kun musiikkia kuuntelee tarpeeksi kovaa.

Katsotaan, mihin saakka Singalla riittää bensaa.