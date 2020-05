Kirjallisuus

Suurin osa kirjailijoista kuulee henkilöhahmojensa ”puhuvan”, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Durhamin yliopiston, The Guardianin ja Edinburghin kansainvälisen kirjallisuusfestivaalin tekemässä tutkimuksessa peräti kaksi kolmasosaa kirjailijoista kertoi kuulevansa hahmojensa äänet päänsä sisällä kirjoittaessaan.

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 181:ä kirjailijaa, jotka olivat esiintyneet Edinburghin kirjallisuusfestivaalilla vuosina 2014 ja 2018. Tutkimus julkaistiin viime kuussa Consciousness and Cognition -tiedejulkaisussa.

63 prosenttia tutkimukseen vastanneista kirjailijoista kertoi kuulevansa hahmojensa puhuvan kirjoittaessaan ja 61 prosenttia sanoi hahmojensa toimivan itsenäisesti.

Lisäksi 56 prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa henkilöhahmoistaan näkö- tai muita aistihavaintoja kirjoittaessaan, ja viidesosa koki hahmojensa olevan samassa tilassa kanssaan. Viisitoista prosenttia kertoi jopa voivansa pitää yllä keskustelua luomustensa kanssa.

Myös Britanniassa asuva Emmi Itäranta sanoo tunnistavansa ilmiön. Itärannan esikoisromaani Teemestarin kirja ilmestyi 2012 ja Kudottujen kujien kaupunki 2015.

Uusin romaani, Kuunpäivän kirjeet, ilmestyy syyskuussa. Siinä päähenkilönä on Lumi Salo, joka etsii puolisoaan, kasvitieteilijä Solia, siirtokunniksi muuttuneessa aurinkokunnassa.

Itäranta kuulee toisten henkilöhahmojensa äänet paremmin kuin toisten.

”Päähenkilöt ovat usein sellaisia, joiden ääni kuuluu hyvin vahvana alusta asti”, Itäranta kertoo puhelimessa. ”Sivuhenkilöistä on usein vaikeampi saada kiinni, en kuule niitä samalla tavalla.”

Itäranta kertoo hakevansa tietoisesti myös pienemmässä roolissa olevien henkilöidensä ääniä kirjoitusharjoituksilla, joissa hän kirjoittaa kohtauksia sivuhenkilön äänellä vaikka tietääkin, ettei teksti tule päätymään valmiiseen kirjaan.

Millaista henkilöhahmojen äänten kuuleminen sitten on? Kysymys saa kirjailijan ensin hiljenemään, sitten nauramaan.

”Sitä on vaikea kuvailla. Joskus kuulen alusta asti ihan selvästi jonkun hahmon tavan puhua ja ajatella ja sanallistaa asioita, mutta toisten hahmojen kanssa tuntuu, että minun täytyy esittää niille kysymyksiä, ikään kuin haastatella niitä.”

Itäranta kokee useimmiten ohjailevansa hahmojaan oman mielensä mukaan, mutta toisinaan tulee yllätyksiä.

”Varmaankin jokaisen tekstin kanssa on tullut hetkiä, jolloin joku hahmo on tehnyt jotain täysin odottamatonta. Yleensä se on ollut vieläpä pääjuonen kannalta joku hyvin iso ja tärkeä asia.”

Hän ei kuitenkaan ajattele sen johtuvan siitä, että hahmoilla oikeasti olisi oma tahto vaan siitä, että hän on itse päässyt tarpeeksi syvälle tekstiin ja sisäistänyt tekstin tavan mennä eteenpäin.

Itäranta tunnistaa myös kokemuksen muista henkilöhahmoihin liittyvistä aistihavainnoista, joskaan ne eivät ole hänen kirjoitustyössään arkipäivää. Toisinaan saattaa kuitenkin tulla hetkiä, joina tuntuu, että kirjan henkilöhahmo on hänen kanssaan samassa huoneessa ja sen kanssa voi keskustella. Tai sitten hahmo tuntuu tarkkailevan kirjailijan työtä tämän olan yli.

”Tämä kuulostaa tosi kummalliselta, mutta sellaisia hetkiä tulee”, Itäranta sanoo. ”Ikään kuin sillä hahmolla olisi oma tarinansa kerrottavana ennen kuin alan kertoa sitä ja se tarkkailisi, että kerronko sen oikealla tavalla.”

Tutkimusta johtaneen tohtori John Foxwellin mukaan tutkimukseen osallistuneet kirjailijat kertoivat hyvin erilaisista kokemuksista.

”Tarkastelemamme kirjailijat eivät selvästikään kuvanneet kaikki samoja kokemuksia”, Foxwell totesi The Guardianille. Hänen mukaansa henkilöhahmojen äänten kuulemista voidaan analysoida pohtimalla kirjoittamisen yhteyttä sisäiseen puheeseen.

Itäranta kuvaa oman sisäisen dialoginsa olevan sekä visuaalista että sanallista.

”Jo ihan lapsena, ennen kuin aloin itse kirjoittaa mitään, tunsin usein hyvin vahvasti, että kävin itseni kanssa keskustelua tai että joku tarkkaili minua ulkopuolelta. Käsittääkseni tämä on aika yleinen kokemus eri alojen taiteilijoilla ja luovissa ammateissa toimivilla ihmisillä, ei pelkästään kirjoittajilla.”

Myös Heikki Kännö kertoo kuulevansa henkilöhahmonsa, tosin vain kirjan suunnitteluvaiheessa. Silloin Kännöstä tuntuu kuin hänen henkilöhahmonsa olisivat eläviä ja oikeita.

Kännön kolmas romaani Runoilija (Sammakko) ilmestyi maaliskuussa. Siinä henkilöhahmoina seikkailevat runoilija Aurelian Bennin lisäksi muun muassa mieleltään järkkynyt Friedrich Nietzsche sekä Rudolf Steiner, joka tekee kokeita astraalikehoilla.

Kännölle henkilöhahmot ovat jopa niin eläviä, että hän suree niiden kuolemaa ”melkein kuin elävää ihmistä”. Toisinaan hän päätyykin suomaan hahmolle miellyttävämmän kohtalon kuin mitä oli alun perin ajatellut.

Henkilöhahmojen lisäksi Kännö näkee koko kirjan maailman. Siellä kirjailija elää hahmojensa kanssa niin kauan kuin kirjoittaa.

Kännöllä on keino pitää hahmoihinsa tietoisesti yhteyttä: kävelyllä käyminen.

”Mietin sitä tekstiä ja juttelen hahmojen kanssa, annan niiden puhua päässäni. Käveleskely ja mietiskely ovat minulle oikeastaan kirjoittamisen tärkeimpiä prosesseja.”

Tähän prosessiin koronavirus toi omat hankaluutensa. Kun Kännön vaimo siirtyi etätöihin kotiin, alkoivat he käydä kävelyillä yhdessä.

”Siitä täytyi tehdä loppu, ei siitä tullut mitään. Oli liikaa porukkaa kävelemässä.”

Heikki Kännön mielestä henkilöhahmoilla on ”ihan ehdottomasti” oma tahto.

”Se on yksi kirjoittamisen suola, että saa itse nähdä, mitä lopulta tapahtuu”, Kännö sanoo. Ilman yllätyksiä työ muuttuisi nopeasti tylsäksi, hän arvelee.

”Tekstin täytyy vyöryä omalla tahdollaan. Jos rupean sitä liikaa määräämään, se muuttuu jäykäksi ja epäluontevaksi.”

Ero henkilöhahmoista tapahtuu Kännölle ”kuin veitsellä leikaten” jo ennen kuin kirja on kokonaan valmis. Kun teksti siirtyy kustannustoimittajan pöydälle työstä tulee yhteistyötä, ja kirjailijan suora kosketus hahmoihinsa katoaa.

”Kirjoittaminen on niin analyyttista ja hidasta näpertämistä, että siinä ne äänet vaikenee ja katoaa”, Kännö kertoo puhelimessa. ”On harmi, ettei sitä vapaata assosiaatiota, jolloin ne hahmot puhuvat päässä, voi tallentaa sellaisenaan paperille.”

”Vaikka muistaisinkin ne hahmojen puheet eivät ne näytä tekstinä hyvältä. Niitä joutuu muuttamaan kirjoituksen ehdoilla, jolloin se puheääni katoaa.”

”Siitä tulee pelkkää tekstiä, jota käy läpi miettien, miten lauseista saa parempia ja mitkä sanat pitää poistaa”, Kännö kertoo. ”Kun kirja on valmis, se on luettu niin moneen kertaan, ettei sitä halua enää ajatellakaan.”

”Uuteen maailmaan pääseminen on syy uusille kirjoille.”

Haastattelua seuraavana päivänä Heikki Kännö lähettää sähköpostin, jossa hän kertoo puhelun ratkaisseen kirjoittamisessa olleen pulmakohdan. Hän kertoo painiskelleensa pitkään kohtauksen kanssa, jossa yksi tulevan kirjan henkilöhahmoista piti saada liikahtamaan paikasta A paikkaan B, mutta ei ollut liikahtanut viikkoon mihinkään.

”Mutta heti kun haastattelu oli päättynyt, istuin takaisin kirjoittamaan, ja siihen paikalle tupsahti tyttö, jota ei alun alkaen ollut mukana koko tekstissä. Ja sitten se tyttö alkoi puhua, ja koko tuo matkaan lähtö ja myös matkan alkutaival tuli käsiteltyä sen tytön monologissa, jonka kuulin hyvin elävänä päässäni aina tytön puheessaan käyttämiä maneereita myöten. Varmaankin juuri tuo puhelinkeskustelumme ja haastattelun aihe sai aikaiseksi tämän, ja teksti alkoi taas luistaa. Irtauduin sen ansiosta kerronnallisesta tekstistä ja aloin kuunnella hahmon puhetta.”