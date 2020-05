Tallinnan Fotografiska tuo sunnuntaina rockmuusikko Bryan Adamsin valokuvia esille virtuaalisesti. Exposed-niminen näyttely esittelee Adamsin kuvia ensimmäistä kertaa Virossa.

Fotografiskan näyttely koostuu kolmesta valokuvasarjasta. Koko näyttelyn nimenäkin oleva Exposed-sarja esittelee viihde-, muoti- ja taidemaailman julkkiksia.

Mukana on myös ennennäkemättömiä valokuvia, sillä Kodittomat-nimisen sarjan kuvat eivät ole aiemmin olleet esillä missään. Viime vuoden toukokuussa osa materiaalista julkaistiin kirjana. Nyt kuvista on koottu muotokuvanäyttely, jossa esitellään Lontoon kodittomien yhteisön jäseniä, jotka myyvät kaduilla The Big Issue -lehteä.

Kolmas kuvasarja on nimeltään Haavoittuneet: Sodan perintö. Siihen Adams on tallentanut Afganistanin ja Irakin ulkomaan operaatioista 2000-luvulla palanneita loukkaantuneita brittisotilaita. Muotokuvien kerrotaan kiinnittävän huomion sodankäynnin julmiin seurauksiin ja sen vaikutuksiin ihmismieleen.

”Bryan Adamsin näyttely ehti olla avoinna Fotografiskassa vain vajaan viikon ennen kuin koronaviruksen aiheuttama poikkeustila sulki museon. Koska Adamsilla on Virossa paljon faneja, niin haluamme tarjota heille mahdollisuuden näyttelyn näkemiseen”, museon näyttelynjohtaja ja perustajajäsen Maarja Loorents kertoo tiedotteessa.

Vuonna 1959 syntynyt kanadalaismuusikko tunnetaan etenkin lukuisista hiteistään, kuten Summer of 69, Heaven ja Please Forgive Me, mutta hän on myös valokuvannut yli 20 vuoden ajan. Adams on julkaissut muun muassa valokuvakirjat Made in Canada (1999) ja American Women (2005).

Adamsin Tallinnan-näyttelyn opastetulle virtuaalikierrokselle voi osallistua museon Youtube-kanavalla. Kierros alkaa 3. toukokuuta kello 19.

Tämä on toinen kerta, kun Tallinnan Fotografiska järjestää virtuaalisen näyttelykierroksen. Huhtikuussa se järjesti online-opastuksen Tom of Finlandin valokuvia sisältävään näyttelyyn.

Amy Winehouse Mustiquen saarella vuonna 2007. Kuva: Bryan Adams / Fotografiska Tallinn

Billy Idol, Los Angeles 2008. Kuva: Bryan Adams / Fotografiska Tallinn

Lindsay Lohan New Yorkissa 2007. Kuva: Bryan Adams / Fotografiska Tallinn

Ben Kingsley, Lontoo 2010. Kuva: Bryan Adams / Fotografiska Tallinn