Brittiyhtye Oasiksen kitaristina ja lauluntekijänä tunnetuksi tullut Noel Gallagher on löytänyt kotiarkistostaan ennen julkaisemattoman Oasis-kappaleen. Gallagher julkaisi Don’t stop -nimisen kappaleen vappuaattoyönä Youtubessa.

Kyseessä on demoversio, sillä laulua ei koskaan myöskään muokattu studioversioksi. Gallagher kertoo Twitterissä, että kappaleen ainoa aikaisempi tallenne on Oasiksen Hongkongin-konsertin soundcheckissä noin 15 vuotta sitten tehty nauhoite.

Gallagher löysi kappaleen ryhdyttyään käymään läpi cd-levylaatikoitaan, joissa ei lukenut, mitä ne sisältävät.

”Kuten kaikilla muillakin maailmassa myös minulla on ollut viime aikoina äärettömästi aikaa kulutettavana. Joten ajattelin viimein tutkia, mitä oikeastaan sadat kotona säilyttämäni merkitsemättömät CD-levyni sisältävät. Löysin demonauhan, jonka luulin kadonneen ikuisesti”, Gallagher kirjoittaa Twitterissä.

Oasis oli vuosina 1991–2009 toiminut rockyhtye, jonka perustajajäseniin kuuluu Noel Gallagherin veli ja yhtyeen laulaja Liam Gallagher.

Noel Gallagher toimi yhtyeen toisena kitaristina lähes alusta saakka, kunnes ilmoitti vuonna 2009 eroavansa yhtyeensä sisäisten ristiriitojen vuoksi. Se myös johti Oasiksen hajoamiseen.

Noel Gallager on kirjoittanut valtaosan Oasiksen tuotannosta. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat esimerkiksi Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova ja Stand by Me.