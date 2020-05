Romaani

Markus Leikola: Teidän edestänne annettu. WSOY. 1 082 s.

Bakteerien ja virusten ero on varmaankin käynyt selväksi jo kaikille paitsi Donald Trumpille. Markus Leikolan uudessa massiivisessa romaanissa Teidän edestänne annettu tuhojaan tekevät nimenomaan bakteerit. Kulkutauti leviää romaanin puoli­välissä kuin katastrofielokuvissa konsanaan.

Kun tauti uhkaa, Hesus-niminen simpanssikin kieltäytyy kättelemästä

Uhkaavia viruksiakin luetellaan. Jos käsikirjoitus olisi valmistunut nyt, ne olisivat varmasti saaneet enemmänkin tilaa.

Markus Leikolan kirjassa on kunnioitettavat 1082 sivua. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

On romaanissa paljon muutakin viisautta ja tietoa. Historiaa ja biologiaa on ahdettu siihen parin tiiliskiven verran. Hypitään paikasta ja ahdingosta toiseen. Koko monivaiheinen paketti on höystetty runsain vitsein ja sanaleikin. Leikola fabuloi ja ilakoi paikoin vallattomasti.

Historiaa pitkin mennään pitkin poikin. Lopuksi meno yltyy varsinaiseksi juoksutukseksi kun vanhaa käsikirjoitusta kuljetetaan pitkin keskiaikaa. Tämä tarinajuonne esitellään niin, että keskitysleirillä ilotyttönä toiminut nainen lähtee apinan kanssa böömiläiseen luostariin, jossa käsikirjoitus on jäljellä.

Annetaan ymmärtää, että se pitäisi sisällään alkuperäisiä evankeliumeja tai gnostilaistyyppisiä mysteerejä, mitä lie. Lopuksi käy ilmi, että siinä onkin jotain muuta, ja bakteereilla on oma olennainen osuutensa. Lisäksi kirjan pergamentin olisi määrä suojella ruttoa vastaan.

Leikola panee jopa Sherlock Holmesin tutkimaan asiaa, tai tämä on tutkivinaan, koska asiankuuluvasti 1800-luvun lopussa nainen selvittää asioita paremmin, kertoopa siinä ohessa myös Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden.

Kulkutaudeista on paljonkin puhe, ja siksi se saa varmaan sädekehää ylleen ajankohtaisuutensa vuoksi. Romaanin ansioihin kuuluu kuitenkin, että se osoittaa, miten paljon tuhoisimpia ne olivat ennen.

Kirjan kannessa ja esittelyssä keskeisen osan saa kuitenkin simpanssi. Alun pakinatyyliin kulkevassa jaksossa Jeesus kun saa päähänsä, että pitää astua alas ristiltä ja kokeilla inkarnaatiota apinaksi, jos se olisikin parempi Jumalan kuva.

Eipä sekään oikein onnistu, kun apinalaumat ottavat lopulta mittaa toisistaan alfaurosten Donaldin ja Trumpin johdolla. Simpanssi saa muuten olla melkoisen syrjässä koko romaanimammutin ajan. Vasta lopussa se nousee bakteerien rinnalle.

Bakteerit kun alkavat puhua juutalaiselle miehelle ja iranilaiselle naiselle – joka kuuluu gnostilaissävytteiseen mandealaiseen uskoon – ja ilmoittavat, että olisi aika panna suhde ihmisiin uusiksi. Nämä ovat käyneet kovin koppaviksi, vaikka bakteerit ovat olleet alusta lähtien muokkaamassa elämää, hyvässä ja pahassa.

Käy silti selväksi, ettei ihminen ole sittenkään apina, vaan historiaa uusiksi luova, usein sairas eläin.

Lisäksi Teidän edestänne annettu selostaa muun muassa Israelin valtion luonnon konflikteja, Iranin vallankumouksen seurauksia ja Eichmannin oikeudenkäyntiä Jerusalemissa. Nämä jaksot eivät varsinaisesti tarjoa uutta tietoa. Ansioksi luen ainakin sen, että Eichmann-osuus tuo hyvin esiin puolustus­asianajajien strategioita.

Hannah Arendtin kuuluisa kirja Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä (1963, suom. 2016) kun jäi melko kapeaksi, vaikka Arendt oli aiemmin ansiokkaasti tutkinut totalitarismia. Se jäi Eichmannin puolustustaktiikan vangiksi. Natsirikollinen oli muutakin kuin vain koneiston tottelevainen ratas, jollaiseksi hän itsensä esitteli.

Apinaa pääsevät ihmettelemään myös Elvis ja muutama tunnettu romaanihenkilö ja populaarikulttuurin edustaja. Kongosta etsitään Kurtzia. Nokkelaa sanailua riittää. Niinpä krimintataarit myyvät turkkeja turkkilaisille ja Hesus-simpanssin äidin mielestä elämästä pitää nauttia silloin, kun se on laiffii.

Alkupuolella on myös kylmääviä kuvauksia keskitysleirin lääkäristä, joka saattaa tehdä julmuudessaan merkittäviäkin kokeita. Silloin eivät sanaleikit juuri lennä. Loppupuolella Frankkien kuningas taas heittää hauskasti stadin slangia, vaikka meno oli sangen julmaa loputtomine juonitteluineen silloinkin.

Mitään väkevää lukuromaania on siis turha odottaa. Sen sijaan saadaan tuhti annos historian melskeitä ja bakteriologiaa.

Kirjan lukeminen tuntui minusta lähinnä työvoitolta. Kerronta turvautuu lähinnä pitkiin yksin- ja vuoropuheluihin. Hyvin pitkiin. Paikkoja ja arkisia tapahtumia ei juuri kuvata, mikä tekee tekstistä oudon ruumiittoman tuntuista.

Puhetta, asiaa, historian käänteitä, knoppitietoa, sanaleikkejä, irvailua ja viittauksia tuhanteen suuntaan sen sijaan riittää.

Kiintoisaa on, kun Hesus-simpanssi pääsee lopuksi kertomaan Jumalalle, mitä on ihmisten elämästä eli vallankäytöstä sivusta seuraamalla oppinut.

Kaipasin kuitenkin lisää ihan perinteisen modernistisen kerronnan hyveitä, jotka ovat välittyneet myös parhaille niin sanotuille postmodernisteillekin, tämä teos kun olisi varmaan takavuosina luokiteltu herkästi juuri sellaiseksi.

Tekstien ja käsikirjoitusten sisälle on nimittäin upotettu uusia tekstejä, ja faktoja sotketaan kaikkeen muuhun.

Eikä silloin pyritä ”pyöreisiin”, siis täysiin tai syviin henkilöhahmoihin.